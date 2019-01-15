Boeing'den sıra dışı transonik kanat tasarımına sahip uçak

Boeing; uzatılmış ve ultra hafif kanatları sayesinde yakıt ekonomisini ciddi biçimde artıran, daha yüksek irtifada daha hızlı uçabilen konsept uçağını tanıttı. Kiriş destekli kanatlara sahip transonik uçak olarak da anılan yolcu jeti, gövdeye üstten bağlı ve kiriş sistemiyle desteklenmiş 52 metrelik kanat açıklığı sayesinde havacılığın ilk yıllarında kullanılan çift kanatlı uçakları andırıyor.

Dünyanın en büyük uçak üreticisi olan Boeing ve NASA'nın neredeyse on yıldır, Ses Altı Ultra Çevreci Uçak Araştırmaları programı dahilinde söz konusu konsept jeti incelemekte olduğu ifade ediliyor.

Boeing’e göre gözden geçirilmiş kiriş sistemi ve kanat uçlarının geriye doğru modifikasyonu sayesinde uçak, saatte 965 km. hıza ulaşabilmiş. Mevcut hız, uçağın eski tasarımlarına göre daha yüksek ve hâlihazırda uçan yolcu jetleriyle neredeyse aynı.

Boeing, jetin 2005 yılında üretilen bir yolcu uçağına kıyasla %60 daha az yakıt tükettiğini vurgularken, yeni üretim yolcu uçaklarının yakıt tüketimleriyle kıyaslanabilecek bir veriye sahip olmadığını belirtmiş. Gelişmeler için bizi takip etmeye lütfen devam edin.

http://www.traveller.com.au/boeing-unveils-new-transonic-trussbraced-wing-ttbw-concept-with-ultrathin-extended-wings-h19wn0