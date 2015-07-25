Bond için yeni bir Xperia telefonu geliştiriliyor

Geçen yıl sonlarında bir siber saldırı sonrası Sony'ye ait pek çok film ve döküman internete sızdırılmıştı. Bunlar arasında yeni bir Xperia cihazı da göze çarpmış ve modelin James Bond Spectre filmi için hazırlandığı belirtilmişti.





Ancak Xperia Z4 modelinin piyasaya sürülüş tarihi ile filmin vizyon tarihi olan 6 Kasım 2015'e kadar uzun bir zaman diliminin olması, bahse konu modelin Xperia Z5 olabileceği ihtimalini doğurmuştu. Filme ait yeni görseller bu ihtimali güçlendiriyor.





Yeni görsellerde Made for Bond şeklindeki mottoya Xperia x5 şeklinde bir gizli ifade eşlik ediyor. Bunun Xperia Z5 olacağına dair kesin bir kanıt yok ancak firmanın ses getireceğine inandığı yeni filmi için bir amiral gemi modeli hazırlayacağı düşünülüyor.





Ayrıca filmin gösterim tarihi de yeni bir amiral gemi modeli için oldukça uygun. Filmin hemen öncesi veya hemen sonrasında tanıtılacak yeni amiral gemi modeli, filmin toplayacağı ilgiden de olumlu olarak yararlanacak.





Sony Xperia Z5 modelinin ne tür bir donanım sunacağına dair net bilgiler yok zira Snapdragon 820 yongasetinin kesin olarak ne zaman piyasaya çıkacağı açıklanmadı. Bu bakımdan modelin Snapdragon 810 yongaseti ile gelme ihtimali var. Ancak Qualcomm yıl sonuna yetiştirirse Aralık ayında Snapdragon 820 yongasetli Xperia Z5 modelini görebiliriz. Ekranın ise Full HD geleneğini devam ettireceği iddia ediliyor.

http://www.xperiablog.net/2015/07/24/will-sonys-h2-flagship-be-made-for-bond-leaked-promo-pic-suggests-so/