Bozankaya ve Karsan, yerli elektrikli otobüs için güçlerini birleştirdi

Geleceğin en önemli teknolojileri arasında yer alan elektrikli araçlara yönelik ilgi her geçen gün katlanarak artıyor. Çevreci olması sebebiyle markaların gündem maddeleri arasında yer alan yeni nesil teknoloji, toplu taşıma sektöründeki üreticilerin de dikkatini çekiyor. Bu kapsamda ortaklığa gitme kararı alan Bozankaya ve Karsan, elektrikli otobüs için güçlerini birleştirdiklerini duyurdu.

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Yüzde 100 yerli tasarım ve milli üretim yaptıklarını ifade eden Bozankaya Yönetim Kurulu Başkanı Aytunç Günay, yurt dışından gelecek taleplerin de takip edileceğini fakat önceliğin ilk etapta yurt içi olduğunu söyledi. Türkiye’nin ilk yerli Trambüs, elektrikli otobüs ve yerli tramvay üreticisi ünvanına sahip Bozankaya, 2015'te "Avrupa’da Yılın Şirketi" seçilmişti.

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İmzalanan anlaşma ile Bozankaya’nınisimli elektrikli otobüsünün üretimi Karsan’ıngerçekleştirilecek. 3 yılı aşkın bir Ar-Ge sürecine sahip olan ve batarya yönetim sisteminin tescillendiği otobüsün 2017'nin sonundan itibaren 3 yıl içerisindeüretilmesi hedefleniyor. Geçtiğimiz yılve’da hizmete giren "E-Karat"ın bu senenin ilk yarısında ise İzmir’de faaliyete geçeceği belirtiliyor.