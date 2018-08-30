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Bosch'tan tır dorselerine elektrikli aks sistemi

Otonom ve elektrikli araç teknolojileri üzerine çalışmalar yürüten Bosch, dorselere takılan elektrikli aks sistemiyle yılda 10 bin euroya kadar tasarruf sağlayabilen yeni projesini fuarda sergiledi.
8 ay
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Bosch'tan tır dorselerine elektrikli aks sistemi
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Dünyanın en büyük otomotiv parça sağlayıcısı Bosch, son zamanlarda elektriklendirme alanındaki çalışmalarına da hız vermiş durumda. Şirketin bu konudaki son çalışmalarından biri de karayolu taşımacılığının vazgeçilmezi olan çekici dorselerini elektriklendirmek oldu.

Yeni projesini Hannover’deki IAA Ticari Araç Fuarı’nda görücüye çıkaran Bosch, yarı römork olarak da tabir edilen dorselerdeki akslara elektrikli bir motor yerleştirerek rejeneratif fren sistemi oluşturmayı amaçlıyor. Bu sayede frenden elde edilecek enerjinin dahili bir bataryada toplanarak dorsedeki güç ünitesini beslemesi hedefleniyor.

Projenin özellikle soğutma sistemine sahip dorselerde faydalı olacağının altını çizen Bosch, bu şekilde araç başına yılda 10 bin euro tasarruf sağlanabileceğini belirtiyor. Soğutma sisteminin frenden geri kazanımla beslenmesinin dizel yakıt tüketimini yılda 9 bin litre azaltacağını iddia eden Alman şirket, karbon dioksit salınımını da düşürerek bir taşla iki kuş vurmayı hedefliyor.

Bosch, fuarda tanıttığı elektrikli aks teknolojisinin “otonom park etme” işlemi için de önemli bir adım olabileceğini söylüyor. Şirketten yapılan açıklama şu şekilde; “Elektrikli aks sistemi dorselerin otonom bir şekilde park edilebilmesi için de önemli bir adım. Dingile bir güç aktarma organının eklenmesi demek herhangi bir çekiciye ihtiyaç duymadan hareket edebilmesi anlamına gelir.”



https://www.bosch-presse.de/pressportal/de/de/bosch-zeigt-elektromobilitaet-fuer-lkw-sattelanhaenger-168963.html Yorum Yaz
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berkaytunali 8 ay en beğenilen
Güzel bir sistem Tesla'nın araçlarındaki rejeneratif fren sistemi gibi keşke binek araçlarda da kullanabilsek frene basarak ısıya çevrilen enerjiyi hem balata ve diskin ömrü de uzamış olur
Güzel bir sistem Tesla'nın araçlarındaki rejeneratif fren sistemi gibi keşke binek araçlarda da kullanabilsek frene basarak ısıya çevrilen enerjiyi hem balata v...
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ezimuse 8 ay
Yokuş aşağı yollarda da rejeneratif frenleme ile motor ve frenler üzerindeki yükü oldukça alacaktır.
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sis651 8 ay
Mantıken iyi ama batarya teknolojilerinin biraz daha gelişmesi gerekiyor. Bu soğutuculu araçlar haftalık parklarında ya da molalarında hareket halinde değillerken de soğutma sistemini çalıştırmak zorunda. Soğutucular da dizelle çalışıyor sanırım ve bu araçların yanlarında normal bir tırcının mola yapıp dinlenmesi imkansız gibi. Soğutucular aşırı gürültülü çalışıyor. Bu açıdan bunda bile elektrik teknolojisine geçilse sessizleşmeleri olumlu olur.
Ancak daha bunların daha nakliye hayatına girmesi için biraz daha gelişmesi gerekiyor bence.
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sinoplu 8 ay
Vosvostaki fren enerjisini geri kazanim teknolojisi muhabbeti ile ayni mi oluyor bu sistem
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Tommy Shelby 8 ay
Mantıklı
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berkaytunali 8 ay en beğenilen
Güzel bir sistem Tesla'nın araçlarındaki rejeneratif fren sistemi gibi keşke binek araçlarda da kullanabilsek frene basarak ısıya çevrilen enerjiyi hem balata ve diskin ömrü de uzamış olur
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ezimuse 8 ay
Yokuş aşağı yollarda da rejeneratif frenleme ile motor ve frenler üzerindeki yükü oldukça alacaktır.
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