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    Anlık Bildirim

    Tesla, araç içi menzil hesabını nasıl yaptığını açıkladı

    Elektrikli otomobil dünyasının lideri konumundaki Tesla, kısa bir süre önce önemli bir bilgi paylaştı. Firma, araç için menzil hesabını nasıl yaptığını ve neleri temel aldığını açıkladı.
    Tesla, araç içi menzil hesabını nasıl yaptığını açıkladı Tam Boyutta Gör
    Bir otomobilin dolu depoyla kaç kilometre yol gideceğini hesaplamak zor bir iştir. Zira yol boyunca aracın yoldaki verimliliğini etkileyebilecek o kadar çok faktör vardır ki, dolu depoyla ne kadar uzağa gidileceğini kestirmek çetrefilli bir hal alabilir. Aynı durum, daha karmaşık olacak şekilde elektrikli otomobiller için de geçerli. Elektrikli otomobiller bunun için araç içinde anlık menzil tahminlerini sunuyor. Tesla ise bu tahmini oluştururken nelere dikkat ettiğini kısa bir süre önce açıkladı.

    Tesla, araç içi menzil hesabını nasıl yapıyor?

    Araç içi menzil gösterimi esasında son derece önemli, daha da önemlisi ise bunun doğru bir şekilde yapılması. Tesla, verimlilik ve uzun menzilli elektrikli araçlar konusunda uzun süredir lider konumda ancak buna rağmen bir yolculuğun enerji tüketimini tahmin etmede hala sorunlar yaşıyor. Firma son birkaç yıl içinde menzil hesaplamasına daha fazla yatırım yaptı ve geçen yıl bir yazılım güncellemesiyle "çapraz rüzgar, karşı rüzgar, nem ve ortam sıcaklığı" değişkenlerini, hemen ardından da lastik basıncını ekledi.

    Ancak Tesla kullanıcılarının veya diğer elektrikli otomobilleri kullananlarında deneyimlediği gibi araç içi menziller satış noktasında belirtilen EPA menzilinden farklı oluyor. Tabi araç içi menzil tahmini doğru olduğu sürece bu durum çok da sorun değil. Dolayısıyla otomobilin, birçok etmeni göz önünde bulundurarak tahmini menzili hesaplaması en doğru sonucu verecektir.

    X'te yayınlanan yeni bir gönderide Tesla, belirli bir aracın belirli bir yolculuktaki menzilini tahmin etmeye yarayan tüm faktörleri şu şekilde listeliyor:

    • Rüzgar hızı ve yönü
    • Yükseklik/derece
    • Trafik hızı
    • Ortalama hızlanma/yavaşlama
    • Ortam sıcaklığı
    • Nem ve basınç
    • Güneş ışığı yükü ve bulut örtüsü
    • İlk batarya yüzdesi
    • İlk batarya sıcaklığı
    • Brüt birleşik araç ağırlığı
    • Yuvarlanma direnci
    • Aerodinamik sürüklenme katsayısı
    • HVAC (klima) tüketimi
    • Araca özgü enerji tüketimi (bisiklet rafı vb. ekstra ağırlık vs.)
    • Batarya ön koşullandırması

    Tesla, bu faktörlerin yanında daha fazlasını da göz önüne alarak değerlendirme yaptığını belirtiyor. Ancak tüm bu faktörler bile kesin bir değer vermekte yetersiz kalıyor. En azından sürücülerden gelen raporlar ve araştırmalar bunu söylüyor. Benzer durum diğer üreticiler için de geçerli. Esasında menzili temel olarak belirleyen şey, sürücünün sürüş tarzıdır.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 2 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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