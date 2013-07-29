Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mac / iMac / Macbook / Mac Mini ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Bob Mansfield, Apple'ın icra kurulundaki görevinden ayrıldı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
685
1
11
Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Shady
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Bob Mansfield, Apple'ın icra kurulundaki görevinden ayrıldı
Geçtiğimiz ekim ayında organizasyon yapısında önemli değişikliğe giden Apple, şimdi de görev değişikliğine sahne oluyor. Kamuoyunun daha çok Mac’lerden iPhone’a kadar birçok ürün videosundan tanıdığı Bob Mansfield, Apple’ın icra kurulundaki görevinden ayrılıyor.

Konuyla ilgili ilk gelişme dün gece saatlerinde yaşandı. Bob Mansfield’in biyografisi, dün gece Apple’ın İcra Kurulu sayfasından çıkartılıp Apple cephesinden konuyla yorum yapılmayacak açıklamasıyla birlikte ünlü yöneticinin Apple’daki geleceğiyle ilgili soru işaretlerine sebep oldu. Ancak  ilerleyen saatlerde Apple’ın AllThingsD’ye yaptığı açıklamayla konu netlik kazandı.

Buna göre, uzun yıllar Apple’ın donanım tarafında önemli icraatların altına imza atan Bob Mansfield, bugünden itibaren Apple’ın icra kurulunda yer almayacak; ancak geçtiğimiz ekim ayında getirildiği “Özel Projelerden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcılığı” görevini sürdürerek Tim Cook’a raporlama yapacak.

Hatırlanacağı gibi Bob Mansfield, geçtiğimiz sene emeklilik kararı almış ancak bu karar Apple çalışanları tarafından çok kabul görülmeyince birkaç ay sonra Tim Cook’un özel çabalarıyla Bob Mansfield emeklilik kararını ertelemiş ve Apple’ın kablosuz teknolojiler ve yarıiletken teknolojileriyle ilgili araştırma geliştirme çalışmalarına odaklanan özel projelerinden sorumlu kıdemli başkan yardımcılığına getirilmişti.

Lisans derecesini Elektrik Mühendisliği’nde alan Bob Mansfield, Apple’dan önce Raycer Graphics isimli şirketin mühendislikten sorumlu kıdemli başkan yardımcılığını yürütmüştü. Raycer Graphics’in 1999 yılında Apple tarafından satın alınmasıyla birlikte Apple’daki kariyeri başlayan Mansfield, 10 seneyi aşkın süre Apple’ın Mac Donanımı konusunda önemli yeniliklerinin altına imza atmasına öncelik etmişti. Özellikle 2008 yılından bu güne kadar MacBook Air’ın donanım tarafındaki gelişmesinde önemli pay sahibi olan ünlü mühendis, 2010 yılında (şu anda AMD'nin teknolojiden sorumlu başkan yardımcısı olan) Mark Papermaster’dan boşalan “cihaz donanımlarından sorumlu kıdemli başkan yardımcılığı” görevine terfi etmişti.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
dschannel 6 yıl
Apple,yazılık geliştirme ofisinin yerleri 2 gündür paspaslanmıyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
okan_cehapelioglu 6 yıl
Dh mi silikon vadisi magazin rehberimi belli değil
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bekecomer 6 yıl
achmaster
Scott gidince üzülmüştüm karizması vardı adamın Stevenin veliahtı gibiydi gözümde. Ama Appleda ki kel adam ayrılmasın yeter

coni ayva :D (iphonrdo)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Jamiryov 6 yıl
İbretlik paylaşım.. Teşekkürler
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
manyakurt 6 yıl
Magazinhaber
1 Yanıt Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Holy Templar 6 yıl manyakurt
manyakurt

Magazinhaber

apple lafı geçsinde haber yapalıma döndü
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kasim33 6 yıl
iyi olmuş çirkin ve sevimsiz
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
AndaCakan 6 yıl kasim33
kasim33

iyi olmuş çirkin ve sevimsiz

Kafan güzelmiş.Sen çok yakışıklıysan koy da resmini yorumlayalım
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 6 yıl
Önce Steve, sonra Scott, şimdi de Bob. Apple'ın geleceğini çok merak ediyorum.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
deoks +202 Bloodin +180 BlackLead +175 madmahmutd +148 theozy +147 Mugetsuga +137 Domatore +115 Galatas4ray +112 celik44 +110 Murat.Ak +107
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
685 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Mac / iMac / Macbook / Mac Mini, macbook pro ve
6 etiket daha Donanım tim cook bob mansfield mac apple macbook air Apple
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Gigabyte GTX 760 OC WindForce Ekran Kartı Video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Ekrem İmamoğlu Esnafla Diyaloğu
DH Forum
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Gelmiş geçmiş en güçlü Ferrari: İşte
DonanımHaber
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Wikipedia'ya
DonanımHaber
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim