BoomBeach’in son güncellemedeki sırrı ortaya çıktı: Mega Crab (Mega Yengeç)

SuperCell’in Clash of Clans ile birlikte en popüler yapımlarından biri olan BoomBeach, ilk dönemler yakaladığı popülariteyi, oyuncuların durağanlaşan yapı ve oyunun tıkanma noktasına gelmesi nedeni ile kaybetme noktasına gelmişti. Bu odakta bir dizi güncelleme yayınlayan geliştiriciler, anlık olarak ivme yakalasa da kalıcı çözümler üretememişti.









Bu odakta gelen son güncelleme ise uzun soluklu bir görev olarak oyuna farklı bir heyecan katabilir. Ana Üssü 7. Seviye ve üzerinde olan tüm oyuncularda çıkan Mega Crab ya da Türkçe adıyla Mega Yengeç, bir hafta boyunca oyuncuların ekranlarında kalacak. Her oyuncu mümkün olduğunca çok aşama geçip, maksimum oranda ganimet elde etmeye çalışacak. Oyuncular 7 gün boyunca hakları bitene kadar saldırı gerçekleştirebilecek.

Her aşama için ilk etapta verilen 3 hak bitince her 3 saatte yeni bir saldırı hakkı eklenecek. Ayrıca bir aşama tamamlanınca da yeni bir saldırı hakkı elde edilecek. Maksimum eklenebilecek saldırı hakkı ise 7. Bunun sonrasında bir kez saldırmalısınız ki yeni saldırı hakkı kazanabilesiniz.





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Tüm oyuncular için aynı zorlukta ve aynı ödüllerle gelen Mega Yengeç bölümleri için bir sıralama tablosu da mevcut. Yerelleştirilmiş olarak sunulan sıralama tablosunda kullanıcıların tamamladığı bölümler ve son bölümdeki ilerleme dereceleri görüntüleniyor.