Böyle rekor görülmedi: Xiaomi 86 saniyede 100,000 Mi3, 116 saniyede 3000 TV sattı

Çin'in yükselen yıldızı Xiaomi, bu ünvanının hakkını bir kez daha verdi.Geçtiğimiz ay üst düzey akıllı telefonu Mi'nin 3.jenerasyonunu ve 47 inçlik 3D akıllı TV'sini tanıtan Xiaomi, bu ürünleri satışa sunar sunmaz yeni rekorların altına imza attı.

Firmanın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre sadece 86 saniyede 100,000 adet Mi-3 satılırken; 3000 adet 47 inçlik akıllı TV'nin satılması ise sadece 1 dakika 56 saniye sürdü. Teknoloji severlerin yoğun ilgi gösterdiği yeni gözbebekleriyle Xiaomi, inanılmaz ve bir o kadar da kırılması güç rekorların altına imza atmayı başarmış oldu.

Saniyede 1162 adet satarak teknoloji tarihine geçen Mi-3'ün 16GB'lık modeli 1999 Yuan yani 327 dolar, 64GB'lık modeli ise 2499 Yuan yani 410 dolarlık satış fiyatına sahipken; 47 inçlik akıllı TV'nin satış fiyatı ise 2999 Yuan yani 490 dolar olduğunu hatırlatalım.

Xiaomi'nin geçtiğimiz ay başında tanıttığı 3.nesil Mi, NVIDIA'nın yeni nesil Tegra 4 yongasetiyle donatılmış. 4+1 Cortex-A15 çekirdeğine sahip olan bu çözüm, grafik tarafında 72 işlem birimli GeForce birimine ev sahipliği yapıyor. Sistem belleği olarak 2GB'lık RAM'in konumlandırıldığı telefon, 5 inçlik ekranında Full HD görüntü sağlarken; ihtiyaç duyduğu enerjiyi 3050 mAh'lik pilinden karşılıyor. Fiyatı ve sahip olduğu donanım gücüyle göz dolduran telefon, tüm yeteneklerini ise sadece 8,1 mm kalınlığındaki kasası içerisinde sergiliyor.

Xiaomi'nin 100,000'lük rekoru getiren 3.nesil amiral gemisiyle ilgili hazırladığımız detaylı haberimize buradan; Snapdragon 600 platformundan gücünü alan 47 inçlik akıllı TV'siyle ilgili hazırladığımız habere ise buradan ulaşabilirsiniz.

100,000 Xiaomi MI3s are sold out in one minute and twenty-six seconds,and 3000 MITVs are sold out in one minute and fifty-eight seconds.