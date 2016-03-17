Boston Dynamics yine satılıyor

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"İnternet devleri, daha güçlü şifrelemeler için çalışıyor"

Robotik araştırmalar ile yakından ilgilenenler,ismini kaçırmayacaktır.WildCat, Big Dog, Petman vegibi üst düzey robot modellerinin altında imzası bulunan Boston Dynamics, geleceğin en önemli firmaları arasında gösteriliyordu. 2013 yılında Google tarafından 500 milyon dolara satın alındığında, büyük bir beklenti oluşmuştu ancak şimdi hayal kırıklığına doğru gidiyor.Gelen bilgilere göre,'ın ana şirketiyöneticileri, Boston Dynamics'in önümüzdeki yıllarda ticari bir ürün ortaya koyamayacağını düşünmeye başladı. Sürekli kaynak ayrılan ancak bir gelir getirmeyen Boston Dynamics, Alphabet için yük anlamına geliyor. Bu bakımdan, satılması gündemde.Zaten Boston Dynamics, ticarete atılmış bir firma değildi. Daha çok askeri projeler için ihaleler kazanıyor ve bu şekilde gelir elde ediyordu. Bu nedenle, piyasaya çıkmış herhangi bir Boston Dynamics ürünü de mevcut değildi. Google'ın satın alması ile, çeşitli robot projelerine temel olacağı zannediliyordu.Uzun süre Android ekibinin başında bulunan, robotik projelere liderlik etmek üzere 2013 yılında bölüm değiştirmişti. Boston Dynamics ile satın alma süreci de Rubin tarafından yürütülmüştü. Bununla birlikte Andy Rubin'in 2014 yılında Google'dan beklenmedik ayrılışı, robot projelerini de sekteye uğratmaya başladı. Çeşitli firmalarla ortaklıklar iptal edilince, Boston Dynamics de gözden düştü.Alphabet henüz resmi olarak Boston Dynamics'i satışa sunmuş değil ancak kaynaklar,ve Amazon'un potansiyel alıcılar arasında olduğunu belirtiyor. Her iki firma da robot teknolojilerine önem veriyor ve üretim veya dağıtım süreçlerinin büyük kısmında robotlara şans tanıyor.