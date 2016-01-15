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BoomBeach’in son güncellemedeki sırrı ortaya çıktı: Mega Crab (Mega Yengeç)

BoomBeach’in yıl başından önce yayınlanan güncellemesinde gelen aşamalara ilişkin beklenen gün sonunda geldi ve oyuna yeni bir görev eklendi. İşte Mega Crab görevine ilişkin tüm detaylar:
3 yıl
19,2b
1
12
Mobil Uygulamalar
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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SuperCell’in Clash of Clans ile birlikte en popüler yapımlarından biri olan BoomBeach, ilk dönemler yakaladığı popülariteyi, oyuncuların durağanlaşan yapı ve oyunun tıkanma noktasına gelmesi nedeni ile kaybetme noktasına gelmişti. Bu odakta bir dizi güncelleme yayınlayan geliştiriciler, anlık olarak ivme yakalasa da kalıcı çözümler üretememişti.


BoomBeach’in son güncellemedeki sırrı ortaya çıktı: Mega Crab (Mega Yengeç)
Bu odakta gelen son güncelleme ise uzun soluklu bir görev olarak oyuna farklı bir heyecan katabilir. Ana Üssü 7. Seviye ve üzerinde olan tüm oyuncularda çıkan Mega Crab ya da Türkçe adıyla Mega Yengeç, bir hafta boyunca oyuncuların ekranlarında kalacak. Her oyuncu mümkün olduğunca çok aşama geçip, maksimum oranda ganimet elde etmeye çalışacak. Oyuncular 7 gün boyunca hakları bitene kadar saldırı gerçekleştirebilecek.
Her aşama için ilk etapta verilen 3 hak bitince her 3 saatte yeni bir saldırı hakkı eklenecek. Ayrıca bir aşama tamamlanınca da yeni bir saldırı hakkı elde edilecek. Maksimum eklenebilecek saldırı hakkı ise 7. Bunun sonrasında bir kez saldırmalısınız ki yeni saldırı hakkı kazanabilesiniz.

BoomBeach’in son güncellemedeki sırrı ortaya çıktı: Mega Crab (Mega Yengeç)
Tüm oyuncular için aynı zorlukta ve aynı ödüllerle gelen Mega Yengeç bölümleri için bir sıralama tablosu da mevcut. Yerelleştirilmiş olarak sunulan sıralama tablosunda kullanıcıların tamamladığı bölümler ve son bölümdeki ilerleme dereceleri görüntüleniyor.
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DH Misafiri 3 yıl
56 seviyeyim gerçekten tıkanma noktasına gelmiştim bu bana bir nefes oldu şimdi rahatlıkla bir çok şeyi yukseltebilecegim 5 milyon isteyen geliştirmeyi anında yaptım ??
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DH Misafiri 3 yıl
56 seviyeyim gerçekten tıkanma noktasına gelmiştim bu bana bir nefes oldu şimdi rahatlıkla bir çok şeyi yukseltebilecegim 5 milyon isteyen geliştirmeyi anında yaptım ??
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sangrea 3 yıl
HERGÜN OP-ÖDÜL Tim adı, kalıcı kemik sağlam oyuncuları bekleriz. Tim ortalaması 35-45 arası. İstihbarat yapmayacak opa katılmayacak takıma uymayacak olanlar hiç gelmesin :)
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alp0007 3 yıl
oyun sıkmaya başlamıştı, bu güncelleme ben her şeyi tamamladığım için bana yaramadı.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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wolf silver 3 yıl
Bu yengeç olayı güzel olmuş en azından ganimet olarak artık toz elmas falan veriyor. Güç taşları da fazla oldu.
Ben 47 levelim Önceleri oyun güzeldi ancak son 3-4 level artık oyun oynayamaz duruma gelmistim. Ganimet artık azalmıştı. Hemen hemen tüm köyleri kurtarmıştım 11-12 köy falan kalmıştı. Onlarda Kurtarılmasi zordu. Yeni köylerde gelmiyordu. Ganimet toplayalım ancak bu mükemmel oldu diyebilirim.
Yengeçte Verdiğiniz zararı 2. saldırıda da kaldığınız yerden devam edebiliyorsunuz
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matmuhendisi 3 yıl
Ahmet bey bulunduğunuz Tim e alabilir misiniz beni 44 levelim
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peaceandwar 3 yıl
Aslında güzel bir oyun ama o kadar toplanılan ganimeti harcayacak yer maalesef oyundaki bir inşaatçı olmasından dolayı yok.O yüzden uygulamayı kaldırmış bulunmaktayım.
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ulubatlısinan 3 yıl
oyun tırıvırılaştı
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UML 3 yıl
Çok beğendim, grafik tasarım harika olmuş bence. Her türden güç taşı ve güç tozu vermesi çok iyi olmuş.

Oyunun forumunda bile kesinliğe kavuşmayan konu ise bu aktivitenin ne sıklıkla geleceği, ayda bir olması muhtemel.

Supercell'in videosunda ise 65 level görünüyo sıralama listesinde, demek ki sonraki güncellemede 22 seviye karargah falan da gelecek.

Ben daha 43 level da sürünüyorum, keşke oyuna erken başlasaymışım, elmas da ucuzmuş, şimdi elmas bence çok pahalı.
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