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Boot to Gecko 2013 yılında ilk olarak Brezilya'da piyasaya çıkacak

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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İnternet tarayıcı pazarında Chrome ile kıyasıya rekabet eden Firefox'un geliştiricisi Mozilla Vakfı, mobil işletim sistemi alanında da iddialı olmak için HTML5 tabanlı Boot to Gecko adlı işletim sistemi üzerinde çalıştığını duyurmuştu.

BtG, şimdilik dev üreticileri arkasına alamasa da Brezilyalı Telefonica operatörü ile MWC 2012 fuarında ortaklık anlaşması imzaladı. 

Tepe yöneticisi Gary Kovacs bugün Sao Paolo'da yapılan etkinlikte 2013 yılı ilk aylarında BtG yüklü akıllı telefonları Telefonica vasıtasıyla Brezilyalı kullanıcılara sunacaklarını açıkladı. Kovacs'ın donanım gereksinimleri hakkında bilgi vermemesine karşın, Telefonica Vivo yöneticisi Pablo Larrieux, BtG telefonlarının SIM kilitsiz ve standart işletim sistemli telefonlar ile benzer fiyatlarda satılacağını açıkladı.

Mozilla'nın gelişmekte olan bir ülke konumundaki Brezilya'yı seçmesi ve bütçeye uygun fiyatlarla piyasada kendine yer arayacak olması, hızlı büyümesini ve milyon barajını kısa sürede geçmesini sağlayabilir. Diğer işletim sistemlerinin aksine BtG işletim sistemini bir süre giriş seviyesi modellerde ve gelişmekte olan ülkelerde görecek olma ihtimalimiz yüksek. Başarı yakalandığı takdirde amiral gemisi modellerde de BtG işletim sistemine yer verilebilir.

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ti7800 7 yıl
"Mozilla'nın gelişmekte olan bir ülke konumundaki Brezilya'yı seçmesi ve bütçeye uygun fiyatlarla piyasada kendine yer arayacak olması,",
Türkiye'yi de denemeliler.
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E_Aydin35 7 yıl
Evet iyi bir strateji ile iyi bir konumda giriş yapmışlar bu başarıyı getirir büyük ihtimal onlara, Hayırlı olsun..:)
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DH Misafiri 7 yıl
Computeus
HTML5 destekli, gerçek bir açık kaynak kodlu mobil işletim sistemi olarak umarım piyasayı yıkıp geçer.

aslında html5 tabanlı olacak yani yazılan programlarda (yeni adı ile uygulamalar) html5 baz alınarak yazılacak
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Computeus 7 yıl
HTML5 destekli, gerçek bir açık kaynak kodlu mobil işletim sistemi olarak umarım piyasayı yıkıp geçer.
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