Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

İnternet devleri, daha güçlü şifrelemeler için çalışıyor

Son günlerde kullanıcı verilerinin şifrelenmesi ile ilgili hararetli tartışmalar yaşanıyor. Güvenlik birimleri, gerektiğinde kodların verilmesini savunurken, internet devleri tam aksini düşünüyor.
3 yıl
2,7b
1
3
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Bir süredir kullanıcılar için sunulan şifreleme teknolojileri tartışma konusu oluyor. Özellikle Paris saldırganlarının şifreli ağlar üzerinden organize olması ile başlayan tartışmalar, son olarak ABD güvenlik birimlerinin Apple'dan iOS kaynak kodlarını istemesi ile zirveye çıkmıştı. Bazı hükümetler, şifreli iletişim içerisinde müdahale edebilecekleri noktaların olması gerektiğini savunurken, teknoloji devleri ise şifrelemeleri güçlendirmekten yana.

Hali hazırda metin yazışmaları için uçtan uca şifreleme teknolojisi sunmaya başlayan WhatsApp, önümüzdeki haftalarda sesli görüşmeleri ve grup mesajlarını da şifreleme kapsamına alacak. Facebook da, kendi Messenger uygulamasında şifreleme teknolojisini güçlendirmeyi planlıyor. Yine Snapchat, Gmail, Twitter hizmetleri de güçlü şifreleme teknolojileri üzerinde çalışıyor.

Ayrıca Bkz. "Ankara saldırısı, dijital dünyayı nasıl etkiledi?"
Daha güçlü şifreleme demek, güvenlik birimlerinin iletişime hiç müdahale etmemesi demek. Bu da elbette, hoşlarına gitmeyecektir. Bir süre önce, WhatsApp'ın şifreli verilerine erişmek için Adalet Bakanlığı'nın arayış içerisinde olduğu gündeme gelmişti. Bakanlık, Apple davasını da göz önüne alarak, kamuoyunun tepkisini çekmek istemiyor. Bu bakımdan, şifreleme konusundaki tartışmalar giderek büyüyecek gibi görünüyor.
 

http://www.theverge.com/2016/3/14/11219090/whatsapp-facebook-encryption-expansion Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Nalimali 3 yıl
Asıl güçlü şifrelemeler için bizi uğraştırıyorlar. Gmaile her girdiğimde benden çok şifremle ilgileniyor site. Ortalama yetişkin bir insanın sosyal hesap türünden açtığı hesap(mail) sayısı 15-16 küsürmüş (burda bi haberden okumuştum) e bize her girdiğimizde şifre değiştirmemiz emredildiğinde şifre değiştirirsek bizim sonumuzun iyi olması mümkünmü, hayır değil Yapın parmak izi bilmem ne ona basalım da bitsin bu çile
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 3 yıl
zaten yapsınlar gelişsin hatta parmak iziyle de ilişkindirilebilir....
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
9unkarekoku 3 yıl
yazık bizden biraz örnek alsınlar, şifrelemeyi güçlendirmek isteyen şirketleri terörizm destekçisi kabul edip buna göre davranabilirlerdi mesela...
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Nixon'dan sporcu odaklı akıllı saat: Mission 3 yıl Playstation VR ile Bütün PS4 Oyunlarını Sanal Odada Oynayabileceksiniz 3 yıl Apple Watch hayat kurtardı 3 yıl TSMC ve ARM 2018 yılındaki iPhone modeli için 7nm çip üretmeyi planlıyor 3 yıl Yeni iOS virüsü jailbrake'siz iPhone'ları da etkileyebiliyor 3 yıl Playstation VR'ın son kullanıcıya maliyeti tahmin edilenden yüksek olabilir 3 yıl Twitter Windows 10 sürümünü yeni özellikler ile güncelledi 3 yıl Indiana Jones 5'in vizyon tarihi belli oldu 3 yıl Güneş ölürken nasıl görünecek? 3 yıl Yılın ilk çeyreği için iPhone düşüş tahminleri belli oldu 3 yıl NASA uzayda yangın çıkaracağını açıkladı 3 yıl Meizu Pro 6 özel MediaTek Helio X25 çipsetiyle geliyor 3 yıl Windows Store'dan oyun almamak için sebepler 3 yıl Güvercin devriyesi Londra'nın hava kirliliğini denetleyecek 3 yıl iPhone 7 şimdi de Foxconn fabrikasında göründü 3 yıl Google, mobil arayüze sahip siteleri daha da yukarı taşıyacak 3 yıl İlk haftada 8 bin şirket Linux üzerinde SQL Server'ı denemek için kaydoldu 3 yıl MediaTek'in 10 çekirdekli işlemcisi önümüzdeki ay piyasaya giriyor 3 yıl Şifreli mesajlaşma uygulaması Peerio kullanıma sunuldu 3 yıl AMD Radeon Pro Duo'dan ilk benchmark skorları geliyor 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN İnternet devleri, daha güçlü şifrelemeler için çalışıyor Sonraki Huawei P9 serisi ön siparişe çıktı 3 yıl Sanal gerçeklik sistem test aracı VRScore duyuruldu 3 yıl Android cihazlar için Playstation Video uygulaması yayınlandı 3 yıl Ünlülerin çıplak fotoğraflarını çalan hacker suçunu kabul etti 3 yıl Crytek, DX12 ve VR destekli CryEngine 5'i duyurdu 3 yıl HTC 10 kamerası bir ilke imza atacak 3 yıl Instagram'da akış algoritması değişiyor 3 yıl Sony Playstation VR fiyatı belli oldu, işte detaylar 3 yıl Fossil'den iki yeni Android Wear saat 3 yıl 4.5G ile kotalarda artış olacak mı, işte detayları! 3 yıl Android 7.0 önizleme sürümünün kod adı belli oldu! 3 yıl Ani Windows 10 güncellemeleri kullanıcıların tepkisini çekiyor 3 yıl Half-Life ve Portal beyaz perde yolunda 3 yıl iPhone 7 Plus modelinin olası ilk fotoğrafı ortaya çıktı 3 yıl Jurassic Park'a doğru ilk adımlar: İşte dinozor bacaklı tavuk 3 yıl Android N sürümünde çoklu pencere desteği ortaya çıktı 3 yıl Meizu PRO 6'da Exynos yonga seti olmayacak 3 yıl Mars'ta yaşam arayacak olan ExoMars'ın yolculuğu başladı 3 yıl Yeni bir marka 6GB RAM, 128GB ROM ve Helio X20 işlemcili akıllı telefon tanıtacak 3 yıl Here Maps, Windows Phone ve Windows 10 desteğini sonlandırıyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
BTK’dan DJI Phantom 3'e para cezası!
DonanımHaber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim