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    Anlık Bildirim

    Roblox, erişim engelinin kaldırılması durumunda Türkiye'de ofis açacak

    Türkiye'de yasaklanan çevrimiçi oyun platformu Roblox'un yetkilileri, erişim engelinin kaldırılması halinde Türkiye'de ofis açabileceklerini belirtti.          
    Roblox, erişim engelinin kalkarsa Türkiye'de ofis açacak Tam Boyutta Gör
    Üç ay önce Türkiye'de yasaklanan çevrimiçi oyun platformu Roblox'un yetkilileri, erişim engelinin kaldırılması halinde Türkiye'de ofis açabileceklerini belirtti.

    Ekonomim yazarı Vahap Munyar'ın aktardığı habere göre Roblox Başkan Yardımcısı Nicky Jackson Colaco, platforma erişimi yeniden sağlamak amacıyla yerel yetkililerle ve yasal süreçlerle aktif olarak işbirliği içinde olduklarını söyledi. Roblox’un dünyada çok az sayıda ülkede doğrudan ofisi olduğunu söyleyen Colaco, Türkiye’de bir ofis açma ve yerel dilde hizmet verecek ek moderatörler de dahil olmak üzere, özel bir ekip işe alma planları olduğunu belirtti.

    Colaco, ofis açma kararlarının Türkiye'ye verdikleri önemimn bir göstergesi olduğunu söyleyerek, son 5 yılda Türkiye’deki geliştiricilere 287 milyon liradan fazla ödeme yaptıklarını ifade etti.

    Roblox neden engellendi?

    Kullanıcıların sisteme üye olarak kendi oyunlarını oluşturabildiği ve diğer kullanıcılarla birlikte oynayabildiği çevrim içi oyun platformu Roblox, çocukların istismarına neden olacak içerikler barındırması sebebiyle Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği’nin 7 Ağustos 2024 tarihli ve 2024/5282 sayılı kararıyla erişime engellenmişti.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    f1bilalII 5 gün önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 6 gün önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 4 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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