Tesla, araç içi menzil hesabını nasıl yaptığını açıkladı

Tesla, araç içi menzil hesabını nasıl yapıyor?
Araç içi menzil gösterimi esasında son derece önemli, daha da önemlisi ise bunun doğru bir şekilde yapılması. Tesla, verimlilik ve uzun menzilli elektrikli araçlar konusunda uzun süredir lider konumda ancak buna rağmen bir yolculuğun enerji tüketimini tahmin etmede hala sorunlar yaşıyor. Firma son birkaç yıl içinde menzil hesaplamasına daha fazla yatırım yaptı ve geçen yıl bir yazılım güncellemesiyle "çapraz rüzgar, karşı rüzgar, nem ve ortam sıcaklığı" değişkenlerini, hemen ardından da lastik basıncını ekledi.
Ancak Tesla kullanıcılarının veya diğer elektrikli otomobilleri kullananlarında deneyimlediği gibi araç içi menziller satış noktasında belirtilen EPA menzilinden farklı oluyor. Tabi araç içi menzil tahmini doğru olduğu sürece bu durum çok da sorun değil. Dolayısıyla otomobilin, birçok etmeni göz önünde bulundurarak tahmini menzili hesaplaması en doğru sonucu verecektir.
X'te yayınlanan yeni bir gönderide Tesla, belirli bir aracın belirli bir yolculuktaki menzilini tahmin etmeye yarayan tüm faktörleri şu şekilde listeliyor:
- Rüzgar hızı ve yönü
- Yükseklik/derece
- Trafik hızı
- Ortalama hızlanma/yavaşlama
- Ortam sıcaklığı
- Nem ve basınç
- Güneş ışığı yükü ve bulut örtüsü
- İlk batarya yüzdesi
- İlk batarya sıcaklığı
- Brüt birleşik araç ağırlığı
- Yuvarlanma direnci
- Aerodinamik sürüklenme katsayısı
- HVAC (klima) tüketimi
- Araca özgü enerji tüketimi (bisiklet rafı vb. ekstra ağırlık vs.)
- Batarya ön koşullandırması
Tesla, bu faktörlerin yanında daha fazlasını da göz önüne alarak değerlendirme yaptığını belirtiyor. Ancak tüm bu faktörler bile kesin bir değer vermekte yetersiz kalıyor. En azından sürücülerden gelen raporlar ve araştırmalar bunu söylüyor. Benzer durum diğer üreticiler için de geçerli. Esasında menzili temel olarak belirleyen şey, sürücünün sürüş tarzıdır.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.