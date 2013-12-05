Bluetooth 4.1 özellikleri detaylanıyor

Son dönemde elektronik cihazlarda yaygın olarak kullanılmaya başlanan Bluetooth 4.0 kablosuz bağlantı teknolojisi, yerini Bluetooth 4.1 standardına bırakmaya hazırlanıyor.





İlk dönemlerinde cihazlar arasında kablosuz veri aktarımı, kablosuz fare klavye bağlantısı veya harici ses sistemlerine bağlantı gibi işlevler gören Bluetooth, özellikler 4.0 standardı ile akıllı saatler, yaşam takip cihazları gibi ürünlerin de önünü açtı.





Bluetooth 4.1 standardı son kullanıcıya yansıyacak büyük değişiklikler getirmiyor. Ancak cihazlara ve altyapılara fayda sağlayacak bazı yenilikler sunuyor.





Bunlardan ilki birliktelik anlamına gelen bir yenilik. Bu yenilik ile Bluetooth ve LTE yongaları birbiri ile iletişime geçerek veri aktarımlarını koordine etmek ve çakışmaları önlemek gibi görevler ifa etmeye başlayacak.





İkincisi daha iyi bağlantı üzerine. Bu yenilik sayesinde kısa bir süre için bağlantınız kopsa dahi yeniden kapsama alnına girdiğinizde karşı cihaz size otomatik olarak yeniden bağlanacak. Son yenilik ise aksesuarlara bağlandığınızda daha verimli veri aktarımını hedefliyor.





En büyük yenilik ise cihazların hem çevre birimi hem de merkez olarak görev yapabilecek olması. Bu sayede örneğin bir akıllı saat akıllı telefonunuza bağlanarak ikinci ekran görevi görebilirken, bir nabız ölçere bağlanarak verileri ekrana verebilecek. Standardın ne zaman kullanıma sunulacağı ise açıklanmadı.

https://www.bluetooth.org/en-us/specification/adopted-specifications