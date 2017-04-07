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Boyner, popüler online alışveriş sitesi Morhipo'yu satıyor

Boyner Holding, 2011 yılından bu yana hizmet veren online alışveriş sitesi Morhipo’yu satmak için düğmeye bastı. Diğer taraftan Trendyol’un satışı için de görüşmelerin yapıldığı belirtiliyor.
2 yıl
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1
10
Web Siteleri
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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İnternetin daha yaygın hale gelmesi ve sunulan kampanyalar neticesinde pazarda sağlam bir yer edinen alışveriş sitelerinin artan ivmeli yükselişi devam ediyor. Buna bağlı olarak sektöre yönelik ilgi artarken, yatırımlar da paralel şekilde giderek hız kazanıyor. Öyle ki Bilişim Sanayicileri Derneği’nin (TÜBİSAD) 2015 verilerine göre Türkiye’de e-ticaret sektörü yüzde 31'lik artışla 24.7 milyar TL büyüklüğe ulaştı.

Reuters’ın iki farklı kaynaktan edindiği son bilgilere göre Boyner Holding, e-ticaret girişimi Morhipo.com’un yüzde 40 ila 60'lık bölümü satmak için arayış içerisine girdi. Finansal danışmanlık şirketi Ünlü&Co’yu yetkilendiren Boyner’in siteye ait stratejik bir hisseyi satacağı, ilgilenenler arasında dört farklı yatırım grubunun yer aldığı ve içlerinden birisinin de Ortadoğu’nun önemli şirketlerinden olduğu ifade ediliyor.
Ayrıca Bkz. "Google Play'de yer alan uygulamalarda hile yapıldığı tespit edildi"

Trendyol'un satışı beklentiler karşılanmadığı için durduruldu


Europe500'ün 2015 yılı araştırmasına göre Avrupa’nın en hızlı büyüyen online ticaret platformlarından olan Morhipo yıllık 400 milyon TL ciroya sahip. Yaklaşık 1-1.5 ciro çarpan (değer-satış oranı) değeriyle satış yapılabileceği söylenen sitenin işletme değerinin böylelikle 600 milyon lira seviyelerine çıkması hedefleniyor.

Edinilen bilgilere göre aynı alanda hizmet veren Trendyol’un Deutsche Bank aracılığıyla piyasanın nabzını tuttuğu fakat 2 olarak düşünülen çarpan beklentisinin karşılanmaması üzerine sürecin şimdilik durdurulduğu belirtiliyor. Yıllık 1 milyar lira ciroya sahip Trendyol, 2016 yılında yüzde 80 gibi önemli bir büyüme oranına ulaşmıştı. Hatırlayacağınız gibi daha önce Hepsiburada.com’un ise yüzde 25'lik bölümü Abraaj Group’a satılmıştı. Bakalım Morhipo'nun geleceği nasıl şekillenecek...

http://www.reuters.com/article/turkey-boyner-morhipo-idUSL5N1HE2PW Yorum Yaz
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alemburda34 2 yıl
Markafoni aldi basini gidiyor teb iade kampanyasi, avntajix iadesi, zorlu world, masterpass kampanyasi yani adamlar calisiyor. Morhipo ve trendyolda hic benzer kampanyalar yok.
2 Yanıt Yanıtla
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gael 2 yıl alemburda34
alemburda34
Markafoni aldi basini gidiyor teb iade kampanyasi, avntajix iadesi, zorlu world, masterpass kampanyasi yani adamlar calisiyor. Morhipo ve trendyolda hic benzer kampanyalar yok.

kazansa sence okadar kampanya yaparmı bakarsın oda 1-2seneye kapanır
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black_flood 1 yıl alemburda34
Orijinalden alıntı: alemburda34
Markafoni aldi basini gidiyor teb iade kampanyasi, avntajix iadesi, zorlu world, masterpass kampanyasi yani adamlar calisiyor. Morhipo ve trendyolda hic benzer kampanyalar yok.

Markafoni İFLAS verdi ya la UYUYAN GÜZEL.


finans.mynet.com/...
Az DÜNYA gezegeninde yaşayın yemezler bırakın MARSTA ya da URANÜSTE yaşamayı artık doyamadınız gitti UZAYLI olmaya.
Ekonomi MEGA seviyeye gediy
2 Yanıt Yanıtla +2
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arel.gr 2 yıl
saatler olmuş ne +tıklama var ne de doğru dürüst yorum.....
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axaxa 2 yıl
İyi olmuş
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9600_G_T 2 yıl
Sizde gidin
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Front-Back 2 yıl
Morhipo ve Trendyol Boyner grubuna mı ait?
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Türkiye Gündemi, morhipo ve
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