Box, döküman dönüştürme girişimi Crocodoc'u satın aldı





Bulut depolama platformlarının iddialı oyuncularından Box, fonksiyonlarını geliştirecek yeni bir satın almaya imza attı.





Firma yaptığı duyuruda HTML 5 döküman entegrasyon hizmeti Crocodoc'u satın aldığını açıkladı. Bedelin miktarı açıklanmazken, nakit ve hisse senedi olarak ödeneceği belirtildi.





2007 yılında kurulan Crocodoc, 2010 yılında Flash tabanlı olarak PDF'leri yükleyen ve tarayıcı üzerinde açma ve not ekleme işlemleri sunan bir teknolojiyi kullanıma sundu. Girişim Acrobat'a alternatif bir yöntem ortaya koyarken, 2011 yılında HTML5 tabanlı PDF entegrasyonunu ve geçen yıl da Word ve PowerPoint entegrasyonunu gerçekleştirmişti.





Girişim 256 bit şifreleme kullanarak gelişmiş bir güvenlik standardı içerisinde dökümanları görüntülemek için dönüştürme işlemini gerçekleştiriliyor. Dropbox, Facebook, LinkedIn gibi pek çok platform bu teknolojiyi lisanslamış durumda.





Girişim sadece 7 kişilik bir ekipten oluşsa da bugüne kadar 189 milyon döküman görüntülenmesine yardımcı oldu. Box, satın alma ile bu teknolojiyi doğrudan kendi platformuna entegre edecek.