Bor ile elektrikli otomobillerin menzili artacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bugün katıldığı bir etkinlikte Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü’nün (BOREN) çalışmaları hakkında bilgi verdi. Bakan Dönmez, Bor temelli yakıt pili üretim çalışmalarında ilerleme kaydedildiğini açıkladı.

BOREN ve TÜBİTAK ülkemizdeki Bor rezervlerinin katma değerli ürün haline getirilmesi için çalışmalar yürütüyor. Borda ürün geliştirme ve ticarileştirme çalışmalarının hızla devam etiğini belirten Dönmez, "Yüksek teknoloji açısından hayati önem taşıyan elektrikli araçlar için menzil artırmaya ve uçuş süresini artırmaya yönelik bor temelli yerli yakıt pili sistemlerini de üretme noktasında belli bir noktaya geldik." ifadesini kullandı.

Bakan Dönmez, bor madeninin savunma sanayisindeki kullanımının arttığına işaret ederek, "Arazide olan askeri personelin enerji ihtiyacını bor hidrür temelli yakıtlardan temin etme imkanımız var. Askeri personelin haberleşme ihtiyacında kullandığı pillerin şarjı gerekiyor. Bu yıl içinde söz konusu ürünlerin pilot denemeleri bitmiş olacak. Ondan sonra da ticarileşmeye bakacağız." diye konuştu.



Elektrikli arabalarda 'yakıt pili' ne işe yarar?

Yakıt pilini, elektrikli arabaların motoru olarak tanımlayabiliriz. Akaryakıtla çalışan arabada kimyasal reaksiyon sonucunda ortaya çıkan ısı enerjisi motor ile mekanik enerjiye dönüştürülürken elektrikli arabalarda yakıt pilinin içerisinde bulunan malzemenin kimyasal reaksiyonu sonucunda elektrik enerjisi elde ediliyor. Bugüne kadar yürütülen çeşitli araştırmaların sonucunda borhidrür aracılığıyla çalışan elektrikli arabalar üretildi. BOREN ve TÜBİTAK’ın ürettiği BorMobil isimli konsept bir araç var. Sodyum borhidrür ile üretilen hidrojeni kullanan elektrikli BorMobil, 1 kg borhidrür ile 50 km yol gidiyor. Aracın maksimum hızı 80 km/h, menzili ise 150 km.

Bor temelli yakıt pilinin elektrikli araçların menzilini artırarak, elektrikli araçlara olan talebi desteklemesi hedefleniyor. Mevcut teknolojiler ile 40 kW saat ile 300 km yol gidebilen elektrikli bir aracın menzili, sodyum borhidrürlü yakıt pili ile 150 km daha artırılarak yaklaşık 400 – 450 km’yi tek şarjla tamamlayabilmesi mümkün. Borhidrür üretimi için BOREN ve TÜBİTAK'ın çalışmaları sürdürüyor.