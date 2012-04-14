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Boeing yüksek güvenlikli bir Android telefonu üretmek istiyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
4,2b
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Bugüne kadar hava araçları ve parçaları üretmesiyle tanıdığımız Boeing firması bu kez farklı bir segmentte adını duyurmak istiyor.

National Defense Magazine tarafından verilen habere göre Boeing yüksek güvenlik özelliklerine sahip bir Android telefonu üretmek için çalışmalar yapıyor.

Şimdilik Boeing Phone olarak tanımlanan telefon hakkında Boeing başkanı Roger Krone fazla detay vermiyor ancak cihazın yıl sonuna doğru hazır olacağı tahmin ediliyor. Güvenlik konusuna özel önem verecek telefonun önceki Android sürümlerinden birisini çalıştıracağı belirtiliyor.

Boeing önemli güvenlik yazılımı firmalarıyla ortaklık görüşmelerine başladı. Hedef kitle ise savunma departmanı gibi güvenlik konusunun üst seviyede olduğu hükümet birimleri.

Boeing kullanım oranı çok geniş olduğu için Android işletim sistemini tercih ettiğini vurguluyor. Rakiplerinin 15 000$-20 000$ seviyesinde olan modellerine nazaran Boeing Phone biraz daha düşük bir seviyede olacak. Daha önce Dell Streak 5 modeli de ABD savunma departmanı tarafından güvenli telefon onayı almıştı. Özellikle istihbarat ve operasyonel devlet birimlerinde yüksek güvenlikli telefonların kullanımı büyük önem arzediyor.

http://www.nationaldefensemagazine.org/blog/Lists/Posts/Post.aspx?ID=742 Yorum Yaz
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CooL_ROMEO 7 yıl en beğenilen
Yakında bende girecem telefon işine,yol geçen hanı mübarek .
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mcrew 7 yıl
airbus bakalım bu adım karşısında ne yapacak
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Foxbat 7 yıl
Arkadaşlar, bu telefon sizin bildiğiniz türden değil. Android olması sizi yanıltmasın.
Hani Hollywood filmlerinde bir replik vardır; "Bu hat güvenli mi? Evet dostum devam et...", işte Boeing o tür bir telefon üretmeyi planlıyor.
Bu tip telefonlar GSM ağlarını kriptolu olarak kullanırlar. Dinlenemezler, sinyalleri uzaktan izlenemez, elektronik karıştırma, EMP ve çalınmaya karşı özel güvenlik önlemleri vardır. Örneğin kullanıcının sesli onayı varsa çalışırlar. Hatta bazı modellerde infrared yüz tanıma özelliği bile vardır.
Genel olarak üst düzey gizli bilgilere ulaşma yetkisi olanlar ve ajan-casus türü çalışanlar için üretilirler. Fiyatları 2000 ile 25000 dolar arasında değişir. Müşteri kitlesi ise asker, bürokrat, politikacı, üst düzey şirket yöneticileri vs. dir. Bunlardan birine sahip olmak isterseniz de bir sürü bürokratik angaryayla uğraşmak zorunda kalırsınız.
Android işletim sistemi ise kullanım kolaylığı veya telefonun farklılığını gizlemek için seçilmiş olabilir. Tabi içindeki Android de bizim telefonlardaki Android değil. Basitçe anlatmak gerekirse, bu telefonda Android'e çok benzeyen ama o olmayan kendine özgü bir işletim sistemi var.
Konu askeri sektörse hiç bir şey göründüğü gibi değildir. Bu yüzden yanılgıya düşebilirsiniz.
Arkadaşlar, bu telefon sizin bildiğiniz türden değil. Android olması sizi yanıltmasın.Hani Hollywood filmlerinde bir replik vardır; "Bu hat güvenli mi? Eve...
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Zamazingogo 7 yıl
Tasarımı çok hoşuma gitti
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DH Misafiri 7 yıl
Arkadaşlar gerçekten sizi anlamıyorum.Hangi firma girerse girsin bu işlere,ben alırım arkadaş.Niye böyle bir düşünce var ortalıkta çözebilmiş değilim.Daha çok firma girsin telefon işlerine,bilgisayar işlerine,araba işlerine vs vs vs. Girsinki rekabet artsın!
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E_Aydin35 7 yıl
Görseldeki cihaz?
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ObjektifPoint.Net 7 yıl
benim telefonu (gio) güvenli moda alınca indirdigim hiç bir uygulama oyun görünmüyor...
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ObjektifPoint.Net 7 yıl
tek bir türkiye kaldı telefon üretmeyen küçümsemek için söylemiyorum... telefon üretecek kapasitemiz var diye düşünmekteyim...
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CooL_ROMEO 7 yıl
engurlu
Androidde guvenlik yok diyenlere SYMANTEC ten cevap.. iOSTA ŞİFRELEME YETERSİZ Symantec, iOStaki şifrelemenin yetersiz olduğunu düşünüyor. Şöyle ki, iOSta şifrelenen birçok veri kullanıcı ana şifreyi görmeden çözülebiliyor. Bu da telefonu açık halde ele geçiren kişinin iPhone üzerindeki birçok veriye ulaşmasını sağlıyor. Googleın Android işletim sisteminin 3.0 sürümüyle beraber ise tümleşik bir şifreleme mekanizması mobil işletim sisteminin özelliklerine eklenmişti. Ayrıca Symantec, iOSlarda geneli düşük dereceli olan 200 açığın, Androidde ise 18 açığın bulunduğuna dikkat çekiyor. Ancak Googleın Android açıklarını kapatması bazen sorun teşkil edebiliyor. Örneğin Androidin 2.3 sürümünde kapatılan bir açık daha önceki sürümlerde kapatılamamıştı. Özet olarak araştırmaya göre Appleın artı noktaları daha iyi erişim kontrolü, uygulama kaynağı, kötü niyetli yazılımlara karşı ve veri kayıplarına karşı daha iyi koruma sağlması. Androidin artıları ise daha iyi uygulama izolasyonu, izne bağlı erişim kontrolü bulunuyor. İki mobil işletim sistemi de internetten yapılan saldırılara karşı çok iyi koruma sağlıyor.

ios da dediğiniz kadar açık olsaydı 5.1 jailbreak olayı erken gelirdi .
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BarGoS 7 yıl
obama bile en güvenli kabul edilen blackberry nin özel serisini kullanırken boeing pek şansı yok gibi android ile.
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.Kara. 7 yıl
D.A.R.B.E.C.i
içindeki yazılım dandik olunca nekadar sağlam yapabilirki okadar çok açığı varki android in dünyanın en savunmasız işletim sistemi seçildi neyazıkki..

Androiddeki hareketli tuş kilidini FBI ın kıramadından haberiniz yok galiba.
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engurlu 7 yıl
Androidde guvenlik yok diyenlere SYMANTEC ten cevap..

iOS'TA ŞİFRELEME YETERSİZ

Symantec, iOS'taki şifrelemenin yetersiz olduğunu düşünüyor. Şöyle ki, iOS'ta şifrelenen birçok veri kullanıcı ana şifreyi görmeden çözülebiliyor. Bu da telefonu açık halde ele geçiren kişinin iPhone üzerindeki birçok veriye ulaşmasını sağlıyor. Google'ın Android işletim sisteminin 3.0 sürümüyle beraber ise tümleşik bir şifreleme mekanizması mobil işletim sisteminin özelliklerine eklenmişti.

Ayrıca Symantec, iOS'larda geneli düşük dereceli olan 200 açığın, Android'de ise 18 açığın bulunduğuna dikkat çekiyor. Ancak Google'ın Android açıklarını kapatması bazen sorun teşkil edebiliyor. Örneğin Android'in 2.3 sürümünde kapatılan bir açık daha önceki sürümlerde kapatılamamıştı.

Özet olarak araştırmaya göre Apple'ın artı noktaları daha iyi erişim kontrolü, uygulama kaynağı, kötü niyetli yazılımlara karşı ve veri kayıplarına karşı daha iyi koruma sağlması. Android'in artıları ise daha iyi uygulama izolasyonu, izne bağlı erişim kontrolü bulunuyor. İki mobil işletim sistemi de internetten yapılan saldırılara karşı çok iyi koruma sağlıyor.
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Mr.Legend 7 yıl
Android? Güvenlik? DAFUQ!
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