Booking.com'un erişim engelinin kaldırılması talebi ikinci kez reddedildi

Türkiye’deki faaliyetleri tedbiren durdurulan booking.com, site hakkında verilen ihtiyati tedbir kararının mahkeme tarafından belirlenecek bir teminat karşılığında kaldırılması için ikinci kez talepte bulunmuştu. Booking.com’un bu isteğinin mahkeme tarafından reddedildiği açıklandı.

Mahkemenin kararında tedbir kararının teminat karşılığında kaldırılmasının bu aşamada mümkün olmadığı belirtildi. Bunun için bilirkişi raporunun beklenmesi gerektiği, varsa zararın rapor ile belirleneceğinin altı çizildi. İstanbul 5. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde görülen davada bilirkişi raporunun beklendiği, fakat raporun henüz mahkemeye ulaşmadığı belirtildi.

Booking.com’un Türkiye’deki faaliyetleri TÜRSAB avukatlarının ‘haksız rekabet’ gerekçesiyle açtığı dava sonucu 29 Mart 2017’de durdurulmuştu. Davalı booking.com’un avukatları Türkiye’deki faaliyetlerin tedbiren durdurulması kararına itiraz etmiş, fakat bu itirazları mahkemece reddedilmişti.

https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/bookingcomun-ihtiyati-tedbirin-kaldirilmasi-talebi-reddedildi/1200829