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Cep Telefonu Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Bluetooth 4.2 ile akıllı eşyalar doğrudan internete bağlanabilecek

4 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Bluetooth 4.2 ile akıllı eşyalar doğrudan internete bağlanabilecek

Henüz Bluetooth 4.1 standardı elektronik cihaz sektöründe tam anlamıyla yaygınlaşmamışken, Bluetooth geliştirme grubu 4.2 standardını duyurdu. Standart önemli yenilikleri de beraberinde getiriyor. Ancak bu yeniliklerin daha çok akıllı ev sistemleri veya giyilebilir cihazlar gibi alanlara hitap ettiğini söylemek gerek. 

Bluetooth 4.2 ile gelen en önemli yenilik aracısız internete bağlanma imkanı. Daha önce Bluetooth cihazlarında internete bağlanmak için ekstra WiFi yongası olması gerekiyordu veya cihazlar mobil uygulama üzerinden internete çıkıyordu. 

Bundan böyle Bluetooth 4.2 cihazları düşük güçte kişisel erişim alanı sağlayan ve IEEE 802.15.4 teknolojisi üzerinden internete bağlanan IPv6LoWPAN protokolünü kullanmaya başlayacak. Modem de bu teknolojileri desteklediği takdirde akıllı saatler veya akıllı ev eşyalarınız doğrudan internete bağlanacak ve internet üzerinden kontrol edilebilecek. 

Standardın diğer bir yeniliği ise Beacon teknolojisi konusunda. Yakınlık durumuna göre mobil cihazlara çeşitli bildirim ve teklifler gönderebilen Bluetooth tabanlı Beacon sensörleri artık isteğe bağlı olarak kullanılacak ve bu özelliğin kapalı olduğu cihazlara bildirim gönderemeyecek. 

Bluetooth 4.1 ile birlikte gelen akıllı cihazların merkezi bir ana cihaza gerek kalmadan birbiri ile iletişim kurabilmesi yeni standartta da devam ediyor ve iletişim hızı 2.5 katına çıkarılmış durumda. Ayrıca standart üst seviye güvenlik optimizasyonları da sunuyor. 

Bluetooth 4.2 ay sonuna kadar onaya sunulmuş olacak ve gelecek yıl itibariyle ilk örneklerini görebileceğiz. Standardın entegrasyonu ise duruma göre donanım veya yazılım güncellemesi ile yapılacak. 

http://www.digitaltrends.com/home/bluetooth-4-2-promises-private-powerful-smart-home/ Yorum Yaz
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Firaristt 4 yıl
AKN'e takılınca o evde yaşanmaz.
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kaan0101 4 yıl
Ütü ile foto çekip instagrama yollarız artık
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halitozbasli 4 yıl
Desenize eviniz haclenirse bye bye elektirikli aletler.
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Mianfei 4 yıl
Sifonumu bluetooth kontrollü yapmıştım ama telefon klozete düştü napçam
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pesmanyax 4 yıl
Geçen gün internette mirc chat yapıyordum. Bir baktım benim bluettooh kulaklığım girdiğim sitede chatte kızlarla yazışıyor. Çok sinirlendim ve hemen yan odaya gidip bluettoth kulaklığı elime aldığımda kulaklıkta bir ıslaklık farkettim. Sonra birden yere fırlattım.
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