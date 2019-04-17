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Bor ile elektrikli otomobillerin menzili artacak

Elektrikli otomobillerin menzilini arttıracak bor temelli yakıt pili teknolojisi çalışmaları devam ediyor. BOREN ve TÜBİTAK, üretim için önemli önemli aşamaya geldi.
1 ay
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Otomobil Teknolojileri
Yusuf Akbaş
Yazar
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Bor ile elektrikli otomobillerin menzili artacak
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bugün katıldığı bir etkinlikte Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü’nün (BOREN) çalışmaları hakkında bilgi verdi. Bakan Dönmez, Bor temelli yakıt pili üretim çalışmalarında ilerleme kaydedildiğini açıkladı.

BOREN ve TÜBİTAK ülkemizdeki Bor rezervlerinin katma değerli ürün haline getirilmesi için çalışmalar yürütüyor. Borda ürün geliştirme ve ticarileştirme çalışmalarının hızla devam etiğini belirten Dönmez, "Yüksek teknoloji açısından hayati önem taşıyan elektrikli araçlar için menzil artırmaya ve uçuş süresini artırmaya yönelik bor temelli yerli yakıt pili sistemlerini de üretme noktasında belli bir noktaya geldik." ifadesini kullandı.

Bakan Dönmez, bor madeninin savunma sanayisindeki kullanımının arttığına işaret ederek, "Arazide olan askeri personelin enerji ihtiyacını bor hidrür temelli yakıtlardan temin etme imkanımız var. Askeri personelin haberleşme ihtiyacında kullandığı pillerin şarjı gerekiyor. Bu yıl içinde söz konusu ürünlerin pilot denemeleri bitmiş olacak. Ondan sonra da ticarileşmeye bakacağız." diye konuştu.

Elektrikli arabalarda 'yakıt pili' ne işe yarar?

Yakıt pilini, elektrikli arabaların motoru olarak tanımlayabiliriz. Akaryakıtla çalışan arabada kimyasal reaksiyon sonucunda ortaya çıkan ısı enerjisi motor ile mekanik enerjiye dönüştürülürken elektrikli arabalarda yakıt pilinin içerisinde bulunan malzemenin kimyasal reaksiyonu sonucunda elektrik enerjisi elde ediliyor. Bugüne kadar yürütülen çeşitli araştırmaların sonucunda borhidrür aracılığıyla çalışan elektrikli arabalar üretildi. BOREN ve TÜBİTAK’ın ürettiği BorMobil isimli konsept bir araç var. Sodyum borhidrür ile üretilen hidrojeni kullanan elektrikli BorMobil, 1 kg borhidrür ile 50 km yol gidiyor. Aracın maksimum hızı 80 km/h, menzili ise 150 km.

Bor temelli yakıt pilinin elektrikli araçların menzilini artırarak, elektrikli araçlara olan talebi desteklemesi hedefleniyor. Mevcut teknolojiler ile 40 kW saat ile 300 km yol gidebilen elektrikli bir aracın menzili, sodyum borhidrürlü yakıt pili ile 150 km daha artırılarak yaklaşık 400 – 450 km’yi tek şarjla tamamlayabilmesi mümkün. Borhidrür üretimi için BOREN ve TÜBİTAK'ın çalışmaları sürdürüyor.


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Frost05 1 ay en beğenilen
Hala mı bu haberler ya. Kardeşim şaka mısınız? Öyle bir şey mümkün değil işte la anlamıyor musunuz?
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M.C.B 1 ay
37 yaşındayım ilkokuldan beri bir bor muhabbeti halen aynı muhabbet ne bormuş be
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orientem 1 ay
Bizdeki cahil cesareti de bir başka gerçekten. Orda çalışan mühendislerden daha zekisin kardeşim sağol boşa çalıştıklarını söylediğin için. Azıcık beynini çalıştırırsan kimsenin Bor'a petrol muamelesi yapmadığını hidrojen tutması için uygun bileşiklerini bulmaya çalıştıklarını anlarsın belki. Bor'un oldukça fazla sayıda bileşikleri mevcut bu yüzden üzerinde çalışılınca bulunabilicek tonla kullanım alanı da mevcut.
Enerji kaynağı olabilicek ise ülkemizde ciddi Toryum kaynağı mevcut. Toryum üzerine çalışmak ise çok daha maliyetli tabiki. Unutulmayıp üzerine çalışmalar yapılır umarım.
Bizdeki cahil cesareti de bir başka gerçekten. Orda çalışan mühendislerden daha zekisin kardeşim sağol boşa çalıştıklarını söylediğin için. Azıcık beynini çalış...
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kadalt 3 hf.
Büyüyoruz uçuyoruz çağ atlıyoruz Türkiye ekonomisi uçuyor yakında bor dan patates soğan yapacağız, bu ülkede bu kolpalara hâlâ inananlar var, her seçim öncesi araba yapıyoruz vaadleri var birde bu ülkeden afedersiniz bir b.k olmaz fırsatım olsa şu ülkede 1 saat daha durmam ama maalesef öyle bir fırsatım yok
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redoano 1 ay
bor ile deterjandan başka bi bok yapamayız biz elimizdekin arge ve teknoloji ile.
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Barracud@ 1 ay
Fabrikasını yapsınlar. Onu da Katar'a satarlar.
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puandorg 1 ay
Olsun kardeş payı...
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nefendim 1 ay
Vergilerimiz nasıl boş işlere gidiyor allah, bu nasıl yüzsüzlük...
En büyük veba Cahilliktir
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transverse 1 ay
Yakıt hücresinden bahsedip, "tek şarj" gibi bir kelime kullanmak neyin kafası acaba.
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Senkei 1 ay
hazır tarım arazisini ekip biçemeyen Türkiye bor madeni çıkaracakta onu yakıt yapacakta , ey gidim eyyy.
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Morphinz 1 ay
ahahahahahahahah.
Alemsiniz ya. Şakalar falan.
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mesci_663 1 ay
Yav he he
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pop-up 1 ay
ne bormuş arkadaş sürün piyasayada asalım bayrakları
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elektrikli otomobil, enerji ve
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