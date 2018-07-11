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Booking.com'un erişim engelinin kaldırılması talebi ikinci kez reddedildi

Türkiye faaliyetleri durdurulan booking.com'un davasında yeni bir gelişme yaşandı. Booking.com'un hakkında verilen tedbir kararının teminat karşılığı kaldırılması talebi yine olumsuz sonuçlandı.
10 ay
2,1b
1
11
Web Siteleri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Booking.com'un erişim engelinin kaldırılması talebi ikinci kez reddedildi
 

Türkiye’deki faaliyetleri tedbiren durdurulan booking.com, site hakkında verilen ihtiyati tedbir kararının mahkeme tarafından belirlenecek bir teminat karşılığında kaldırılması için ikinci kez talepte bulunmuştu. Booking.com’un bu isteğinin mahkeme tarafından reddedildiği açıklandı.

Mahkemenin kararında tedbir kararının teminat karşılığında kaldırılmasının bu aşamada mümkün olmadığı belirtildi. Bunun için bilirkişi raporunun beklenmesi gerektiği, varsa zararın rapor ile belirleneceğinin altı çizildi. İstanbul 5. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde görülen davada bilirkişi raporunun beklendiği, fakat raporun henüz mahkemeye ulaşmadığı belirtildi.

Booking.com’un Türkiye’deki faaliyetleri TÜRSAB avukatlarının ‘haksız rekabet’ gerekçesiyle açtığı dava sonucu 29 Mart 2017’de durdurulmuştu. Davalı booking.com’un avukatları Türkiye’deki faaliyetlerin tedbiren durdurulması kararına itiraz etmiş, fakat bu itirazları mahkemece reddedilmişti.


https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/bookingcomun-ihtiyati-tedbirin-kaldirilmasi-talebi-reddedildi/1200829 Yorum Yaz
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Soul741 10 ay en beğenilen
TURSAB'ın üyelerinden biri de ETS tur. Sahibi de turizm bakanı. Devlet eliyle kirli ilişkiler ağı kurulmuş durumda. Kaldı ki bu yasaklama işini bakan olmadan yapabildiler. Şimdi kimbilir ne noktaya gelir işler.
TURSAB'ın üyelerinden biri de ETS tur. Sahibi de turizm bakanı. Devlet eliyle kirli ilişkiler ağı kurulmuş durumda. Kaldı ki bu yasaklama işini bakan olmadan ya...
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smart1978 10 ay
ETS in sahibi belli ki kendisini hissettirmek istiyor Bakan oldu ya ...
Turizm Bakani mi yoksa baska birseyin fiiliyatini mi icraa ediyor bilinmez!
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frostburn 10 ay
booking.com varken ön ödemesiz uygun fiyata tatil mekanları bulabiliyorduk.
etstur ile tatil yapmak hayal 10 binden aşağı lüks otel yok artık 20bine endekslerler bu otelleri.
booking.com varken ön ödemesiz uygun fiyata tatil mekanları bulabiliyorduk.etstur ile tatil yapmak hayal 10 binden aşağı lüks otel yok artık 20bine endek...
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mavizaman 10 ay
booking sen bu ülkeden ekmek yiyemezsin hacı burda işler değişik işler.
bekleme yapma boşuna ubere bak.
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Jon SNOW 37 10 ay
Sonra niye Turkiyenin kredi notunu dusuruyorlar
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Umutcan 10 ay
Paypal, Booking, Uber... Vatandaşın cebine faydalı ne kadar sistem varsa yasaklanıyor veya gitmeye zorlanıyor.
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sistemli adam 10 ay
Dingonun ahırı değil burası. Ülkenin yargısını takmayacaksan defolup gideceksin booking.
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Bilmirem 10 ay
Vatandaşın hayrına olan bir siteyi yasaklamasalar şaşırdım
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KaSaTuRa. 10 ay
vpn denen şey var, takılmayın bu kadar, adamlar sayesinde herkes uzman oldu internet konusunda, bir de çıkıp cep telefonu bilgisayar yasaklasalar ülke çağ atlar, herkes bilgisayar mühendisi mobil uygulama kodlayıcısı olur çıkar
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Statistik 10 ay
Booking.com kullanicisi olarak aşırı sevindim, yoksa adı lekelenir ve kalitesi çok düşerdi.
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frostburn 10 ay
booking.com varken ön ödemesiz uygun fiyata tatil mekanları bulabiliyorduk.
etstur ile tatil yapmak hayal 10 binden aşağı lüks otel yok artık 20bine endekslerler bu otelleri.
Yanıtla +4
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Soul741 10 ay en beğenilen
TURSAB'ın üyelerinden biri de ETS tur. Sahibi de turizm bakanı. Devlet eliyle kirli ilişkiler ağı kurulmuş durumda. Kaldı ki bu yasaklama işini bakan olmadan yapabildiler. Şimdi kimbilir ne noktaya gelir işler.
Yanıtla +24
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smart1978 10 ay
ETS in sahibi belli ki kendisini hissettirmek istiyor Bakan oldu ya ...
Turizm Bakani mi yoksa baska birseyin fiiliyatini mi icraa ediyor bilinmez!
Yanıtla +18
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