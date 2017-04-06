Google Play'de yer alan uygulamalarda hile yapıldığı tespit edildi

Akıllı cihaz kullanıcılarının önemli bir bölümü, yeni uygulama yükleyecekleri zaman genellikle aldığı puana ve gelen yorumlara bakarak karar veriyor. AppAnnie tarafından yayınlanan rapora göre Google Play’de bulunan birçok Android uygulamasında ciddi anlamda hile yapıldığı tespit edildi.

botlar, bu sayede ilgili yazılımın listelerde ön plana çıkmasına ve daha fazla kişinin indirmesine neden oluyor. Google’ın yakın zamanda sahte yorumlara karşı Öyle ki uygulamalara yüksek puan ve yorum yapan, bu sayede ilgili yazılımın listelerde ön plana çıkmasına ve daha fazla kişinin indirmesine neden oluyor. Google’ın yakın zamanda sahte yorumlara karşı önlem almasıyla daha akıllı hareket etmeye başlayan botlar, ilginç bir yöntem izlemeye başladı. Elbette asıl amaç gizlenen zararlı yazılımlar ile tüm kişisel verilere anında erişim sağlamak.

WhatsApp, Chrome ve Messenger gibi uygulamalarda da sahte yorumlar var

WhatsApp, Facebook Messenger, Google Chrome ve Gmail gibi popüler uygulamalara da sahte yorum yazan botlar, bu sayede hem mevcut algoritmanın hem de kullanıcının şüphelenmesini önlüyor. Örneğin Messenger’a 1 Ocak ve 26 Mart tarihleri arasında 4500 adet oyun temalı yorum gelmiş ve 26 Mart’tan sonraki sekiz gün boyunca yaklaşık 3 bin sahte beş yıldız verilmiş.

Messenger’ın oyun olmadığı düşünüldüğünde hile açık şekilde ortaya çıkıyor. Diğer taraftan yorum yapılan hesapların isimleri birbirlerine oldukça yakın ve herhangi bir profille ilişkilendirilmemiş. Bazı uzmanlar ise popüler uygulamaların aslında rekabet için bilerek botlara başvurduğunu, böylelikle "Ücretsiz Uygulamalar" listesinde üst sıralara yerleşmek istediklerini belirtiyor. Yaşanan durumdan en büyük zararı ise yüksek puanlı uygulamalara güvenerek yükleyen kullanıcılar görüyor. Bakalım Google giderek yaygınlaşan bot ağına karşı ne gibi önlemler alacak...