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Google Play'de yer alan uygulamalarda hile yapıldığı tespit edildi

Google Play’de yer alan birçok Android uygulamasına bot yazılımlar aracılığıyla yüksek puanlı sahte yorumlar yapıldığı belirlendi. Üstelik bunların arasında Facebook ve Chrome gibi isimler de var.
2 yıl
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14
Mobil Uygulamalar
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Google Play'de yer alan uygulamalarda hile yapıldığı tespit edildi
 
Akıllı cihaz kullanıcılarının önemli bir bölümü, yeni uygulama yükleyecekleri zaman genellikle aldığı puana ve gelen yorumlara bakarak karar veriyor. AppAnnie tarafından yayınlanan rapora göre Google Play’de bulunan birçok Android uygulamasında ciddi anlamda hile yapıldığı tespit edildi.

Öyle ki uygulamalara yüksek puan ve yorum yapan botlar, bu sayede ilgili yazılımın listelerde ön plana çıkmasına ve daha fazla kişinin indirmesine neden oluyor. Google’ın yakın zamanda sahte yorumlara karşı önlem almasıyla daha akıllı hareket etmeye başlayan botlar, ilginç bir yöntem izlemeye başladı. Elbette asıl amaç gizlenen zararlı yazılımlar ile tüm kişisel verilere anında erişim sağlamak.
Google Play'de yer alan uygulamalarda hile yapıldığı tespit edildi
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WhatsApp, Chrome ve Messenger gibi uygulamalarda da sahte yorumlar var 

WhatsApp, Facebook Messenger, Google Chrome ve Gmail gibi popüler uygulamalara da sahte yorum yazan botlar, bu sayede hem mevcut algoritmanın hem de kullanıcının şüphelenmesini önlüyor. Örneğin Messenger’a 1 Ocak ve 26 Mart tarihleri arasında 4500 adet oyun temalı yorum gelmiş ve 26 Mart’tan sonraki sekiz gün boyunca yaklaşık 3 bin sahte beş yıldız verilmiş.
Messenger’ın oyun olmadığı düşünüldüğünde hile açık şekilde ortaya çıkıyor. Diğer taraftan yorum yapılan hesapların isimleri birbirlerine oldukça yakın ve herhangi bir profille ilişkilendirilmemiş. Bazı uzmanlar ise popüler uygulamaların aslında rekabet için bilerek botlara başvurduğunu, böylelikle "Ücretsiz Uygulamalar" listesinde üst sıralara yerleşmek istediklerini belirtiyor. Yaşanan durumdan en büyük zararı ise yüksek puanlı uygulamalara güvenerek yükleyen kullanıcılar görüyor. Bakalım Google giderek yaygınlaşan bot ağına karşı ne gibi önlemler alacak...

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ozmenakif 2 yıl en beğenilen
İnsan olduğu halde bottan daha alakasız yorum yapanlar var. Onlar ne olacak?
2 Yanıt Yanıtla +43
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kadirirdem 2 yıl ozmenakif
ozmenakif

İnsan olduğu halde bottan daha alakasız yorum yapanlar var. Onlar ne olacak?

Zeka olarak botlarla yarışıyor onlar....
ozmenakifİnsan olduğu halde bottan daha alakasız yorum yapanlar var. Onlar ne olacak?Zeka olarak botlarla yarışıyor onl...
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Shoresh 2 yıl
"Başıma geleceklerden googleplay sorumludur" yazanların da bot olmasini ümit ederdim..
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SEO-Uzmanı 2 yıl
google önce kendi uygulamalarına bir baksın !
aynı zamanda bir çok google uygulaması güncelleme istiyor !
bunun amacı ! yeni telefon alanların güncelleme yapması
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sniper23 2 yıl
Hemen hemen bu sistem bütün store larda mevcut.
İnsanlar direk yorumlara baktığı için epey işe yarıyor.
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Giresunlufuk 2 yıl
Oyunda parmak izi ile ilgili bir olay var. Adam başıma geleceklerden Google Play sorumludur diyor. Oyun yahu sanki ciddi ciddi parmak izini alıyor.
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Macella 2 yıl
Bence asıl hile imdb sitesinde yapılıyor.
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ARTHUR. 2 yıl
Yıllardır android kullanıyorum, uzun zamandır markete girmedim girmekte istemiyorum mide bulandırıyor, tam bir çöplük olmuş zaten .
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takip1 2 yıl
Uygulama yapımcılarının hilesini google yıkmayı doğru bulmuyorum.
Yapımcılar bunu app store vb yelerde de yapabilir.
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Shoresh 2 yıl
"Başıma geleceklerden googleplay sorumludur" yazanların da bot olmasini ümit ederdim..
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tugares 2 yıl
Bu defalarca kez tespit edildi kimsenin umurunda değil zira adamlar tekel vaziyetteler.
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addidas_85 2 yıl
Diğerleri tamam ama Chrome da bu listede ise işin rengi değişir
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lordlevent 2 yıl
android=uygulama çöplüğü+reklam google bir dur demezse tercih etmemeye devam
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