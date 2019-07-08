Boeing 737 Max uçaklarda şimdi de otomatik pilot sorunu ortaya çıktı

Boeing 737 Max tipi yolcu uçakları, geçtiğimiz aylarda birbiri ardına gerçekleşen iki feci kazadan sonra gündeme gelmiş ve uçuşları yasaklanmıştı. Uçakların MCAS sisteminde olan problemlerden kaynaklanan bu düşme olayları, şirketin ek incelemelerden de geçmesine neden oldu ve gelen yeni raporlar başka sorunlar olduğunu da gösteriyor.

Boeing Eylül ayına kadar süre istedi

Bloomberg'in haberine göre Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı, Boeing 737 Max tipi yolcu uçaklarında yaptığı incelemelerde, düzeltilmesi gereken sorunlar tespit etti. Bu sorunların bir listesini hem Boeing'e hem de ABD Federal Havacılık Kurulu'na gönderen Avrupalı denetleyiciler, uçaklardaki bu sorunların düzeltilmeden uçuşuna izin verilmemesi gerektiğini bildirdiler.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-07-05/europe-sets-out-demands-for-boeing-before-max-can-fly-again

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Listede daha önce belirtildiği üzere mikroişlemci ile ilgili olanyer alıyor. Ancak yeni çıkan bir problem ise uçaklarınilgili. Yapılan açıklamaya göre, Boeing 737 Max yolcu uçaklarında, pilotların herhangi biruçağı otomatik pilottan, kendi kontrollerine almalarınada mevcut. Önceki sorunların giderilmesi içinayına kadar süre isteyen Boeing'in, ortaya çıkan bu hatayıgidereceği ise henüz bilinmiyor.