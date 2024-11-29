Rekabet Kurumu açıkladı: Trendyol'daki fiyatlandırma sistemi değişiyor

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Tam Boyutta Gör Rekabet Kurulu, Trendyol’un satıcılara uyguladığı “otomatik fiyatlandırma” özelliği hakkında başlattığı soruşturmayı sonuçlandırdı. Trendyol’un platformdaki haksız rekabeti engellemeye yönelik birtakım değişiklikler yapacağını taahhüt etmesi nedeniyle Trendyol’a herhangi bir ceza uygulanmasına gerek duyulmadan soruşturma tamamlandı. Yapılacak değişiklikler Trendyol'daki satıcıları etkileyecek.

Trendyol otomatik fiyatlandırma ve Buybox nedir?

Trendyol’un 2021 yılında satıcılar için kullanıma sunduğu Buybox özelliği, aynı ürünü çok birden fazla satıcının satması durumunda ürün sayfasında en uygun fiyatlı satıcının ürünün varsayılan olarak sepete eklenmesini ve diğer satıcıların sağ tarafta Buybox olarak belirtilen alanda listelenmesini sağlıyor.

"Otomatik fiyatlandırma" özelliği ise ürünlerinize fiyatlandırma kuralları belirleyerek Buybox sıralamanızı otomatik olarak yükseltme ve satışları artırma şansı elde etmenize imkan tanıyor. En düşük fiyatlı satıcıya göre otomatik olarak fiyatın güncellenmesini ve böylelikle buyboxtaki sıralamanın korunmasını veya daha yukarıya taşınmasını sağlıyor.

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Trendyol’daki otomatik fiyatlandırma sisteminin haksız rekabete yol açtığı gerekçesiyle Rekabet Kurumu’na başvuru yapılmış ve Kurul tarafından soruşturma başlatılmasına karar verilmişti. Kurul ile Trendyol arasında yapılan görüşmeler neticesinde Trendyol, haksız rekabetin sonlandırılması için çeşitli değişikliklere gideceğini duyurdu. Taahhütlerin 60 gün içerisinde uygulamaya geçirileceği belirtildi.

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Trendyol’un sunduğu taaahüt metni şu şekilde:

Satıcılar için otomatik fiyatlandırma mekanizmasının kullanımını zorunlu tutmamaya ve satıcılara zorunlu tutulma ile aynı sonuca varacak herhangi bir teşvik sunmamaya devam edecektir.

Otomatik fiyatlandırma mekanizması kapsamında kural tanımlanırken belirli satıcıyı/satıcıları hedeflemeye imkân tanımayacaktır.

Otomatik fiyatlandırma mekanizmasından “Buybox Fiyatına Eşitle” seçeneğini çıkaracak ve satıcılara sadece “Buybox Fiyatının Altında Kal” ve “Buybox Fiyatının Üstünde Kal” seçeneklerini sunacaktır. Ek olarak “Buybox Fiyatının Altında Kal” ve “Buybox Fiyatının Üstünde Kal” seçeneklerini de “Buybox Fiyatına Eşitle” seçeneği ile aynı sonuca yer vermeyecek şekilde (yüzde ve tutar bakımından %0 ya da 0 TL altında kal ya da üstünde kal yazılamaması gibi) düzenleyecektir.

Buybox kriterleri bakımından satıcılar tarafından otomatik fiyatlandırma mekanizmasının kullanımını algoritmanın işleyişinde bir kriter olarak dikkate almayacaktır.

Satıcıları otomatik fiyatlandırma mekanizmasının özellikleri hakkında bilgilendirecek, ancak satıcılarla, otomatik fiyatlandırma mekanizmasının kullanımına ilişkin diğer satıcılara ait verileri paylaşmamaya devam edecektir.

Otomatik fiyatlandırma mekanizmasının işleyişine ilişkin eğitim içeriğini satıcıların erişimine sunacak, çalışanlarına soruşturma kapsamındaki endişeler ve sunulan taahhütler kapsamında bilinçlendirilmesi için rekabet hukuku eğitimleri verecektir.

Taahhütlere uyumun izlenebilmesini temin etmek amacıyla 3 yıl süre boyunca Rekabet Kurumuna rapor sunacaktır.

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Rekabet Kurumu: Trendyol'daki fiyatlandırma sistemi değişiyor