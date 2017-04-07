Boyner, popüler online alışveriş sitesi Morhipo'yu satıyor

İnternetin daha yaygın hale gelmesi ve sunulan kampanyalar neticesinde pazarda sağlam bir yer edinen alışveriş sitelerinin artan ivmeli yükselişi devam ediyor. Buna bağlı olarak sektöre yönelik ilgi artarken, yatırımlar da paralel şekilde giderek hız kazanıyor. Öyle ki Bilişim Sanayicileri Derneği’nin (TÜBİSAD) 2015 verilerine göre Türkiye’de e-ticaret sektörü yüzde 31'lik artışla 24.7 milyar TL büyüklüğe ulaştı.

Reuters’ın iki farklı kaynaktan edindiği son bilgilere göre Boyner Holding, e-ticaret girişimi Morhipo.com’un yüzde 40 ila 60'lık bölümü satmak için arayış içerisine girdi. Finansal danışmanlık şirketi Ünlü&Co’yu yetkilendiren Boyner’in siteye ait stratejik bir hisseyi satacağı, ilgilenenler arasında dört farklı yatırım grubunun yer aldığı ve içlerinden birisinin de Ortadoğu’nun önemli şirketlerinden olduğu ifade ediliyor.

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Trendyol'un satışı beklentiler karşılanmadığı için durduruldu

Edinilen bilgilere göre aynı alanda hizmet veren Trendyol’un Deutsche Bank aracılığıyla piyasanın nabzını tuttuğu fakat 2 olarak düşünülen çarpan beklentisinin karşılanmaması üzerine sürecin şimdilik durdurulduğu belirtiliyor. Yıllık 1 milyar lira ciroya sahip Trendyol, 2016 yılında yüzde 80 gibi önemli bir büyüme oranına ulaşmıştı. Hatırlayacağınız gibi daha önce Hepsiburada.com’un ise yüzde 25'lik bölümü Abraaj Group’a satılmıştı. Bakalım Morhipo'nun geleceği nasıl şekillenecek...

http://www.reuters.com/article/turkey-boyner-morhipo-idUSL5N1HE2PW

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Europe500'ün 2015 yılı araştırmasına göre Avrupa’nın en hızlı büyüyen online ticaret platformlarından olan Morhipo yıllıkciroya sahip. Yaklaşıkciro çarpan (değer-satış oranı) değeriyle satış yapılabileceği söylenen sitenin işletme değerinin böylelikle 600 milyon lira seviyelerine çıkması hedefleniyor.