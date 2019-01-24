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Boeing'in otonom uçan taksisi ilk uçuşunu tamamladı

Otonom uçan taksileri havada görmeye çok yakın olabiliriz. Boeing firması bu alanda üretmeyi planladığı ilk aracın test uçuşunu gerçekleştirdi. Detaylar haberimizde.
3 ay
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havacılık
Gökhan G.
Editör
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Uçan taksiler birçok şirketin hedefinde ve bu kapsamda çalışmalar sürdürülüyor. Söz konusu şirketlerden biri ise uçan taksi kavramını hayatımızın bir parçası haline getirmeye diğerlerinden daha yakın. Evet, havacılık devlerinden biri olan Boeing firmasından bahsediyoruz. Şirket; otonom, dikine kalkış-iniş yapabilen (vtol) ve elektrikli uçağının ilk test uçuşunu başarıyla tamamladı. Uçak henüz tam anlamıyla uçamasa da kalkış, havada süzülme ve iniş işlemlerini sorunsuz bir şekilde gerçekleştirmiş. Bu işlemler ile rakiplerine karşı önemli bir avantaj sağlayan Boeing, bir yıl önce henüz konsept aşamasında olan projeyi çok hızlı ayağa kaldırmış gibi görünüyor.

Kargo taşımacılığı da yapacak

Şehir içi hava ulaşımı sağlaması kapsamında değerlendirilecek uçak, kara ulaşımının uygun olmadığı zamanlarda yaklaşık 80 km. uzaklığa kadar hizmet verebilecek. Elektrikli güç ünitesi tercihi ise hem çevre bilinci hem de şehirde yaşayan insanları motor gürültüsüne maruz bırakmamak için tercih edilmiş. Uçağın kargo taşımacılığı için kullanılacak bir modelinin daha olacağını da hatırlatalım. Yaklaşık 230 kg. yük taşıması hedeflenen uçağın 2019 yılı içinde uçuş testlerine başlaması planlanıyor.

Uçan taksi kavramı önündeki en büyük engel ise bu araçların ne oranda müşteri çekeceğinin bilinememesi. Ayrıca yerel yönetimlerin de cevaplanmasını beklediği sorular var. Bu sorulara cevabın ancak uçan taksiler kullanılmaya hazır olduğunda verilebileceği düşünülüyor. Bu durumda cevap vermeye en yakın şirkette Boeing gibi gözüküyor.

Son olarak, aşağıda Boeing’in ilk uçuş videosuna göz atabilirsiniz.


https://boeing.mediaroom.com/2019-01-23-Boeing-Autonomous-Passenger-Air-Vehicle-Completes-First-Flight#assets_20295_130373-117:20565 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Phantom II 3 ay
Bu hava taksilerin pek bir geleceği yok,VFR trafikler bile İstanbul,Antalya gibi yerlerde zor uçuyor bunlar kalkış bile yaptırmazlar.
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cocainbar 3 ay
Bizim ucak fabrikasi kapanmasa onlarda bu ise girisirmiydi acaba
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