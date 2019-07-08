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Boeing 737 Max uçaklarda şimdi de otomatik pilot sorunu ortaya çıktı

Birbiri ardına gerçekleşen uçak kazalarıyla gündeme gelen Boeing 737 Max tipi yolcu uçaklarında, Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı tarafından tespit edilen bir otomatik pilot sorunu ortaya çıktı.
19 sa. (Son Güncelleme: 19 sa.)
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17
havacılık
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Boeing 737 Max tipi yolcu uçakları, geçtiğimiz aylarda birbiri ardına gerçekleşen iki feci kazadan sonra gündeme gelmiş ve uçuşları yasaklanmıştı. Uçakların MCAS sisteminde olan problemlerden kaynaklanan bu düşme olayları, şirketin ek incelemelerden de geçmesine neden oldu ve gelen yeni raporlar başka sorunlar olduğunu da gösteriyor.

Boeing Eylül ayına kadar süre istedi

Bloomberg'in haberine göre Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı, Boeing 737 Max tipi yolcu uçaklarında yaptığı incelemelerde, düzeltilmesi gereken sorunlar tespit etti. Bu sorunların bir listesini hem Boeing'e hem de ABD Federal Havacılık Kurulu'na gönderen Avrupalı denetleyiciler, uçaklardaki bu sorunların düzeltilmeden uçuşuna izin verilmemesi gerektiğini bildirdiler.
Listede daha önce belirtildiği üzere mikroişlemci ile ilgili olan yazılımsal sorunlar yer alıyor. Ancak yeni çıkan bir problem ise uçakların otomatik pilotlarıyla ilgili. Yapılan açıklamaya göre, Boeing 737 Max yolcu uçaklarında, pilotların herhangi bir acil durumda uçağı otomatik pilottan, kendi kontrollerine almalarına engel olan bir hata da mevcut. Önceki sorunların giderilmesi için Eylül ayına kadar süre isteyen Boeing'in, ortaya çıkan bu hatayı ne kadar sürede gidereceği ise henüz bilinmiyor.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-07-05/europe-sets-out-demands-for-boeing-before-max-can-fly-again Yorum Yaz
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3ngerek 18 sa. en beğenilen
Şu firma Amerika'nın değil de başka ülkenin olsaydı şimdiye kadar;
Ürünleri piyasadan toplatılmış, siparişleri iptal edilmiş, ambargo konulmuş, milyarlarca $ tazminata mahkum olmuş, İflas etmiş, itibarı kalmamış, ... bir firma olurdu !!!!
Şu firma Amerika'nın değil de başka ülkenin olsaydı şimdiye kadar;Ürünleri piyasadan toplatılmış, siparişleri iptal edilmiş, ambargo konulmuş, milyarlarca $...
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1 Yanıt Yanıtla +18
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zaomss 19 sa.
bu uçaktan adam olmayacak sanırım. ucuza kaçıp sıfır tasarım yerine eski platformu kullanırlarsa böyle oluyor.
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Berringer 14 sa.
Uçan Tabut diyelim
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lterlemez 15 sa.
Amerika'nın sıcak nakit sirkülasyonu düşüyor. Bu nedenle, çoğu şeyi aceleye getirmeye başladılar. Bakalım, daha nerelerde ne hatalar çıkacak?
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Redeemertr 15 sa.
boeing modellerin çöp olduğunu dünya biliyor artık, amerika bunları kime kaktırsam diye düşünürken bizi bulmuş


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ceo-tr 16 sa.
efsane concord u tek kazada harcamışlardı.
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sterig 17 sa.
Zavallı uçağın sorunları bitmedi bir türlü. Benim anlamadığım bunları yeterince test etmiyorlar mı, otomatik pilotla ilgili bir hata varsa bunu test uçuşlarında göremediler mi, gerçekten karmaşık bir durum. Marka itibarı da bir hayli zedelendi. Umarım bu durum Airbus ve diğer alternatiflerin elini güçlendirmelerini sağlar. Abd ne kadar az alanda lider olursa o kadar iyi.
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3ngerek 18 sa. en beğenilen
Şu firma Amerika'nın değil de başka ülkenin olsaydı şimdiye kadar;
Ürünleri piyasadan toplatılmış, siparişleri iptal edilmiş, ambargo konulmuş, milyarlarca $ tazminata mahkum olmuş, İflas etmiş, itibarı kalmamış, ... bir firma olurdu !!!!
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Rachsuchtig 16 sa. 3ngerek
Volkswagen'in emisyon skandalı olmuştu Alman şirketi hâlâ konuşuluyor bu skandal ama marka hala var ve ayakta ve satıyor. Bu kadar Amerika'yi büyütmeyin.
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emre1393 18 sa.
çare a320neo
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Public_Enemy 18 sa.
Amerika her alanda çöküşte. En iyi yaptıkları iş uçak işinde bile çuvallıyorlar 737MAX fiyasko, F35 fiyasko.
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Periah 18 sa.
Boeing kalite standartları aşırı düştü. Uçan tabut alıyoruz .
Defalarca belirttim çok kötü şeyler olacak...
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S.Vettel 18 sa.
Boeing bu işi bıraksın bu uçaklarda raftan kaldırsın artık her geçen gün eksiye götürüyor şirketi.
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boeing, boeing 737 max ve
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