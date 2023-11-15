Tesla, araç içi menzil hesabını nasıl yaptığını açıkladı

Tam Boyutta Gör Bir otomobilin dolu depoyla kaç kilometre yol gideceğini hesaplamak zor bir iştir. Zira yol boyunca aracın yoldaki verimliliğini etkileyebilecek o kadar çok faktör vardır ki, dolu depoyla ne kadar uzağa gidileceğini kestirmek çetrefilli bir hal alabilir. Aynı durum, daha karmaşık olacak şekilde elektrikli otomobiller için de geçerli. Elektrikli otomobiller bunun için araç içinde anlık menzil tahminlerini sunuyor. Tesla ise bu tahmini oluştururken nelere dikkat ettiğini kısa bir süre önce açıkladı.

Tesla, araç içi menzil hesabını nasıl yapıyor?

Araç içi menzil gösterimi esasında son derece önemli, daha da önemlisi ise bunun doğru bir şekilde yapılması. Tesla, verimlilik ve uzun menzilli elektrikli araçlar konusunda uzun süredir lider konumda ancak buna rağmen bir yolculuğun enerji tüketimini tahmin etmede hala sorunlar yaşıyor. Firma son birkaç yıl içinde menzil hesaplamasına daha fazla yatırım yaptı ve geçen yıl bir yazılım güncellemesiyle "çapraz rüzgar, karşı rüzgar, nem ve ortam sıcaklığı" değişkenlerini, hemen ardından da lastik basıncını ekledi.

Çinli otomobillerin Türkiye'deki pazar payı ne kadar? 12 sa. önce eklendi

Ancak Tesla kullanıcılarının veya diğer elektrikli otomobilleri kullananlarında deneyimlediği gibi araç içi menziller satış noktasında belirtilen EPA menzilinden farklı oluyor. Tabi araç içi menzil tahmini doğru olduğu sürece bu durum çok da sorun değil. Dolayısıyla otomobilin, birçok etmeni göz önünde bulundurarak tahmini menzili hesaplaması en doğru sonucu verecektir.

X'te yayınlanan yeni bir gönderide Tesla, belirli bir aracın belirli bir yolculuktaki menzilini tahmin etmeye yarayan tüm faktörleri şu şekilde listeliyor:

Rüzgar hızı ve yönü

Yükseklik/derece

Trafik hızı

Ortalama hızlanma/yavaşlama

Ortam sıcaklığı

Nem ve basınç

Güneş ışığı yükü ve bulut örtüsü

İlk batarya yüzdesi

İlk batarya sıcaklığı

Brüt birleşik araç ağırlığı

Yuvarlanma direnci

Aerodinamik sürüklenme katsayısı

HVAC (klima) tüketimi

Araca özgü enerji tüketimi (bisiklet rafı vb. ekstra ağırlık vs.)

Batarya ön koşullandırması

Tesla, bu faktörlerin yanında daha fazlasını da göz önüne alarak değerlendirme yaptığını belirtiyor. Ancak tüm bu faktörler bile kesin bir değer vermekte yetersiz kalıyor. En azından sürücülerden gelen raporlar ve araştırmalar bunu söylüyor. Benzer durum diğer üreticiler için de geçerli. Esasında menzili temel olarak belirleyen şey, sürücünün sürüş tarzıdır.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Tesla, araç içi menzil hesabını nasıl yaptığını açıkladı