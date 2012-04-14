Boeing yüksek güvenlikli bir Android telefonu üretmek istiyor

Haber Editörü
Bugüne kadar hava araçları ve parçaları üretmesiyle tanıdığımız Boeing firması bu kez farklı bir segmentte adını duyurmak istiyor.
National Defense Magazine tarafından verilen habere göre Boeing yüksek güvenlik özelliklerine sahip bir Android telefonu üretmek için çalışmalar yapıyor.
Şimdilik Boeing Phone olarak tanımlanan telefon hakkında Boeing başkanı Roger Krone fazla detay vermiyor ancak cihazın yıl sonuna doğru hazır olacağı tahmin ediliyor. Güvenlik konusuna özel önem verecek telefonun önceki Android sürümlerinden birisini çalıştıracağı belirtiliyor.
Boeing önemli güvenlik yazılımı firmalarıyla ortaklık görüşmelerine başladı. Hedef kitle ise savunma departmanı gibi güvenlik konusunun üst seviyede olduğu hükümet birimleri.
Boeing kullanım oranı çok geniş olduğu için Android işletim sistemini tercih ettiğini vurguluyor. Rakiplerinin 15 000$-20 000$ seviyesinde olan modellerine nazaran Boeing Phone biraz daha düşük bir seviyede olacak. Daha önce Dell Streak 5 modeli de ABD savunma departmanı tarafından güvenli telefon onayı almıştı. Özellikle istihbarat ve operasyonel devlet birimlerinde yüksek güvenlikli telefonların kullanımı büyük önem arzediyor.
http://www.nationaldefensemagazine.org/blog/Lists/Posts/Post.aspx?ID=742 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Hani Hollywood filmlerinde bir replik vardır; "Bu hat güvenli mi? Evet dostum devam et...", işte Boeing o tür bir telefon üretmeyi planlıyor.
Bu tip telefonlar GSM ağlarını kriptolu olarak kullanırlar. Dinlenemezler, sinyalleri uzaktan izlenemez, elektronik karıştırma, EMP ve çalınmaya karşı özel güvenlik önlemleri vardır. Örneğin kullanıcının sesli onayı varsa çalışırlar. Hatta bazı modellerde infrared yüz tanıma özelliği bile vardır.
Genel olarak üst düzey gizli bilgilere ulaşma yetkisi olanlar ve ajan-casus türü çalışanlar için üretilirler. Fiyatları 2000 ile 25000 dolar arasında değişir. Müşteri kitlesi ise asker, bürokrat, politikacı, üst düzey şirket yöneticileri vs. dir. Bunlardan birine sahip olmak isterseniz de bir sürü bürokratik angaryayla uğraşmak zorunda kalırsınız.
Android işletim sistemi ise kullanım kolaylığı veya telefonun farklılığını gizlemek için seçilmiş olabilir. Tabi içindeki Android de bizim telefonlardaki Android değil. Basitçe anlatmak gerekirse, bu telefonda Android'e çok benzeyen ama o olmayan kendine özgü bir işletim sistemi var.
Konu askeri sektörse hiç bir şey göründüğü gibi değildir. Bu yüzden yanılgıya düşebilirsiniz.