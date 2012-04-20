Boot to Gecko 2013 yılında ilk olarak Brezilya'da piyasaya çıkacak

İnternet tarayıcı pazarında Chrome ile kıyasıya rekabet eden Firefox'un geliştiricisi Mozilla Vakfı, mobil işletim sistemi alanında da iddialı olmak için HTML5 tabanlı Boot to Gecko adlı işletim sistemi üzerinde çalıştığını duyurmuştu.





BtG, şimdilik dev üreticileri arkasına alamasa da Brezilyalı Telefonica operatörü ile MWC 2012 fuarında ortaklık anlaşması imzaladı.





Tepe yöneticisi Gary Kovacs bugün Sao Paolo'da yapılan etkinlikte 2013 yılı ilk aylarında BtG yüklü akıllı telefonları Telefonica vasıtasıyla Brezilyalı kullanıcılara sunacaklarını açıkladı. Kovacs'ın donanım gereksinimleri hakkında bilgi vermemesine karşın, Telefonica Vivo yöneticisi Pablo Larrieux, BtG telefonlarının SIM kilitsiz ve standart işletim sistemli telefonlar ile benzer fiyatlarda satılacağını açıkladı.





Mozilla'nın gelişmekte olan bir ülke konumundaki Brezilya'yı seçmesi ve bütçeye uygun fiyatlarla piyasada kendine yer arayacak olması, hızlı büyümesini ve milyon barajını kısa sürede geçmesini sağlayabilir. Diğer işletim sistemlerinin aksine BtG işletim sistemini bir süre giriş seviyesi modellerde ve gelişmekte olan ülkelerde görecek olma ihtimalimiz yüksek. Başarı yakalandığı takdirde amiral gemisi modellerde de BtG işletim sistemine yer verilebilir.