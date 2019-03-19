Boeing, Etiyopya'daki kazanın ardından ertelediği 777X lansmanını sessiz sedasız gerçekleştirdi

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Yalnızca 5 ay gibi kısa bir zaman aralığında benzer nedenlerle düşen Boeing 737 MAX 8’lerle gündeme gelen ABD’li üretici, Etiyopya’daki ikinci kazanın ardından yeni uçağı 777X’în tanıtımını erteleme kararı almıştı. Yeni yolcu uçağı için görkemli bir etkinlik planlayan Boeing, bunun yerine 777X’i sessiz sedasız tanıtmayı tercih etti. Boeing 777X’in tanıtımı şirketin Seattle yakınlarındaki tesislerinde yapıldı.

Boeing 777-9X

Dünyanın en uzun ticari jet uçağı olarak anılan Boeing 777X, 77 metre uzunluğu ve 72 metre kanat açıklığı ile 747 jumbo jetten bile daha uzun ve daha geniş. Boeing 777-9X adı verilen uçak üretilecek iki modelden daha büyük olanı ve gövdesindeki fazladan üç sıra koltuk sayesinde 425 yolcu taşıyabiliyor. Yakıt verimliliği konusunda dünyanın en iyisi olduğu söylenen GE9X motorlara sahip uçağın menzili 14,075 km olarak belirtiliyor.

Boeing 777-8X

Boeing’in üreteceği bir diğer yeni model olan 777-8X ise 70 metre uzunluğa sahip. Uzunluktaki bu kayıp uçağın taşıyabildiği yolcu sayısını 375’e düşürüyor. Menzili 16,110 km olarak belirtilen Boeing 777-8X, bu bağlamda dünyanın en uzun menzilli jeti olan Airbus A350’nin doğrudan rakibi oluyor. Uçaklardaki yakıt verimliliğini arttırmak adına 7 metre genişletilen kanatların karbon kompozit malzemelerden yapıldığı oldukça esnek bir yapıya sahip olduğu söyleniyor.

Kanatlar yerdeyken özel bir mekanizma sayesinde katlanıyor

Yakıt verimliliğini arttırmak adına uzatılan kanatlarda özel bir katlama mekanizması bulunuyor. Bu sayede uçları katlanan kanatların açıklığı yerdeyken 65 metreye düşürülüyor. Böylece havalimanlarında meydana gelecek yer sıkıntısının çözülmesi hedefleniyor. Daha geniş bir kabine, daha büyük camlara ve yeni bir mimariye sahip olan 777X’lerin liste fiyatı sırasıyla 360 milyon ve 388 milyon dolar. Boeing verilerine göre Ocak ayı sonunda 777X modelleri için toplam 326 sipariş verilmişti.

https://www.stuff.co.nz/travel/news/111385457/boeing-quietly-launch-777x--the-worlds-longest-plane