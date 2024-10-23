Roblox, erişim engelinin kaldırılması durumunda Türkiye'de ofis açacak

Ekonomim yazarı Vahap Munyar'ın aktardığı habere göre Roblox Başkan Yardımcısı Nicky Jackson Colaco, platforma erişimi yeniden sağlamak amacıyla yerel yetkililerle ve yasal süreçlerle aktif olarak işbirliği içinde olduklarını söyledi. Roblox’un dünyada çok az sayıda ülkede doğrudan ofisi olduğunu söyleyen Colaco, Türkiye’de bir ofis açma ve yerel dilde hizmet verecek ek moderatörler de dahil olmak üzere, özel bir ekip işe alma planları olduğunu belirtti.
Colaco, ofis açma kararlarının Türkiye'ye verdikleri önemimn bir göstergesi olduğunu söyleyerek, son 5 yılda Türkiye’deki geliştiricilere 287 milyon liradan fazla ödeme yaptıklarını ifade etti.
Roblox neden engellendi?
Kullanıcıların sisteme üye olarak kendi oyunlarını oluşturabildiği ve diğer kullanıcılarla birlikte oynayabildiği çevrim içi oyun platformu Roblox, çocukların istismarına neden olacak içerikler barındırması sebebiyle Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği’nin 7 Ağustos 2024 tarihli ve 2024/5282 sayılı kararıyla erişime engellenmişti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)