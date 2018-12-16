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Boeing, en uzun menzile sahip BBJ 777x model özel jetleri piyasaya sürüyor

Boeing, 777x serisi uçaklarıyla 20,000 km'nin üzerinde menzil sunmaya geliyor. Ultra lüks kabin dizaynı ve tek depoyla dünyanın yarısını dolaşma imkânı veren uçaklar, zengin müşterilerini bekliyor.
5 ay
13,7b
1
12
havacılık
Gökhan G.
Editör
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ABD merkezli havacılık firması Boeing, dünyanın yarısını yakıt almadan dolaşabilen BBJ 777x model iş jetlerini (business jet) satışa çıkarıyor.

BBJ 777-8 ve BBJ 777-9 olmak üzere 2 farklı varyantla alınabilecek model, Boeing’in ünlü 777-8 ve 777-9 yolcu uçakları temel alınarak dizayn edilmiş. Uçaklardan BBJ 777-8 varyantı en uzun menzile sahip olanı. Uçak 302.5 metrekare kabin genişliği ile 21,570 km. uçuş menzili sunuyor. Büyük abi 777-9 ise 342.7 metrekare kabin genişliğine sahip. Geniş kabin uçağın menzilini bir miktar aşağıya çekiyor ve uçak, 20,370 km. uçuş menzili sunuyor.

BBJ 777-8 ve BBJ 777-9 uçakları, orijinal modellere kıyasla ortaya çıkan (16,110 km. uçuş menzili) yaklaşık 5,000 km’lik fazla uçuş menzilini diğer modellerdeki yolcu koltuklarının çıkarılmış olmasına borçlu. Sayıları 350 ila 425 arasında değişen koltukların iptali firmaya, “Greenpoint Technologies, Jet Aviation, ve Unique Aircraft Design” gibi şirketlerin tasarımlarını kullanma fırsatı tanımış.

BBJ 777x serisi uçaklarda GE9X high-bypass turbofan motor kullanılıyor. Özel yapım bir otoklavda (autoclave) sertleştirilmiş, yaklaşık 644 km’lik karbon bandın kullanıldığı kompozit kiriş temelli ve hafif kanat tasarımına sahip uçağın kanat açıklığı ise 72 metre. Uçak ayrıca standart havaalanı gate’leri için katlanabilir kanat ucuna sahip. Tüm bunlara ek olarak daha büyük pencere ve yeni bir aydınlatma sistemi kullanılmış.

Aşağıda, BBJ 777x ailesinin görsellerine ulaşabilirsiniz.


https://boeing.mediaroom.com/2018-12-10-Boeing-Launches-Longest-Range-Business-Jet-Ever-with-BBJ-777X Yorum Yaz
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The Balance 5 ay en beğenilen
Onu bunu geçin, saraya dönüşebiliyor mu?
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bbuzol 5 ay
Cumhurbaşkanımıza yakışır.
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khaos 4 ay
teorik olarak dünyada bir noktadan diğer bir noktaya gidemeyeceği yer yok
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Karres 5 ay

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phorever 5 ay
21.500 km dile kolay ya... Londra-Auckland hatta - İzlanda-Auckland bile rahatlıkla uçabilir.
777-8 bile 16.000 km görünüyor
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bytradm 5 ay
bilim biraz özgürken zeplin diye bişey vardı.
bu yakıt canavarı sömürge araçları havacılığı dar
bir zümreye hapsetti. şimdi quadcopter zamanı oda engelleniyor.
sivil havacılığın önü açılmalı.
işte bundan bahsediyorum doktorumuz yapmış.bunun haber değeri çook daha fazla. youtube.com/...
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homebird 5 ay
Alakalı alakasız siyasi yorumlar baydı artık.
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emre1393 5 ay
Malum kişi görmesin, almak ister falan durduk yere masraf çıkarmasın.
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Sharparrow 5 ay
Hemen internetten bir kaç tane sipariş vereyim. Kenarda dursun lazım olur..
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fthkn 5 ay
Böyle bir ürün piyasaya nasıl sürülür acaba? Raflara mı diziyorlar? Arkadaş devlerin arenasında sinek gibi hissettiğim haberleri okumak görmek bilmek istemiyorum. Hayatımda uçağa binmedim belki de hiç de binmeyeceğim. Mars haberleri bile daha yakın geliyor bana.
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considerable 5 ay fthkn
Thy’nin uçuş korkusunu yenme programı var. Birkaç gününü ayırmalısın. Resmi başarı oranı yüzde99. Uçak en güvenli, konforlu, ucuz ve hızlı ulaşım aracı günümüzde.
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The Balance 5 ay en beğenilen
Onu bunu geçin, saraya dönüşebiliyor mu?
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bbuzol 5 ay
Cumhurbaşkanımıza yakışır.
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