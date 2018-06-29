Boeing sesten beş kat hızlı hipersonik yolcu jeti konseptini ortaya çıkardı

Boeing, Atlanta'da Amerikan Havacılık ve Uzay Bilimleri Enstitüsü'ndeki (AIAA) bir havacılık konferansında, hipersonik bir yolcu jeti konsepti tanıttı. Hipersonik, 5 mach ve üzeri hızlarda uçmak için tasarlanmış uçaklar için kullanılıyor. Bunun da saatte 6.276 km hıza denk geldiğini belirtelim.

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Hipersonik uçak, Los Angeles ve Tokyo arasındaki seyahat süresini 11'den yaklaşık üç saate indirecek. Yolcular New York'tan Londra'ya ise yedi saat yerine iki saat içinde uçabilecekler.

Boeing'in hipersonik jeti çok yakın değil

Boeing, 32 yolcu kapasiteli hipersonik uçağın önümüzdeki 20 ila 30 yıl içinde tamamen gerçeğe dönüşeceğini tahmin ediyor. Hipersonik hıza ve yeni tahrik teknolojilerine dayanabilen güçlü bir motor ile birlikte hafif malzemeler geliştirmek için muazzam bir çaba sarf edilmesi gerekli.

Oluşturulan prototipin ilk taslağı, kuyruk bölümünde yüzgeçleri ve keskin bir burnu olan ince, üçgen bir uçak gösteriyor. Boeing, hipersonik uçağın hem sivil hem askeri uygulamalarda kullanılabileceğini söyledi.

https://www.boeing.com/features/2018/06/hypersonic-concept-vehicle.page