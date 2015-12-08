Bosch elektrikli araçların bataryalarını hafifletmek için çalışıyor

Tüketici elektroniği pazarında güçlü bir marka bilinirliğine sahip olan Bosch aynı zamanda pek çok farklı sektörde çözümler sunmakta. Almanya’nın dev şirketinin hizmet verdiği sektörler arasında mobilite çözümleri de bulunuyor. Firma araç multimedya sistemleri, otomotiv elektroniği, şarj dinamoları gibi otomotiv sektörü için bir çok kritik parçanın üretimini sağlıyor. Aynı zamanda elektrikli araçlar için batarya çözümleri de sağlayan Bosch, araştırma geliştirme çalışmalarına da önemli bütçeler ayırıyor. Şirket, elektrikli araçlar için batarya teknolojileri üzerine yapılan Ar-Ge çalışmalarına her yıl yaklaşık 455 milyon dolar bütçe ayırmakta.

Proje yalnızca elektrikli araçlar için avantaj sağlamayacak aynı zamanda akıllı telefonlar, bilgisayarlar gibi hayatımızdaki pek çok bataryaya bağımlı olarak enerji ihtiyacını karşılayan teknolojilerde de ciddi bir gelişme kaydedilecek.

Yazar: Mehmet Esat Çakmak

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10 yıllık kısa bir periyot içinde otomotiv sektöründe satılacak olan araçların %15'inin elektrikli araç olması bekleniyor ancak mevcut batarya teknolojileri hem maliyetli hem de ağır. Bosch araştırmacıları ise sadece 190 kilogram ağırlığında 50 kilowatt saatlik bir batarya üzerinde çalışıyor. Böylece firma gelecekte batarya teknolojileri pazarında önemli bir pay elde etmeyi amaçlıyor.Bosch'un Renningen'de bulunan Batarya Teknolojileri Araştırma Kampüsü’nde yetkili olan Dr. Thorsten Ochs yaptığı açıklamada, orta segment elektrikli bir otomobilin gün içinde verimli bir şekilde kullanılabilmesi için 50 kilowatt saatlik batarya kapasitesine ihtiyaç duyulduğunu ifade etti. Günümüzde hâlâ kullanılmakta olan eski nesil batarya üretim teknolojileri ile 50 kilowatt saatlik bir batarya yaklaşık olarak 1.9 tonluk ağırlığa sahip ancak en son modern batarya üretim teknolojileri kullanılarak üretilen 230 kilogramlık bir batarya, 18 ile 30 kilowatt saat arasında bir kapasiteye sahip olabiliyor. 50 kilowatt saatlik bir batarya ise üretim teknolojisine bağlı olarak 380 ile 600 kilogram arasında değişen ağırlıklara sahip. Yapılan çalışmalar ise 50 kilowatt saatlik bir bataryayı 190 kilogramlık bir ağırlığa indirmeyi hedefliyor. Aynı zamanda hızlı şarj teknolojisi ile bataryanın %75’lik bölümünün 15 dakika içinde şarj edilebilmesi planlanıyor.Bataryanın içinde lityum elektronları bulunuyor. Elektron sayısı ile enerji doğru orantılı. Araştırmanın hedefi ise aynı alana daha fazla elektron sıkıştırmak ancak bataryanın bir hücresine daha fazla elektron sıkıştırabilmek için hücrenin atomik ve moleküler seviyesini yükseltmek gerekiyor. Araştırmanın asıl zorlu kısmı da işte bu hücrenin atomik ve moleküler seviyesini yükseltmek. Atomik ve moleküler seviyeyi yükseltmek için anotta bulunan grafit elementi yerine lityum elementi kullanılacak.