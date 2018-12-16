Boeing, en uzun menzile sahip BBJ 777x model özel jetleri piyasaya sürüyor

ABD merkezli havacılık firması Boeing, dünyanın yarısını yakıt almadan dolaşabilen BBJ 777x model iş jetlerini (business jet) satışa çıkarıyor.



BBJ 777-8 ve BBJ 777-9 olmak üzere 2 farklı varyantla alınabilecek model, Boeing’in ünlü 777-8 ve 777-9 yolcu uçakları temel alınarak dizayn edilmiş. Uçaklardan BBJ 777-8 varyantı en uzun menzile sahip olanı. Uçak 302.5 metrekare kabin genişliği ile 21,570 km. uçuş menzili sunuyor. Büyük abi 777-9 ise 342.7 metrekare kabin genişliğine sahip. Geniş kabin uçağın menzilini bir miktar aşağıya çekiyor ve uçak, 20,370 km. uçuş menzili sunuyor.

BBJ 777-8 ve BBJ 777-9 uçakları, orijinal modellere kıyasla ortaya çıkan (16,110 km. uçuş menzili) yaklaşık 5,000 km’lik fazla uçuş menzilini diğer modellerdeki yolcu koltuklarının çıkarılmış olmasına borçlu. Sayıları 350 ila 425 arasında değişen koltukların iptali firmaya, “Greenpoint Technologies, Jet Aviation, ve Unique Aircraft Design” gibi şirketlerin tasarımlarını kullanma fırsatı tanımış.

BBJ 777x serisi uçaklarda GE9X high-bypass turbofan motor kullanılıyor. Özel yapım bir otoklavda (autoclave) sertleştirilmiş, yaklaşık 644 km’lik karbon bandın kullanıldığı kompozit kiriş temelli ve hafif kanat tasarımına sahip uçağın kanat açıklığı ise 72 metre. Uçak ayrıca standart havaalanı gate’leri için katlanabilir kanat ucuna sahip. Tüm bunlara ek olarak daha büyük pencere ve yeni bir aydınlatma sistemi kullanılmış.

Aşağıda, BBJ 777x ailesinin görsellerine ulaşabilirsiniz.

https://boeing.mediaroom.com/2018-12-10-Boeing-Launches-Longest-Range-Business-Jet-Ever-with-BBJ-777X