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Boeing, Etiyopya'daki kazanın ardından ertelediği 777X lansmanını sessiz sedasız gerçekleştirdi

Etiyopya Havayolları'na ait Boeing 737 MAX 8 yolcu uçağının düşmesi sonucu 157 kişi hayatını kaybetti. ABD'li şirket üzücü olayın ardından ertelediği 777X lansmanını Seattle'da sessiz sedasız yaptı.
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havacılık
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Boeing, Etiyopya'daki kazanın ardından ertelediği 777X lansmanını sessiz sedasız gerçekleştirdi
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Yalnızca 5 ay gibi kısa bir zaman aralığında benzer nedenlerle düşen Boeing 737 MAX 8’lerle gündeme gelen ABD’li üretici, Etiyopya’daki ikinci kazanın ardından yeni uçağı 777X’în tanıtımını erteleme kararı almıştı. Yeni yolcu uçağı için görkemli bir etkinlik planlayan Boeing, bunun yerine 777X’i sessiz sedasız tanıtmayı tercih etti. Boeing 777X’in tanıtımı şirketin Seattle yakınlarındaki tesislerinde yapıldı.

Boeing 777-9X 

Dünyanın en uzun ticari jet uçağı olarak anılan Boeing 777X, 77 metre uzunluğu ve 72 metre kanat açıklığı ile 747 jumbo jetten bile daha uzun ve daha geniş. Boeing 777-9X adı verilen uçak üretilecek iki modelden daha büyük olanı ve gövdesindeki fazladan üç sıra koltuk sayesinde 425 yolcu taşıyabiliyor. Yakıt verimliliği konusunda dünyanın en iyisi olduğu söylenen GE9X motorlara sahip uçağın menzili 14,075 km olarak belirtiliyor.

Boeing 777-8X 

Boeing’in üreteceği bir diğer yeni model olan 777-8X ise 70 metre uzunluğa sahip. Uzunluktaki bu kayıp uçağın taşıyabildiği yolcu sayısını 375’e düşürüyor. Menzili 16,110 km olarak belirtilen Boeing 777-8X, bu bağlamda dünyanın en uzun menzilli jeti olan Airbus A350’nin doğrudan rakibi oluyor. Uçaklardaki yakıt verimliliğini arttırmak adına 7 metre genişletilen kanatların karbon kompozit malzemelerden yapıldığı oldukça esnek bir yapıya sahip olduğu söyleniyor.

Kanatlar yerdeyken özel bir mekanizma sayesinde katlanıyor 

Yakıt verimliliğini arttırmak adına uzatılan kanatlarda özel bir katlama mekanizması bulunuyor. Bu sayede uçları katlanan kanatların açıklığı yerdeyken 65 metreye düşürülüyor. Böylece havalimanlarında meydana gelecek yer sıkıntısının  çözülmesi hedefleniyor. Daha geniş bir kabine, daha büyük camlara ve yeni bir mimariye sahip olan 777X’lerin liste fiyatı sırasıyla 360 milyon ve 388 milyon dolar. Boeing verilerine göre Ocak ayı sonunda 777X modelleri için toplam 326 sipariş verilmişti.


https://www.stuff.co.nz/travel/news/111385457/boeing-quietly-launch-777x--the-worlds-longest-plane Yorum Yaz
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DIA 2 ay
Aynen dediğin gibi ,
Boeing gibi bir firma dahi iş tazminata giderse erir.
ABD hükümeti Etiyopya ve Endonezya yı susturur.
Boeing zaten neyden kaynaklandığını çok iyi biliyor. Hatalı olduğunu biliyor. Bütün hesapları algıyı nasıl lehimize çeviririz. Dertleri bu .
Pilotların canını emanet ettiği uçağa binmekten başka şansımız yok. Çünkü uçağa binmek zorundayız.
Benim kastettiğim buydu.
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DIA 2 ay
İşi hepimizden iyi bilen anlayan pilotlar.
Sendikalardan da mevzu ile ilgili açıklama yapılması lazım.
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BekirHan 2 ay DIA
Kullanıcı olarak pilotlar evet ama problemin kaynaığını doğal olarak en iyi anlayan üretici firmalar oluyor haliyle. Boeing çoktan bulmuştur problemi 2.kaza olması nedeniyle ama yatan uçaklar ve hayatını kaybeden insanlar için talep edilmesi olası tazminat maliyetinden sıyrılmanın yolunu aradıklarını tahmin ediyorum şu an, keza meblağlar Boeing gibi bir firmayı bile üzer.
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DIA 2 ay
737 Max firmware update ver.1.1 beta.
* 500 kişinin ölümüne neden olan , MCAS Modülü arızası giderildi.
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BekirHan 2 ay DIA
Aslında olan tam olarak bu;
"Soon we’ll release a software update and related pilot training for the 737 MAX that will address concerns discovered in the aftermath of the Lion Air Flight 610 accident"
Boeing CEO' sunun açıklamasından.
http://www.defense-aerospace.com/articles-view/verbatim/4/200981/boeing-ceo%E2%80%99s-open-letter-in-aftermath-on-737max-crashes.html
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Phantom II 2 ay
GE9X bugüne kadar bir yolcu uçağı için üretilen en büyük motor,777 çok başarılı bir model,THY 787 ve A350 siparişi sonrası 777x ve A350-1000 için teklif istemişti umarım birer tane de 777x alırlar da gözümüz şenlenir.
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mehmet_clk 2 ay
Huawei'nin çektiklerine karşılık olarak Boeing seçilmiş gibi, izleyelim görelim.
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AqRaMa 2 ay
Çin vs ABD savaşı
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