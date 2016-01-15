BoomBeach’in son güncellemedeki sırrı ortaya çıktı: Mega Crab (Mega Yengeç)

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SuperCell’in Clash of Clans ile birlikte en popüler yapımlarından biri olan BoomBeach, ilk dönemler yakaladığı popülariteyi, oyuncuların durağanlaşan yapı ve oyunun tıkanma noktasına gelmesi nedeni ile kaybetme noktasına gelmişti. Bu odakta bir dizi güncelleme yayınlayan geliştiriciler, anlık olarak ivme yakalasa da kalıcı çözümler üretememişti.
Bu odakta gelen son güncelleme ise uzun soluklu bir görev olarak oyuna farklı bir heyecan katabilir. Ana Üssü 7. Seviye ve üzerinde olan tüm oyuncularda çıkan Mega Crab ya da Türkçe adıyla Mega Yengeç, bir hafta boyunca oyuncuların ekranlarında kalacak. Her oyuncu mümkün olduğunca çok aşama geçip, maksimum oranda ganimet elde etmeye çalışacak. Oyuncular 7 gün boyunca hakları bitene kadar saldırı gerçekleştirebilecek.
Her aşama için ilk etapta verilen 3 hak bitince her 3 saatte yeni bir saldırı hakkı eklenecek. Ayrıca bir aşama tamamlanınca da yeni bir saldırı hakkı elde edilecek. Maksimum eklenebilecek saldırı hakkı ise 7. Bunun sonrasında bir kez saldırmalısınız ki yeni saldırı hakkı kazanabilesiniz.
Tüm oyuncular için aynı zorlukta ve aynı ödüllerle gelen Mega Yengeç bölümleri için bir sıralama tablosu da mevcut. Yerelleştirilmiş olarak sunulan sıralama tablosunda kullanıcıların tamamladığı bölümler ve son bölümdeki ilerleme dereceleri görüntüleniyor.
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Ben 47 levelim Önceleri oyun güzeldi ancak son 3-4 level artık oyun oynayamaz duruma gelmistim. Ganimet artık azalmıştı. Hemen hemen tüm köyleri kurtarmıştım 11-12 köy falan kalmıştı. Onlarda Kurtarılmasi zordu. Yeni köylerde gelmiyordu. Ganimet toplayalım ancak bu mükemmel oldu diyebilirim.
Yengeçte Verdiğiniz zararı 2. saldırıda da kaldığınız yerden devam edebiliyorsunuz
Oyunun forumunda bile kesinliğe kavuşmayan konu ise bu aktivitenin ne sıklıkla geleceği, ayda bir olması muhtemel.
Supercell'in videosunda ise 65 level görünüyo sıralama listesinde, demek ki sonraki güncellemede 22 seviye karargah falan da gelecek.
Ben daha 43 level da sürünüyorum, keşke oyuna erken başlasaymışım, elmas da ucuzmuş, şimdi elmas bence çok pahalı.