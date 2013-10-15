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Böyle rekor görülmedi: Xiaomi 86 saniyede 100,000 Mi3, 116 saniyede 3000 TV sattı

5 yıl
2,5b
1
75
Cep Telefonu Diğer
Shady
Haber Editörü
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Böyle rekor görülmedi: Xiaomi 86 saniyede 100,000 Mi3, 116 saniyede 3000 TV sattı
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Çin'in yükselen yıldızı Xiaomi, bu ünvanının hakkını bir kez daha verdi.Geçtiğimiz ay üst düzey akıllı telefonu Mi'nin 3.jenerasyonunu ve 47 inçlik 3D akıllı TV'sini tanıtan Xiaomi, bu ürünleri satışa sunar sunmaz yeni rekorların altına imza attı.

Firmanın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre sadece 86 saniyede 100,000 adet Mi-3 satılırken; 3000 adet 47 inçlik akıllı TV'nin satılması ise sadece 1 dakika 56 saniye sürdü. Teknoloji severlerin yoğun ilgi gösterdiği yeni gözbebekleriyle Xiaomi, inanılmaz ve bir o kadar da kırılması güç rekorların altına imza atmayı başarmış oldu.

Saniyede 1162 adet satarak teknoloji tarihine geçen Mi-3'ün 16GB'lık modeli 1999 Yuan yani 327 dolar, 64GB'lık modeli ise 2499 Yuan yani 410 dolarlık satış fiyatına sahipken; 47 inçlik akıllı TV'nin satış fiyatı ise 2999 Yuan yani 490 dolar olduğunu hatırlatalım.

Xiaomi'nin geçtiğimiz ay başında tanıttığı 3.nesil Mi, NVIDIA'nın yeni nesil Tegra 4 yongasetiyle donatılmış. 4+1 Cortex-A15 çekirdeğine sahip olan bu çözüm, grafik tarafında 72 işlem birimli GeForce birimine ev sahipliği yapıyor. Sistem belleği olarak 2GB'lık RAM'in konumlandırıldığı telefon, 5 inçlik ekranında Full HD görüntü sağlarken; ihtiyaç duyduğu enerjiyi 3050 mAh'lik pilinden karşılıyor. Fiyatı ve sahip olduğu donanım gücüyle göz dolduran telefon, tüm yeteneklerini ise sadece 8,1 mm kalınlığındaki kasası içerisinde sergiliyor.

Xiaomi'nin 100,000'lük rekoru getiren 3.nesil amiral gemisiyle ilgili hazırladığımız detaylı haberimize buradan; Snapdragon 600 platformundan gücünü alan 47 inçlik akıllı TV'siyle ilgili hazırladığımız habere ise buradan ulaşabilirsiniz.


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Ciginix 5 yıl
EmreTheBand
Bedava verseler almam

Bedava vermeyecekleri için hiç alamayacaksın.
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cellman406 5 yıl
MIUI romunu bilenler suan keske trye gelse diye dusunuyorlardir :) bu telefonlarin o kadar hos bir arayuzu, tema sistemi var ki. Ayrica da oylesine ucuzlar.
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OverClocK1ng 5 yıl
Bakın konuyla alakası yok ama yine beni çok haklı çıkartacak bir şeye dikkat çekmek istiyorum. Apple ile alakalı bir konuda, Apple'ın acayip kazıkçı bir firma olduğunu belirtip, üretim maliyetleri ve satış fiyatlarını yazmıştım.

Şimdi yukarıdaki yazıdan alıntı yapıyorum:

"Mi-3'ün 16GB'lık modeli 1999 Yuan yani 327 dolar, 64GB'lık modeli ise 2499 Yuan yani 410 dolarlık satış fiyatına sahipken"

Yani 16GB olan MI-3 327 Dolarmış, 64GB olan MI-3 ise 410 Dolar...

Apple'ın iPhone 5 i üretim maliyetleri:
16GB iPhone5: 207 Dolar,
32GB iPhone5: 214 Dolar, ve son olarak
64GB iPhone5: 228 Dolar...

Satış fiyatları ise; (Lütfen önce yukarıda kırmızı renk ve kalın olarak yazdığım MI-3 nin 16 ile 64GB arasındaki fiyat farkına bakın:

16GB iPhone 5: 650 Dolar
32GB iPhone 5: 750 Dolar
64GB iPhone 5: 850 Dolar...

Başka söylenecek şey yok. Allah gözünü doyursun.
Kimi firmalar "327 Dolara sattığımız üründe zaten kârımızı koyduk. 64GB olanı satarken ekstra 2.bir kâr koymamıza gerek yok. 16GB ile 64GB bellek arasındaki fiyat farkını koyar satarız." diye düşünürken,

Doyumsuz açgöz Apple ise:

"16GB da iyi kâr ettik, ama niye daha fazla kazanmayalım. Sadece 7 Dolar farkla mâl edip 32GB olanı 93 Dolar farkla geçirebiliriz. Hatta bununla yetinmeyip onun üzerine 14 Dolar daha pahalı mâl edip bir 86 Dolar daha alabiliriz." diye düşünüyor...

Nasılsa alan var...
Bakın konuyla alakası yok ama yine beni çok haklı çıkartacak bir şeye dikkat çekmek istiyorum. Apple ile alakalı bir konuda, Apple'ın acayip kazıkçı bir firma ...
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Nokia Specialist 5 yıl
Şu miui ye kullanmama rağmen ısınamayan tek ben miyim
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turbocore35 5 yıl Nokia Specialist
Yok BENde Varım.😊. Tıpçı .😊.
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DH Misafiri 5 yıl
isteyen arkdaş varsa qualcomm snapdragon 2.3 versinunu getirebilirim fiyatı 850 tl site kesintileriyle ve kargoyla beraber...
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DH Misafiri 5 yıl
bugun arkadaş aldı haftaya burada toplam 830 tl gelıne bırde kayıt ucretı verıcez
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musa_unsal2005 5 yıl
O fiyata burda satsınlar noluyo bakalım :) 327$ nedir abi :DD
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terekeme_1903 5 yıl
EmreTheBand
Bedava verseler almam

Bunu, alın bunu.
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b@d0 5 yıl
5 aydir miui romunu kullaniyorum. Tum romlari denemistim daha once miui kadar şık ve akicisini kullanmadim. Ben hayranim kendisine. Umarim Turkiye'ye de en yakin zamanda giris yaparlar.
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HP. 5 yıl
Ah be kardesim girin bizimm ulkeyede piyasanin altini ustunu getirin illlallah detirttiler bize bunlar
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Al Swearengen 5 yıl
Bulundugumuz teknoloji forumunda bile çin malı dandik diyen cahiller varken Türkiye de aynı fiyattan satılsa yine samsung kadar satmaz malesef.
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kaanfc 5 yıl
İsteyenlere ABD den getirtebilirim. mail zeknka@gmail.com
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DH Misafiri 5 yıl
tr iphone manyaklığı var fazla para bu telefonlarda iphonde daha güzel özeliklere sahip ama tr gelmiyor
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serafon 5 yıl
Peki bunu alsak TR'de çalışacak mı?
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