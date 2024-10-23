Roblox, erişim engelinin kaldırılması durumunda Türkiye'de ofis açacak

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Tam Boyutta Gör Üç ay önce Türkiye'de yasaklanan çevrimiçi oyun platformu Roblox'un yetkilileri, erişim engelinin kaldırılması halinde Türkiye'de ofis açabileceklerini belirtti.

Ekonomim yazarı Vahap Munyar'ın aktardığı habere göre Roblox Başkan Yardımcısı Nicky Jackson Colaco, platforma erişimi yeniden sağlamak amacıyla yerel yetkililerle ve yasal süreçlerle aktif olarak işbirliği içinde olduklarını söyledi. Roblox’un dünyada çok az sayıda ülkede doğrudan ofisi olduğunu söyleyen Colaco, Türkiye’de bir ofis açma ve yerel dilde hizmet verecek ek moderatörler de dahil olmak üzere, özel bir ekip işe alma planları olduğunu belirtti.

Colaco, ofis açma kararlarının Türkiye'ye verdikleri önemimn bir göstergesi olduğunu söyleyerek, son 5 yılda Türkiye’deki geliştiricilere 287 milyon liradan fazla ödeme yaptıklarını ifade etti.

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Roblox neden engellendi?

Kullanıcıların sisteme üye olarak kendi oyunlarını oluşturabildiği ve diğer kullanıcılarla birlikte oynayabildiği çevrim içi oyun platformu Roblox, çocukların istismarına neden olacak içerikler barındırması sebebiyle Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği’nin 7 Ağustos 2024 tarihli ve 2024/5282 sayılı kararıyla erişime engellenmişti.

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Roblox, erişim engelinin kalkarsa Türkiye'de ofis açacak