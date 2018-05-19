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Boeing'in otonom helikopteri ilk görevini başarıyla tamamladı

Boeing çatısı altında çalışmalar yürüten Aurora Flight Sciences'ın Bell UH-1H helikopteri üzerine kurduğu otonom sistem ilk testini başarıyla tamamladı. Helikopter, otonom olarak kargo taşıdı.
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havacılık
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Boeing'in otonom helikopteri ilk görevini başarıyla tamamladı
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Otonom” kelimesi son zamanlarda çok sık karşımıza çıkar hale geldi. Araçların insan yardımı olmadan kendi kendini idare etmesine dayanan bu teknoloji, pek çok üreticinin yakın markajı altında bulunuyor. Üstelik sadece kara araçlarında değil, aynı zamanda deniz ve hava araçlarında da bu teknoloji için çalışmalar yürütülüyor. Geçtiğimiz aylarda LİDAR sistemiyle donattığı otonom helikopteri AACUS’u tanıtan Aurora Flight Sciences şirketi de bunlardan bir tanesi.

Geçtiğimiz yılın sonlarında duyurulan AACUS (Autonomous Aerial Cargo/Utility System), ilk tamamen otonom denemesini başarılı olarak gerçekleştirdi. Kendisine kargo görevi verilen helikopter, Kaliforniya’da eğitim yapan ABD Deniz Piyade Kolordusu için yakıt, su ve tıbbi yardım malzemeleri taşıdı. Bell UH-1H taşıma helikopterini baz alan AACUS, üzerindeki LİDAR teknolojisi, kameralar, entegre bilgisayarlar ve gelişmiş algoritmalar sayesinde tamamen otonom olarak kalkış yapıyor, uçuyor ve iniş yapabiliyor. Uçuş güzergahını kendisi belirleyen sistem, eşlenmemiş ve tehlikeli koşullarda ineceği alanı bile kendisi seçebiliyor.

Boeing çatısı altında çalışmalarını sürdüren ve AACUS’un ilk önemli testini başarıyla tamamlayan Aurora, ileri aşamadaki testlerin gerçekleştirilmesi için otonom helikopterini Deniz Piyade Kolordusuna teslim edecek. İlk test başarılı olsa da, böylesi karmaşık bir sistemin kullanılabilmesi için pek çok aşamadan geçmesi gerekiyor.

Yalnızca AACUS üzerine yoğunlaşmayan şirket, Bell 206 ve Boeing AH-6 dahil olmak üzere diğer modelleri de otonom sistemiyle donatmış durumda. Aurora’nın hedefi şimdilik insanlardan ziyade kargo taşımacılığı yapmak olacak.


https://www.engadget.com/2018/05/18/aurora-aacus-autonomous-helicopter-supply-delivery/ Yorum Yaz
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kımyasal 1 yıl en beğenilen
Şimdi nakliye bahanesi,ilerleyen zamanda ise üstünü silahlarla donatıp içine silahlı Atlas robotları doldurup yallah Arabistan'a yaparlar
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Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
kımyasal 1 yıl en beğenilen
Şimdi nakliye bahanesi,ilerleyen zamanda ise üstünü silahlarla donatıp içine silahlı Atlas robotları doldurup yallah Arabistan'a yaparlar
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
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