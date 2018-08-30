Bosch'tan tır dorselerine elektrikli aks sistemi

Tam Boyutta Gör

Dünyanın en büyük otomotiv parça sağlayıcısı Bosch, son zamanlarda elektriklendirme alanındaki çalışmalarına da hız vermiş durumda. Şirketin bu konudaki son çalışmalarından biri de karayolu taşımacılığının vazgeçilmezi olan çekici dorselerini elektriklendirmek oldu.

Yeni projesini Hannover’deki IAA Ticari Araç Fuarı’nda görücüye çıkaran Bosch, yarı römork olarak da tabir edilen dorselerdeki akslara elektrikli bir motor yerleştirerek rejeneratif fren sistemi oluşturmayı amaçlıyor. Bu sayede frenden elde edilecek enerjinin dahili bir bataryada toplanarak dorsedeki güç ünitesini beslemesi hedefleniyor.

Projenin özellikle soğutma sistemine sahip dorselerde faydalı olacağının altını çizen Bosch, bu şekilde araç başına yılda 10 bin euro tasarruf sağlanabileceğini belirtiyor. Soğutma sisteminin frenden geri kazanımla beslenmesinin dizel yakıt tüketimini yılda 9 bin litre azaltacağını iddia eden Alman şirket, karbon dioksit salınımını da düşürerek bir taşla iki kuş vurmayı hedefliyor.

Bosch, fuarda tanıttığı elektrikli aks teknolojisinin “otonom park etme” işlemi için de önemli bir adım olabileceğini söylüyor. Şirketten yapılan açıklama şu şekilde; “Elektrikli aks sistemi dorselerin otonom bir şekilde park edilebilmesi için de önemli bir adım. Dingile bir güç aktarma organının eklenmesi demek herhangi bir çekiciye ihtiyaç duymadan hareket edebilmesi anlamına gelir.”





https://www.bosch-presse.de/pressportal/de/de/bosch-zeigt-elektromobilitaet-fuer-lkw-sattelanhaenger-168963.html