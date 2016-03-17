Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Boston Dynamics yine satılıyor

Robot teknolojileri denince akla ilk gelen firmalar arasında olan Boston Dynamics, Google tarafından satın alındıktan sonra şimdi yeni sahibini aramaya başladı.
3 yıl
4,5b
1
21
Savunma Sanayi
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Robotik araştırmalar ile yakından ilgilenenler, Boston Dynamics ismini kaçırmayacaktır. ATLAS, WildCat, Big Dog, Petman ve Cheetah gibi üst düzey robot modellerinin altında imzası bulunan Boston Dynamics, geleceğin en önemli firmaları arasında gösteriliyordu. 2013 yılında Google tarafından 500 milyon dolara satın alındığında, büyük bir beklenti oluşmuştu ancak şimdi hayal kırıklığına doğru gidiyor.

Gelen bilgilere göre, Google'ın ana şirketi Alphabet yöneticileri, Boston Dynamics'in önümüzdeki yıllarda ticari bir ürün ortaya koyamayacağını düşünmeye başladı. Sürekli kaynak ayrılan ancak bir gelir getirmeyen Boston Dynamics, Alphabet için yük anlamına geliyor. Bu bakımdan, satılması gündemde.

Ayrıca Bkz. "İnternet devleri, daha güçlü şifrelemeler için çalışıyor"
Zaten Boston Dynamics, ticarete atılmış bir firma değildi. Daha çok askeri projeler için ihaleler kazanıyor ve bu şekilde gelir elde ediyordu. Bu nedenle, piyasaya çıkmış herhangi bir Boston Dynamics ürünü de mevcut değildi. Google'ın satın alması ile, çeşitli robot projelerine temel olacağı zannediliyordu.

Uzun süre Android ekibinin başında bulunan Andy Rubin, robotik projelere liderlik etmek üzere 2013 yılında bölüm değiştirmişti. Boston Dynamics ile satın alma süreci de Rubin tarafından yürütülmüştü. Bununla birlikte Andy Rubin'in 2014 yılında Google'dan beklenmedik ayrılışı, robot projelerini de sekteye uğratmaya başladı. Çeşitli firmalarla ortaklıklar iptal edilince, Boston Dynamics de gözden düştü.

Alphabet henüz resmi olarak Boston Dynamics'i satışa sunmuş değil ancak kaynaklar, Toyota ve Amazon'un potansiyel alıcılar arasında olduğunu belirtiyor. Her iki firma da robot teknolojilerine önem veriyor ve üretim veya dağıtım süreçlerinin büyük kısmında robotlara şans tanıyor.
 

http://www.androidheadlines.com/2016/03/google-looking-sell-boston-dynamics-two-years-buying.html Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
*siteci* 3 yıl en beğenilen
Geleceğin Skynet'i sayılan Google mali kaygılar yüzünden Terminatörlerini mi satıyor yani şimdi?
Yanıtla +29
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yoksulseytan22 3 yıl
Uyuma devlet! Satın al şu Boston Dynamics i.
Böyle fırsatlar kolay gelmez.
2 Yanıt Yanıtla +23
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Farwynd 3 yıl
Satışın sebebi belli. Boston Dynamics, DARPA'nın kıskacında olan bir firma. Daha da bırakmaz Amerikan Devlet. Yarın öbürgün Amerikan Askeri'nin kullandığı cihazlarda Google'ın adının geçmesi markanın küreselliğine zarar verir. Kaçış bundan yani.
Satışın sebebi belli. Boston Dynamics, DARPA'nın kıskacında olan bir firma. Daha da bırakmaz Amerikan Devlet. Yarın öbürgün Amerikan Askeri'nin kullandığı cihaz...
Devamını Gör
Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
MoTW 3 yıl
Keşke bu şirketi biz alsak :s
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
underlater 3 yıl
Askeri amaçlar için kullanılmak üzere geliştirilen robotlarin içinden
donanimhaber.com/...
bu robotu görünce nesini beğenmediler anlamadım doğrusu. 4 ayaklı modeli bence yük taşıma işi için çok kullanışlı olurdu. Eee kimse almayınca da google zarar etmek istemiyor. Yoksa geleceği var bu teknolojinin.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
FRAPS_TR 3 yıl
Bu kadar para akıtılmasına rağmen ilkel robotlar yapıyorlardı.Böyle olacağını biliydim :-)

Skyneti ben yapacağım, bir Türkün elinden çıkacak.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
blackzeros 3 yıl
amerikan sirketi dısında bir yatırımcıya satılması zor.oyle hadi gidip alalim deyip alabilceginiz bir firma olmayacaktir. yukarda ki aciklamada cok mantıklı degil , google bunu alirken uzun vade yatırımı olarak dusunmus olmali yoksa yarın sokaklarda gorebilcegimiz bir proje degildi zaten.arkasında baska meseleler vardır.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tobepeople 3 yıl
Aselsan'ın yerinde olsam alırdım ve üniversitelerimizde yetişen süper zekaları okul birincilerini de staja gönderirdim orada
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
asaltek 3 yıl
böyle beyinler satılır mı yaaa, beslenir.
google 'dan bu kadar ileri derece bir mallık hiç beklemezdim. imajını yerlere serdi, sırf prestij için bile bu adamları elinde tutmalıydı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
deoksiriboz1001 3 yıl
devletimiz bodruma diyanet için dinlenme tesisi yaptıracağına şu şirketi satın alsın
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Farwynd 3 yıl
Satışın sebebi belli. Boston Dynamics, DARPA'nın kıskacında olan bir firma. Daha da bırakmaz Amerikan Devlet. Yarın öbürgün Amerikan Askeri'nin kullandığı cihazlarda Google'ın adının geçmesi markanın küreselliğine zarar verir. Kaçış bundan yani.
Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
C-AyaR 3 yıl
Taşınabilir enerji konusunda devrim niteliğinde bir buluş yapılmadığı sürece bu tür çalışmalar laboratuvarda kalmaya devam edecek. Benzinle çalışan robot mu olur? Yaptıkları en modern robotun çıkardığı sesler çim biçme makinesinden biraz hallice.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
teramit 3 yıl
google a ağır geliyorsa kim alsın bunu ?
amazon hazır ürün alır , toyota da alsa honda gibi gösteri yapar anca.
ayrıca google ın elinde başka bir sürü robot firması var.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
4531 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
google, Boston Dynamics ve
3 etiket daha Savunma Sanayi Bilim ve Teknoloji Ekrem71
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl 3 astronot birazdan Uzay İstasyonu'na fırlatılacak (CANLI)(Astronotlar ISS'e giriş yaptı) 3 yıl Güneş panellerinden güç alan havalimanı elektriğe para ödemiyor 3 yıl 2si1 "Hislere tercüman" Teknoloji ve Oyun Programı 3 yıl TweetDeck, Windows'ta sadece web üzerinde çalışacak 3 yıl MSI'dan güç bağlantısı gerektirmeyen GeForce GTX 950 ekran kartı 3 yıl Intel yongalarında AMD grafik ihtimali ne kadar gerçek? 3 yıl Microsoft, makinelere insan gibi görmeyi öğretiyor 3 yıl Türk Telekom 4.5G şebekesinde, “Made in Turkey” imzalı ürünler kullanacak 3 yıl Sony: PS4 ve PC arasında online oyun bağlantısı Xbox One'dan daha kolay 3 yıl AMD artık oyunlarınızı daha iyi kaydetmenizi sağlıyor 3 yıl Oculus'un kurucusu: "Sanal gerçeklikte çok sayıda başarısızlık da olacak" 3 yıl Asus'dan sınırlı sayıda TUF Echelon GTX 950 ekran kartı 3 yıl Spotify şarkı sözü yazarlarına 21 milyon dolar ödemeyi kabul etti 3 yıl Apple ve FBI davası, yeni sürprizlere gebe 3 yıl Creo Mark 1, size her ay yeni bir akıllı telefon sözü veriyor 3 yıl Bir akıllı saat de Michael Kors'tan 3 yıl Yavaşlayan iPhone büyümesi GPU devini büyük sıkıntıya soktu 3 yıl X-Men: Apocalypse'ten yeni fragman 3 yıl Matematiğin Nobel'i sahibini buldu: 350 yıllık problem 700 bin dolar kazandırdı 3 yıl Intel'in yeni ortaklığı Siri'yi masaüstüne getirebilir 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN Boston Dynamics yine satılıyor Sonraki Bu da su geçirmeyen mini PC 3 yıl Geleceğin bağlantı şekli USB Type-C hakkında her şey 3 yıl Metal çerçeveli Samsung Galaxy J5 (2016) görüntülendi 3 yıl Pascal tabanlı Nvidia GeForce X80 ailesi detaylanıyor 3 yıl iCloud'ın bir kısmı Google Cloud Platform'u üzerinden çalıştırılacak 3 yıl Microsoft sonunda Windows 10 Mobile güncellemesini yaymaya başladı 3 yıl Windows 10 Redstone heyecan verici özelliklerle gelecek 3 yıl WhatsApp mesajlara kalın ve yatık yazma desteği getiriyor 3 yıl Asus, 23.6 inçlik 4K oyuncu monitörünü satışa sunmak üzere 3 yıl Oppo R9 ve R9 Plus artık resmi 3 yıl 6G teknolojisini geliştiren ekipte bir Türk mühendis: Dr. Meryem Şimşek ile konuştuk! 3 yıl Logitech GROUP: Video konferans sistemlerine yenilikçi bakış 3 yıl Tesla, 35 bin dolarlık Model 3'ü 31 Mart'ta ortaya çıkaracak 3 yıl Nike kendi bağcıklarını bağlayan spor ayakkabısını tanıttı 3 yıl Windows 10'lu Alcatel Idol 4 Pro internete sızdırıldı 3 yıl AMD Imageon geri mi dönüyor? 3 yıl Harici grafik kartı kutusu Razer Core detaylanıyor 3 yıl Intel yeni Skulltrail oyun bilgisayarını duyurdu 3 yıl Amazon'dan yüz tanıma teknolojisi ile alışveriş patenti 3 yıl Netflix mobil veri tasarrufu için harekete geçti Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
RiME Epic Games Store'da Ücretsiz
Bölüm Sonu Canavarı
GRID 2 Steam'de Ücretsiz
Bölüm Sonu Canavarı
Forum yöneticilerinin ve forumun konu
DH Forum
Türkiye’deki kullanıcılar Facebook’tan
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim