Böyle rekor görülmedi: Xiaomi 86 saniyede 100,000 Mi3, 116 saniyede 3000 TV sattı

Çin'in yükselen yıldızı Xiaomi, bu ünvanının hakkını bir kez daha verdi.Geçtiğimiz ay üst düzey akıllı telefonu Mi'nin 3.jenerasyonunu ve 47 inçlik 3D akıllı TV'sini tanıtan Xiaomi, bu ürünleri satışa sunar sunmaz yeni rekorların altına imza attı.
Firmanın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre sadece 86 saniyede 100,000 adet Mi-3 satılırken; 3000 adet 47 inçlik akıllı TV'nin satılması ise sadece 1 dakika 56 saniye sürdü. Teknoloji severlerin yoğun ilgi gösterdiği yeni gözbebekleriyle Xiaomi, inanılmaz ve bir o kadar da kırılması güç rekorların altına imza atmayı başarmış oldu.
Saniyede 1162 adet satarak teknoloji tarihine geçen Mi-3'ün 16GB'lık modeli 1999 Yuan yani 327 dolar, 64GB'lık modeli ise 2499 Yuan yani 410 dolarlık satış fiyatına sahipken; 47 inçlik akıllı TV'nin satış fiyatı ise 2999 Yuan yani 490 dolar olduğunu hatırlatalım.
Xiaomi'nin geçtiğimiz ay başında tanıttığı 3.nesil Mi, NVIDIA'nın yeni nesil Tegra 4 yongasetiyle donatılmış. 4+1 Cortex-A15 çekirdeğine sahip olan bu çözüm, grafik tarafında 72 işlem birimli GeForce birimine ev sahipliği yapıyor. Sistem belleği olarak 2GB'lık RAM'in konumlandırıldığı telefon, 5 inçlik ekranında Full HD görüntü sağlarken; ihtiyaç duyduğu enerjiyi 3050 mAh'lik pilinden karşılıyor. Fiyatı ve sahip olduğu donanım gücüyle göz dolduran telefon, tüm yeteneklerini ise sadece 8,1 mm kalınlığındaki kasası içerisinde sergiliyor.
Xiaomi'nin 100,000'lük rekoru getiren 3.nesil amiral gemisiyle ilgili hazırladığımız detaylı haberimize buradan; Snapdragon 600 platformundan gücünü alan 47 inçlik akıllı TV'siyle ilgili hazırladığımız habere ise buradan ulaşabilirsiniz.
100,000 Xiaomi MI3s are sold out in one minute and twenty-six seconds,and 3000 MITVs are sold out in one minute and fifty-eight seconds.— Xiaomi (@XiaomiChina) October 15, 2013
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Bedava vermeyecekleri için hiç alamayacaksın.
Şimdi yukarıdaki yazıdan alıntı yapıyorum:
"Mi-3'ün 16GB'lık modeli 1999 Yuan yani 327 dolar, 64GB'lık modeli ise 2499 Yuan yani 410 dolarlık satış fiyatına sahipken"
Yani 16GB olan MI-3 327 Dolarmış, 64GB olan MI-3 ise 410 Dolar...
Apple'ın iPhone 5 i üretim maliyetleri:
16GB iPhone5: 207 Dolar,
32GB iPhone5: 214 Dolar, ve son olarak
64GB iPhone5: 228 Dolar...
Satış fiyatları ise; (Lütfen önce yukarıda kırmızı renk ve kalın olarak yazdığım MI-3 nin 16 ile 64GB arasındaki fiyat farkına bakın:
16GB iPhone 5: 650 Dolar
32GB iPhone 5: 750 Dolar
64GB iPhone 5: 850 Dolar...
Başka söylenecek şey yok. Allah gözünü doyursun.
Kimi firmalar "327 Dolara sattığımız üründe zaten kârımızı koyduk. 64GB olanı satarken ekstra 2.bir kâr koymamıza gerek yok. 16GB ile 64GB bellek arasındaki fiyat farkını koyar satarız." diye düşünürken,
Doyumsuz açgöz Apple ise:
"16GB da iyi kâr ettik, ama niye daha fazla kazanmayalım. Sadece 7 Dolar farkla mâl edip 32GB olanı 93 Dolar farkla geçirebiliriz. Hatta bununla yetinmeyip onun üzerine 14 Dolar daha pahalı mâl edip bir 86 Dolar daha alabiliriz." diye düşünüyor...
Nasılsa alan var...