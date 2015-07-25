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Bond için yeni bir Xperia telefonu geliştiriliyor

3 yıl
3,2b
1
21
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Bond için yeni bir Xperia telefonu geliştiriliyor

Geçen yıl sonlarında bir siber saldırı sonrası Sony'ye ait pek çok film ve döküman internete sızdırılmıştı. Bunlar arasında yeni bir Xperia cihazı da göze çarpmış ve modelin James Bond Spectre filmi için hazırlandığı belirtilmişti. 

Ancak Xperia Z4 modelinin piyasaya sürülüş tarihi ile filmin vizyon tarihi olan 6 Kasım 2015'e kadar uzun bir zaman diliminin olması, bahse konu modelin Xperia Z5 olabileceği ihtimalini doğurmuştu. Filme ait yeni görseller bu ihtimali güçlendiriyor. 

Yeni görsellerde Made for Bond şeklindeki mottoya Xperia x5 şeklinde bir gizli ifade eşlik ediyor. Bunun Xperia Z5 olacağına dair kesin bir kanıt yok ancak firmanın ses getireceğine inandığı yeni filmi için bir amiral gemi modeli hazırlayacağı düşünülüyor.

Ayrıca filmin gösterim tarihi de yeni bir amiral gemi modeli için oldukça uygun. Filmin hemen öncesi veya hemen sonrasında tanıtılacak yeni amiral gemi modeli, filmin toplayacağı ilgiden de olumlu olarak yararlanacak. 

Sony Xperia Z5 modelinin ne tür bir donanım sunacağına dair net bilgiler yok zira Snapdragon 820 yongasetinin kesin olarak ne zaman piyasaya çıkacağı açıklanmadı. Bu bakımdan modelin Snapdragon 810 yongaseti ile gelme ihtimali var. Ancak Qualcomm yıl sonuna yetiştirirse Aralık ayında Snapdragon 820 yongasetli Xperia Z5 modelini görebiliriz. Ekranın ise Full HD geleneğini devam ettireceği iddia ediliyor. 

http://www.xperiablog.net/2015/07/24/will-sonys-h2-flagship-be-made-for-bond-leaked-promo-pic-suggests-so/ Yorum Yaz
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Guest-BE73ABCD2 3 yıl en beğenilen
Ekrem71 sinema filmlerinin yayınlanmadan 1 yıl önce çekiminin tamamlandığını sanırım bilmiyor. Vizyona giriş ile filmin çekilmesinin aynı dönemde olacağını sanıyor : ))
Ekrem71 sinema filmlerinin yayınlanmadan 1 yıl önce çekiminin tamamlandığını sanırım bilmiyor. Vizyona giriş ile filmin çekilmesinin aynı dönemde olacağını san...
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1 Yanıt Yanıtla +8
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shadowmexo 3 yıl
Sonunda akıllıca bir hamde yaptı Sony. Adamlar dünyanın en büyük film şirketlerinden birisine sahipler, bütün kamera görüntüleme, ses teknolojilerinde dünya lideri konumundalar ama kendi projelerini bağlamıyorlardı. Bence bu proje tutacaktır. Sabırsızlık ile çıkacak ürünü bekliyorum.
Sonunda akıllıca bir hamde yaptı Sony. Adamlar dünyanın en büyük film şirketlerinden birisine sahipler, bütün kamera görüntüleme, ses teknolojilerinde dünya lid...
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hidrojennn 3 yıl
adam ne haber yapsa suç.
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talib kweli 3 yıl
Z den geçmek istiyorum ama 2500+ gelecek gibi. :(
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V4LKyR 3 yıl
Z2 kullanıcısıyım, Z5 alacağım gibi gözüküyor.
SONY farklıdır.
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Disconnectus_Erectus 3 yıl
Şu issizler birer hafta uzaklastirilsa da azcik akillansalar.

Haberi begenmeyenler , haber dunyanin en büyük gsm sitelerinde var.

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tatlıcak 3 yıl
Gayet başarılı bir haber
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travers 3 yıl
çoxperia
blackzeros son bond filminde xperia tidi galiba ama o zaman flagship oalrak cıkmıstı t serisi.gerci t4 ultranın gelcegi kesin gibi belkide t5te cikar bond filmi diye ama %95 z5 oalcaktir bu telefon tahminimce.
İon... Xperia İon

Bizim ülkeye Xperia T gelmediği için ion dediler. Yoksa skyfall filmindeki telefon Xperia T.
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kadirirdem 3 yıl
ben sony nin yerinde oluyum yeni bir sıkıntısız işlemci gelişene kadar s808 kullanırım s810 belki v.2.1 sıkıntıları yok ama insanlarda 810 ısınıyor algısı oluştu artık....
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clopin 3 yıl
ekrem 71 haberi okumak zevkdir bizim için
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*siteci* 3 yıl
Snapdragon 820 ve Full HD mi? Umarım thermal throttling olmaz da performansda zirve bir telefon ortaya çıkar.
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Windows10 3 yıl
yine ekrem71 yine değişik bir haber. gerçi bu sefer bu haberin içerisinde, microsoft karşıtı unsurlar yok, o yüzden tam anlamıyla olmuş diyemeyeceğiz.
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Mr xXx 3 yıl
Ekrem71 kardeşim güzel haber seni canı gönülden tebrik ediyorum.. Bende seni eleştirdim fakat bu haber guzel
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hidrojennn 3 yıl
adam ne haber yapsa suç.
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***Respect*** 3 yıl hidrojennn
hidrojennn

adam ne haber yapsa suç.

Forumun boş beleş ayak takımı ilginç bir şekilde bu adama kafayı takmış durumda. Site yönetiminin bu kekolara bu kadar müsamaha göstermesi de aptallığın ayrı bir boyutu.
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