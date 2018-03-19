Boeing 737 Max 7 yolcu uçağı ilk uçuşunu başarıyla tamamladı

Tam Boyutta Gör

Dünyanın en büyük uçak üreticilerinden bir tanesi olan Boeing’in yeni 737 MAX 7 yolcu uçağı ilk uçuşunu başarılı bir şekilde gerçekleştirdi. Takvime uygun olarak ilerleyen üretim sürecinde, sertifikasyon işlemleri öncesi uçuş testi programına bu uçuşla birlikte başlanmış oldu.

737 MAX 7’nin ilk test uçuşu Boeing’in Test ve Değerlendirme pilotları Jim Webb ve Keith Otsuka tarafından gerçekleştirildi. 3 saat 5 dakika süren yolculukta uçak Washington’ın Renton şehrindeki havalimanından havalandı ve Seattle’a iniş yaptı.

Ailenin en uzun menzilli üyesi

Boeing’in 737 MAX ailesinin üçüncü ve en yeni üyesi olan yolcu uçağı maksimum 172 yolcu kapasitesine sahip. Ayrıca uçağın 3,850 deniz mili - yaklaşık 7,150km – ile bu ailedeki en uzun menzile sahip üye olduğu söyleniyor.

Üreticinin belirttiğine göre MAX 7, rakibi Airbus’ın A319neo uçağıile karşılaştırıldığında 740 kilometre fazladan menzile ve fazladan 12 yolcu taşıma kapasitesiyle dikkat çekiyor. Ayrıca Boeing, uçağın yakıt tüketiminin rakibine göre yüzde 7 oranında daha az olduğunu iddia ediyor.

Boeing 737 MAX 7 yolcu uçağı, yoğun bir test programının ardından sertifikasyon sürecinden geçecek ve herşey yolunda giderse 2019 yılında göklerde olacak.

http://boeing.mediaroom.com/2018-03-16-Boeing-737-MAX-7-Completes-Successful-First-Flight#Closed