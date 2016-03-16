İnternet devleri, daha güçlü şifrelemeler için çalışıyor

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"Ankara saldırısı, dijital dünyayı nasıl etkiledi?"

Bir süredir kullanıcılar için sunulan şifreleme teknolojileri tartışma konusu oluyor. Özellikle Paris saldırganlarının şifreli ağlar üzerinden organize olması ile başlayan tartışmalar, son olarak ABD güvenlik birimlerinin Apple'dan iOS kaynak kodlarını istemesi ile zirveye çıkmıştı. Bazı hükümetler, şifreli iletişim içerisinde müdahale edebilecekleri noktaların olması gerektiğini savunurken, teknoloji devleri ise şifrelemeleri güçlendirmekten yana.Hali hazırda metin yazışmaları için uçtan uca şifreleme teknolojisi sunmaya başlayan, önümüzdeki haftalarda sesli görüşmeleri ve grup mesajlarını da şifreleme kapsamına alacak.da, kendi Messenger uygulamasında şifreleme teknolojisini güçlendirmeyi planlıyor. Yinehizmetleri de güçlü şifreleme teknolojileri üzerinde çalışıyor.Daha güçlü şifreleme demek, güvenlik birimlerinin iletişime hiç müdahale etmemesi demek. Bu da elbette, hoşlarına gitmeyecektir. Bir süre önce, WhatsApp'ın şifreli verilerine erişmek için Adalet Bakanlığı'nın arayış içerisinde olduğu gündeme gelmişti. Bakanlık, Apple davasını da göz önüne alarak, kamuoyunun tepkisini çekmek istemiyor. Bu bakımdan, şifreleme konusundaki tartışmalar giderek büyüyecek gibi görünüyor.