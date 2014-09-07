Box artık Office 365 ile entegre çalışıyor





İnternetin giderek popülerleşen depolama alanlarından birisi olan Box, Office 365 ile entegrasyon sağlarken, döküman düzenleme için yenilikçi araçlar kazandı.





Box kullanıcıları artık uygulama içerisinde Office 365 platformuna erişebilecek ve güvenli linkler üzerinden dökümanları paylaşabilecek. Office 365 çevrimiçi versiyona erişim için ise firma çalışmalarını sürdürüyor. Office 365 entegrasyonu şu an beta sürecinde.





Microsoft ile ortaklık sonucunda Box'un kurumlara sunduğu hizmete de bazı yenilikçi araçlar eklendi. Box Workflow altında toplanan bu araçlar belirli çalışanlara belirli dosyaları göndermek, dosyaların meta verilerini okuyarak benzer olanları anlamak ve böylece değerli olduğu düşünülen bilgilerin başka ağlara sızmasını önlemek, SAP, Oracle, Salesforce gibi platformlarla uyumluluk gibi özellikler sunacak. Box Notes kısmı ise yıl sonuna kadar tablo desteği ve sürüm geçmişi yeniliklerine kavuşacak.

http://www.techweekeurope.co.uk/news/box-office-365-workflow-collaboration-151919