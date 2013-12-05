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Bluetooth 4.1 özellikleri detaylanıyor

5 yıl
6,6b
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16
Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Bluetooth 4.1 özellikleri detaylanıyor
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Son dönemde elektronik cihazlarda yaygın olarak kullanılmaya başlanan Bluetooth 4.0 kablosuz bağlantı teknolojisi, yerini Bluetooth 4.1 standardına bırakmaya hazırlanıyor.

İlk dönemlerinde cihazlar arasında kablosuz veri aktarımı, kablosuz fare klavye bağlantısı veya harici ses sistemlerine bağlantı gibi işlevler gören Bluetooth, özellikler 4.0 standardı ile akıllı saatler, yaşam takip cihazları gibi ürünlerin de önünü açtı.

Bluetooth 4.1 standardı son kullanıcıya yansıyacak büyük değişiklikler getirmiyor. Ancak cihazlara ve altyapılara fayda sağlayacak bazı yenilikler sunuyor. 

Bunlardan ilki birliktelik anlamına gelen bir yenilik. Bu yenilik ile Bluetooth ve LTE yongaları birbiri ile iletişime geçerek veri aktarımlarını koordine etmek ve çakışmaları önlemek gibi görevler ifa etmeye başlayacak. 

İkincisi daha iyi bağlantı üzerine. Bu yenilik sayesinde kısa bir süre için bağlantınız kopsa dahi yeniden kapsama alnına girdiğinizde karşı cihaz size otomatik olarak yeniden bağlanacak. Son yenilik ise aksesuarlara bağlandığınızda daha verimli veri aktarımını hedefliyor. 

En büyük yenilik ise cihazların hem çevre birimi hem de merkez olarak görev yapabilecek olması. Bu sayede örneğin bir akıllı saat akıllı telefonunuza bağlanarak ikinci ekran görevi görebilirken, bir nabız ölçere bağlanarak verileri ekrana verebilecek. Standardın ne zaman kullanıma sunulacağı ise açıklanmadı.

https://www.bluetooth.org/en-us/specification/adopted-specifications Yorum Yaz
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Led Zeppelin 5 yıl en beğenilen Jül Sezar
iPhone kullanmayın siz de gönderin hocam
1 Yanıt Yanıtla +17
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Bukalemun 5 yıl
Piyasadaki %90 cihaz 2.1 / 3.0 destekli. ayrıca yazılım gelmediği için mobil cihazlarda 4.0 aktif değil. Aklıma gelen tüm 4.0 cihazlar %300 / %500 çok pahalı ve şuanda 3,0 ı bile kullanmıyoruz ( kullanamıyoruz ) PİL için iyi haberler vermeleri gerekli. 4.0 yaygınlaşması bile ( aksesuar yok zaten ) 2 yıl bulacaktır.
Piyasadaki %90 cihaz 2.1 / 3.0 destekli. ayrıca yazılım gelmediği için mobil cihazlarda 4.0 aktif değil. Aklıma gelen tüm 4.0 cihazlar %300 / %500 çok pahalı ve...
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DH Misafiri 1 yıl
bir sorum olacak benim telefon 4.0 4.1 kulaklık alsam bağlanırmı ?
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DH Misafiri 4 yıl
ben yeni note 4 aldım cihazda Bluetooth 4.1 var, şimdi hem gear a bağlanıp hemde arabanın müzik çalarına bağlanıp ikisindende eş zamanlı işlem yapabiliyorum. bence çoklu bağlantı performansı mükkemmel bunuda unutmamak lazım. ayrıca 4.1 in en iyi özelliği çok az şarj tüketiyor olması tüm gün Bluetooth 3G v.s. açıkken telefonumun şarjı yine 1 gün gidiyor.
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ketrp 5 yıl
Çok fark olmadığı aşikar. 4.0 bile telefonlar dışında yaygınlaşmamışken 4.1 için daha çok zaman var.
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Miyamoto Musashi 5 yıl
Durdu derken ilerliyor, çok ilginç.
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kımyasal 5 yıl
Arkadaş bir değişim var ama pazardaki ürünlerde teknoloji hala çok eski,gerek bluetooth,gerekse usb teknolojileri.
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JoeyBane 5 yıl
Akıllı saatler için biçilmiş kaftan.
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MegaWolt38 5 yıl
Bluetooth mu kaldı ya bu devirde. Maşallah herkeste akıllı telefon var. E doğan olarak da internet paketi var herkeste. Millet ya whatsapp gibi yazışma programlarından ya da dropbox-e-posta ile dosya gönderiyor. Yıllar oldu bluetooth ile dosya göndermeyeli...Sadece kablosuz kulaklıklar için işe yarıyor onun harici olmasa da olur.
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atillagoguslu 5 yıl
Bluetooth, wi-fi, LTE ayrı ayrı bağlantılar, hepsi aynı işi yapıyor. Bütün iletişimi sadece LTE üzerinden yapsa ya cihazlar.
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keskin53 5 yıl
bluetooth (kulaklık) candır
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mck504 5 yıl
Hala iphone diyen var..
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