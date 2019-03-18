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Boeing 737 MAX ile ilgili yeni gelişme: İki kaza arasında açık benzerlik var

Etiyopya Ulaştırma Bakanı Dagmawit Moges, 157 kişiye mezar olan Boeing 737 MAX 8 tipi yolcu uçağının karakutusunun başarıyla çözümlendiğini, iki uçak kazası arasında net benzerlik olduğunu belirtti.
2 ay
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havacılık
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Boeing 737 MAX ile ilgili yeni gelişme: İki kaza arasında açık benzerlik var
 

Etiyopya Havayolları’na ait Boeing 737 Max 8 tipi yolcu uçağı 10 Mart’ta havalandıktan kısa süre sonra düşmüş, uçaktaki 157 kişi hayatını kaybetmişti. Uçaktan çıkan karakutunun ön incelemeleri sonucunda kazanın nedenlerinin 5 ay önce düşen uçaktaki ile benzer olduğu tespit edildi.

"İki kaza arasında net benzerlikler var" 

Düşen uçağın kokpit ve uçuş verilerine ait kayıtlar Etiyopya’daki teknik yetersizlik nedeniyle Fransa’daki Sivil Havacılık Güvenliği Soruşturma İdaresi’ne (BEA) gönderilmişti. Etiyopya Ulaştırma Bakanı Dagmawit Moges, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada karakutunun başarıyla çözümlendiğini ve tüm kayıtların Etiyopya Havayolları’nca alındığını belirtti. Moges, “İki uçak kazası arasında net benzerlikler var. İncelemelerin ilerlemesi sonrasında kamuoyuna detaylı bilgi verilecek” değerlendirmesinde bulundu.

Boeing 737 MAX ile ilgili yeni gelişme: İki kaza arasında açık benzerlik var
 

ABD Federal Havacılık İdaresi de kazanın ardından açıklama yapmış, Etiyopya’da düşen uçakla 29 Ekim 2018’de Cava Denizi’ne çakılan uçağın kaza öncesinde benzer manevralar yaptığına dikkat çekmişti. Ayrıca, her iki kaza da uçakların kalkışından 6 ila 12 dakika gibi kısa süre içinde yaşadıkları irtifa sorunu nedeniyle meydana gelmişti. Tüm bu bilgiler ışığında Boeing 737 MAX 8 tipi yolcu uçağının uçuşları Türkiye dahil pek çok ülkede durduruldu.

"Pilotlar tabletten eğitim aldı" 

New York Times gazetesi ise Boeing 737 MAX 8 kazalarıyla ilgili korkunç bir iddiada bulundu. Gazetenin haberine göre Boeing 737 MAX pilotları uçağın yeni özelliklerini gösteren pahalı simülatörlerle antrenman yapması gerekirken yalnızca tablet üzerinden eğitim aldı. Pilotlar için 13 sayfalık bir rehber hazırlandı, fakat belli şartlarda uçağın burnunu otomatikman aşağı çeken yeni donanım hakkında bilgiye yer verilmedi. Ayrıca Endonezya’daki kazanın ardından söz konusu donanımın sebepsiz yere arıza çıkarabildiğinin fark edildiği belirtildi.


https://www.aa.com.tr/tr/dunya/etiyopya-ve-endonezyadaki-ucak-kazalarinda-benzerlikler-tespit-edildi/1421086 Yorum Yaz
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s. paul jobs 2 ay en beğenilen
2 3 gün önce videoyu, bugün ise bu haberi okuyarak bilgilendim, bir şeyler hakkında bilgi edindim. Neden bize bir şeyler öğretmek veya öğrenmemizi kolaylaştırmak isteyen insanlara saygısızlık yapıyorsun!
2 3 gün önce videoyu, bugün ise bu haberi okuyarak bilgilendim, bir şeyler hakkında bilgi edindim. Neden bize bir şeyler öğretmek veya öğrenmemizi kolaylaştırm...
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1 Yanıt Yanıtla +15
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Periah 2 ay
Bu uçakların neden düştüğünü ve nasıl bir tehlike altında olduğumuzu anlamak için bu videoyu mutlaka izleyin !!!
google.com.tr/...
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Spider_hip 2 ay
Rusların irkut mc-21-300 lerine gün doğdu bence. Bir çok özelliği ile 737 max lara denkler. Yakıt tüketiminin ise yaklaşık %30 daha iyi olduğu söyleniyor. Muhtemelen piyasayı rahatlıkla ele geçirebilir. Tabi Amerika'nın ambargoları vs lerine takılmazlarsa. Kendileri her şeylerini tüm dünyaya pazarlarken iyi. Kendilerinden daha iyi bir şeyler üreten birileri çıktığında ambargo. ^^
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FrknEgeOztrk 2 ay
Daha önce de (2008) a320 de donuk pitot borusu ve hücum açısı sensörü adiru ya burun aşağı komutu verdirtmişti. Sonuç kurtulan olmadı ve airbus hisseleri dibe çakıldı. Üzerinden 11 yıl geçmesine rağmen airbus akıllanırken boeing geri gidiyor.
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koçari 2 ay
Pilotların yetersiz eğitim aldığı ve yazılım hakkında bilgi verilmediği zaten ifade edilmişti. Boeing hem yazılımda hemde eğitimde çuvalladı. Sonuç iki kaza ve yüzlerce ölü.
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cemus 2 ay
az önce sunexpress e ait bir uçağın iniş yaptığına şahit oldum aynı tip kanat ucu vardı başka bir modelde aynı tip kanat ucu yoksa hala hava sahamızda uçmaya devam ediyor demektir.
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koçari 2 ay cemus
Kanat uçlarına takılabiliyor ve takıldı da pek çok uçağa. Max versiyonunda kanatcık hem üste hem aşağı bakıyordu.
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Muten Roshi 2 ay cemus
Türkiyede sadece THY ve Corendon firmalarında var bu uçak modeli.
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Rachsuchtig 2 ay cemus
SunExpressin Filosu
Bu ucak modelinden yok görüldügü üzere
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DH Misafiri 2 ay
Pamuk ipliğinde yaşıyoruz .Q
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SEO-Uzmanı 2 ay
hadi ya ciddi misin !?
donanım haber çok yakında,
kaza kırım raporu ya yazar artık ! :)
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s. paul jobs 2 ay
2 3 gün önce videoyu, bugün ise bu haberi okuyarak bilgilendim, bir şeyler hakkında bilgi edindim. Neden bize bir şeyler öğretmek veya öğrenmemizi kolaylaştırmak isteyen insanlara saygısızlık yapıyorsun!
1 Yanıt Yanıtla +15
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boeing 737 max, uçak kazası ve
6 etiket daha etiyopya uçak kazası karakutu kaza nedeni havacılık Bilim ve Teknoloji Barış Cankı
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