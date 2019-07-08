Boeing 737 Max uçaklarda şimdi de otomatik pilot sorunu ortaya çıktı

Teknoloji Editörü
Boeing 737 Max tipi yolcu uçakları, geçtiğimiz aylarda birbiri ardına gerçekleşen iki feci kazadan sonra gündeme gelmiş ve uçuşları yasaklanmıştı. Uçakların MCAS sisteminde olan problemlerden kaynaklanan bu düşme olayları, şirketin ek incelemelerden de geçmesine neden oldu ve gelen yeni raporlar başka sorunlar olduğunu da gösteriyor.
Boeing Eylül ayına kadar süre istedi
Bloomberg'in haberine göre Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı, Boeing 737 Max tipi yolcu uçaklarında yaptığı incelemelerde, düzeltilmesi gereken sorunlar tespit etti. Bu sorunların bir listesini hem Boeing'e hem de ABD Federal Havacılık Kurulu'na gönderen Avrupalı denetleyiciler, uçaklardaki bu sorunların düzeltilmeden uçuşuna izin verilmemesi gerektiğini bildirdiler.Listede daha önce belirtildiği üzere mikroişlemci ile ilgili olan yazılımsal sorunlar yer alıyor. Ancak yeni çıkan bir problem ise uçakların otomatik pilotlarıyla ilgili. Yapılan açıklamaya göre, Boeing 737 Max yolcu uçaklarında, pilotların herhangi bir acil durumda uçağı otomatik pilottan, kendi kontrollerine almalarına engel olan bir hata da mevcut. Önceki sorunların giderilmesi için Eylül ayına kadar süre isteyen Boeing'in, ortaya çıkan bu hatayı ne kadar sürede gidereceği ise henüz bilinmiyor.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-07-05/europe-sets-out-demands-for-boeing-before-max-can-fly-again Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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