Boeing 737 MAX ile ilgili yeni gelişme: İki kaza arasında açık benzerlik var

Etiyopya Havayolları’na ait Boeing 737 Max 8 tipi yolcu uçağı 10 Mart’ta havalandıktan kısa süre sonra düşmüş, uçaktaki 157 kişi hayatını kaybetmişti. Uçaktan çıkan karakutunun ön incelemeleri sonucunda kazanın nedenlerinin 5 ay önce düşen uçaktaki ile benzer olduğu tespit edildi.

"İki kaza arasında net benzerlikler var"

Düşen uçağın kokpit ve uçuş verilerine ait kayıtlar Etiyopya’daki teknik yetersizlik nedeniyle Fransa’daki Sivil Havacılık Güvenliği Soruşturma İdaresi’ne (BEA) gönderilmişti. Etiyopya Ulaştırma Bakanı Dagmawit Moges, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada karakutunun başarıyla çözümlendiğini ve tüm kayıtların Etiyopya Havayolları’nca alındığını belirtti. Moges, “İki uçak kazası arasında net benzerlikler var. İncelemelerin ilerlemesi sonrasında kamuoyuna detaylı bilgi verilecek” değerlendirmesinde bulundu.

ABD Federal Havacılık İdaresi de kazanın ardından açıklama yapmış, Etiyopya’da düşen uçakla 29 Ekim 2018’de Cava Denizi’ne çakılan uçağın kaza öncesinde benzer manevralar yaptığına dikkat çekmişti. Ayrıca, her iki kaza da uçakların kalkışından 6 ila 12 dakika gibi kısa süre içinde yaşadıkları irtifa sorunu nedeniyle meydana gelmişti. Tüm bu bilgiler ışığında Boeing 737 MAX 8 tipi yolcu uçağının uçuşları Türkiye dahil pek çok ülkede durduruldu.

"Pilotlar tabletten eğitim aldı"

New York Times gazetesi ise Boeing 737 MAX 8 kazalarıyla ilgili korkunç bir iddiada bulundu. Gazetenin haberine göre Boeing 737 MAX pilotları uçağın yeni özelliklerini gösteren pahalı simülatörlerle antrenman yapması gerekirken yalnızca tablet üzerinden eğitim aldı. Pilotlar için 13 sayfalık bir rehber hazırlandı, fakat belli şartlarda uçağın burnunu otomatikman aşağı çeken yeni donanım hakkında bilgiye yer verilmedi. Ayrıca Endonezya’daki kazanın ardından söz konusu donanımın sebepsiz yere arıza çıkarabildiğinin fark edildiği belirtildi.

https://www.aa.com.tr/tr/dunya/etiyopya-ve-endonezyadaki-ucak-kazalarinda-benzerlikler-tespit-edildi/1421086