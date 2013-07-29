Bob Mansfield, Apple'ın icra kurulundaki görevinden ayrıldı

Geçtiğimiz ekim ayında organizasyon yapısında önemli değişikliğe giden Apple, şimdi de görev değişikliğine sahne oluyor. Kamuoyunun daha çok Mac’lerden iPhone’a kadar birçok ürün videosundan tanıdığı Bob Mansfield, Apple’ın icra kurulundaki görevinden ayrılıyor.

Konuyla ilgili ilk gelişme dün gece saatlerinde yaşandı. Bob Mansfield’in biyografisi, dün gece Apple’ın İcra Kurulu sayfasından çıkartılıp Apple cephesinden konuyla yorum yapılmayacak açıklamasıyla birlikte ünlü yöneticinin Apple’daki geleceğiyle ilgili soru işaretlerine sebep oldu. Ancak ilerleyen saatlerde Apple’ın AllThingsD’ye yaptığı açıklamayla konu netlik kazandı.

Buna göre, uzun yıllar Apple’ın donanım tarafında önemli icraatların altına imza atan Bob Mansfield, bugünden itibaren Apple’ın icra kurulunda yer almayacak; ancak geçtiğimiz ekim ayında getirildiği “Özel Projelerden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcılığı” görevini sürdürerek Tim Cook’a raporlama yapacak.

Hatırlanacağı gibi Bob Mansfield, geçtiğimiz sene emeklilik kararı almış ancak bu karar Apple çalışanları tarafından çok kabul görülmeyince birkaç ay sonra Tim Cook’un özel çabalarıyla Bob Mansfield emeklilik kararını ertelemiş ve Apple’ın kablosuz teknolojiler ve yarıiletken teknolojileriyle ilgili araştırma geliştirme çalışmalarına odaklanan özel projelerinden sorumlu kıdemli başkan yardımcılığına getirilmişti.

Lisans derecesini Elektrik Mühendisliği’nde alan Bob Mansfield, Apple’dan önce Raycer Graphics isimli şirketin mühendislikten sorumlu kıdemli başkan yardımcılığını yürütmüştü. Raycer Graphics’in 1999 yılında Apple tarafından satın alınmasıyla birlikte Apple’daki kariyeri başlayan Mansfield, 10 seneyi aşkın süre Apple’ın Mac Donanımı konusunda önemli yeniliklerinin altına imza atmasına öncelik etmişti. Özellikle 2008 yılından bu güne kadar MacBook Air’ın donanım tarafındaki gelişmesinde önemli pay sahibi olan ünlü mühendis, 2010 yılında (şu anda AMD'nin teknolojiden sorumlu başkan yardımcısı olan) Mark Papermaster’dan boşalan “cihaz donanımlarından sorumlu kıdemli başkan yardımcılığı” görevine terfi etmişti.