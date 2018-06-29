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Boeing sesten beş kat hızlı hipersonik yolcu jeti konseptini ortaya çıkardı

ABD'li havacılık ve uzay devi Boeing, sesten beş kat hızlı uçmak için tasarlanmış hipersonik bir yolcu jeti konsepti tanıttı. Hipersonik uçak 11 saatlik Los Angeles - Tokyo uçuşunu üç saate düşürecek
10 ay
3,7b
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14
havacılık
Onur Seven
Haber Editörü
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Boeing, Atlanta'da Amerikan Havacılık ve Uzay Bilimleri Enstitüsü'ndeki (AIAA) bir havacılık konferansında, hipersonik bir yolcu jeti konsepti tanıttı. Hipersonik, 5 mach ve üzeri hızlarda uçmak için tasarlanmış uçaklar için kullanılıyor. Bunun da saatte 6.276 km hıza denk geldiğini belirtelim.
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Hipersonik uçak, Los Angeles ve Tokyo arasındaki seyahat süresini 11'den yaklaşık üç saate indirecek. Yolcular New York'tan Londra'ya ise yedi saat yerine iki saat içinde uçabilecekler.

Boeing'in hipersonik jeti çok yakın değil

Boeing, 32 yolcu kapasiteli hipersonik uçağın önümüzdeki 20 ila 30 yıl içinde tamamen gerçeğe dönüşeceğini tahmin ediyor. Hipersonik hıza ve yeni tahrik teknolojilerine dayanabilen güçlü bir motor ile birlikte hafif malzemeler geliştirmek için muazzam bir çaba sarf edilmesi gerekli.
Oluşturulan prototipin ilk taslağı, kuyruk bölümünde yüzgeçleri ve keskin bir burnu olan ince, üçgen bir uçak gösteriyor. Boeing, hipersonik uçağın hem sivil hem askeri uygulamalarda kullanılabileceğini söyledi.

https://www.boeing.com/features/2018/06/hypersonic-concept-vehicle.page Yorum Yaz
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CoreXXX 10 ay en beğenilen eAkman
2 saat denmiş zatende. bu uçar her saniye 6.276 km de gitmez bu en yüksek hızı. ayrıca kalkış ve inişde 300 km ye düşecek bunu hesap edemedinizmi
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MaSSive 10 ay
Bizim gençler ,dershaneler de üniversiteye hazırlık diye okadar çok soru çözdürmüşler ki, haberdeki Boeing in 25-30 yıl sonraki consept ultra jetinin los Angeles -Tokyo arası katedeceği zamanı bile çözmek de üstlerine yok.
Bu gibi arge ler ,gereklidir veya değildir,hayata geçer veya geçmez.Elalem yapar biz ise sadece soru denklemi gibi olaya bakıp anca konuşuruz.
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Umutcan 10 ay
Çok yakmasın diye daha yavaş gider.
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alfa-x 10 ay
Dünya küre ise abd japonya arası neden bu kadar saat sürüyor :) ? Normal uçuşta bile bu kadar uzun ?
8800km ise 6600km/h ile nasıl 3 saate iniyor ?
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Fx_57,5 10 ay
buna benzer hiipersonik yolcu uçakları çok eskindende tanıtıldı ama sipariş alamadı.karlılık oranı düşük diye sanırım
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eAkman 10 ay
Ayrıca Japonya Los Angeles arası yaklaşık 8800km
Saatte 6276km hızla giden bir uçağın bu yolculuğu 3 saat mi sürmeli?
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CoreXXX 10 ay eAkman
2 saat denmiş zatende. bu uçar her saniye 6.276 km de gitmez bu en yüksek hızı. ayrıca kalkış ve inişde 300 km ye düşecek bunu hesap edemedinizmi
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lapatid 10 ay
kalirsa numune olarak kalir
concorse gibi bir yasantisi olabilir
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35plt35 10 ay
Dünya küçülüyor.
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balcis 10 ay
"...ortaya çıkararak masaya vurdu"
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Slaved by makarna 10 ay
Uçaktakiler uçağın çıkardığı sesi duyacak mı?
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kilincarslan91 10 ay Slaved by makarna
Uçak zaten ses üstü uçacak ama ses duvarı aşma sırasında bomlama duyulabilir
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uçak, boeing ve
5 etiket daha hipersonik yolcu jeti havacılık Bilim ve Teknoloji Onur Seven
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