Boeing yüksek güvenlikli bir Android telefonu üretmek istiyor





Bugüne kadar hava araçları ve parçaları üretmesiyle tanıdığımız Boeing firması bu kez farklı bir segmentte adını duyurmak istiyor.





National Defense Magazine tarafından verilen habere göre Boeing yüksek güvenlik özelliklerine sahip bir Android telefonu üretmek için çalışmalar yapıyor.





Şimdilik Boeing Phone olarak tanımlanan telefon hakkında Boeing başkanı Roger Krone fazla detay vermiyor ancak cihazın yıl sonuna doğru hazır olacağı tahmin ediliyor. Güvenlik konusuna özel önem verecek telefonun önceki Android sürümlerinden birisini çalıştıracağı belirtiliyor.





Boeing önemli güvenlik yazılımı firmalarıyla ortaklık görüşmelerine başladı. Hedef kitle ise savunma departmanı gibi güvenlik konusunun üst seviyede olduğu hükümet birimleri.





Boeing kullanım oranı çok geniş olduğu için Android işletim sistemini tercih ettiğini vurguluyor. Rakiplerinin 15 000$-20 000$ seviyesinde olan modellerine nazaran Boeing Phone biraz daha düşük bir seviyede olacak. Daha önce Dell Streak 5 modeli de ABD savunma departmanı tarafından güvenli telefon onayı almıştı. Özellikle istihbarat ve operasyonel devlet birimlerinde yüksek güvenlikli telefonların kullanımı büyük önem arzediyor.

http://www.nationaldefensemagazine.org/blog/Lists/Posts/Post.aspx?ID=742