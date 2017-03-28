Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Bozankaya ve Karsan, yerli elektrikli otobüs için güçlerini birleştirdi

Yerli elektrikli otobüs "E-Karat"ın üretim kapasitesini artırmak için güçlerini birleştirme kararı alan sektörün iki büyük ismi Karsan ve Bozankaya, oldukça önemli bir iş birliğine imza attı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
3,6b
1
32
Otomobil Teknolojileri
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Geleceğin en önemli teknolojileri arasında yer alan elektrikli araçlara yönelik ilgi her geçen gün katlanarak artıyor. Çevreci olması sebebiyle markaların gündem maddeleri arasında yer alan yeni nesil teknoloji, toplu taşıma sektöründeki üreticilerin de dikkatini çekiyor. Bu kapsamda ortaklığa gitme kararı alan Bozankaya ve Karsan, elektrikli otobüs için güçlerini birleştirdiklerini duyurdu.
Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy S8′in aksesuar fiyatları belli oldu"
İmzalanan anlaşma ile Bozankaya’nın "E-Karat" isimli elektrikli otobüsünün üretimi Karsan’ın Bursa tesislerinde gerçekleştirilecek. 3 yılı aşkın bir Ar-Ge sürecine sahip olan ve batarya yönetim sisteminin tescillendiği otobüsün 2017'nin sonundan itibaren 3 yıl içerisinde 900 adet üretilmesi hedefleniyor. Geçtiğimiz yıl Eskişehir ve Konya’da hizmete giren "E-Karat"ın bu senenin ilk yarısında ise İzmir’de faaliyete geçeceği belirtiliyor.

Yüzde 100 yerli tasarım ve milli üretim yaptıklarını ifade eden Bozankaya Yönetim Kurulu Başkanı Aytunç Günay, yurt dışından gelecek taleplerin de takip edileceğini fakat önceliğin ilk etapta yurt içi olduğunu söyledi. Türkiye’nin ilk yerli Trambüs, elektrikli otobüs ve yerli tramvay üreticisi ünvanına sahip Bozankaya, 2015'te "Avrupa’da Yılın Şirketi" seçilmişti.

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
yeB tadeS 2 yıl en beğenilen
İstemezükçüler gelmeden
2 Yanıt Yanıtla +34
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
porsoro 2 yıl DubSteq
DubSteq

porsoro
Bozankaya çok tecrübeli bir kuruluş bu işin üstesinden geleceklerdir. Malatya'da şu anda zaten elektrikli otobüsleri hizmet veriyor. (Elektrik teline bağlı olarak. Pille değil yani.)

Bu kadar uzun uzadıya anlatacağınıza Trambüs yazsayıdınız da olurdu.

Trambüs'ün ne olduğunu herkes bilmiyor sevgili kardeşim.
DubSteqporsoroBozankaya çok tecrübeli bir kuruluş bu işin üstesinden geleceklerdir. Malatya'da şu anda zaten elektr...
Devamını Gör
Yanıtla +27
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mokinto 2 yıl yeB tadeS
yeB tadeS

İstemezükçüler gelmeden


Ya bir günde şu yorumu yazmasanız.
3 Yanıt Yanıtla +14
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 2 yıl
Arkadaşlar
Sektörün içinden birisi olarak;
Elektrikli otobüs konusunda ülkemizde Bozankaya nın haricinde seri üretim yapan başka bir firma bulunmamaktadır. Aselsanın çalışmaları ile Temsa normalde dizel için tasarlanmış bir aracı bataryalı araca çevirmiştir. Lakin ar-ge sadece aselsanın elektrikli araç tahrik sistemi üzerine yapılmıştır. Elektrikli araç konusunda ise önemli olan batarya yönetim sistemidir. Bu da dünyada Samsung, LG gibi firmaların haricinde Çin li adı sanı duyulmamış firmalar tarafından yapılmıştır.
Samsung ve Lg firmalarından batarya yönetim sistemi almak isterseniz çok yüksek maliyetler ödemek zorunda kalıyorsunuz. Burada Bozankayanın yaptığı en byük mühendislik batarya yönetim sistemi üzerinedir. Bilindiği üzere bataryalarda patlama problemleri bulunmaktadır.
BMC firması çinli bir ortağı ile elektrikli araç üretmiştir. Fakat Bozankaya haricinde hiç bir firma elektrikli otobüs için bir tasarım gerçekleştirmeiş mevcut dizel araçları bataryalı araçlara çevirmişlerdir.
Malatya da bulunan Trambus isimli araçlar eski ismi ile troleybüsler ise katener denilen havai hat ile çalışmaktadır. bu araçların üretimi de Bozankaya tarafından gerçekleşmiştir. Yardımcı güç ünitesi olarak batarya bulunmaktadır. bu bataryalar sayesinde 40 km menzil yapılabilmektedir. Lakin troleybüslerde yardımcı güç ünitesi acil durumlarda aracı en yakın istasyona ulaştırıp yolcu tahliyesi için kullanılmaktadır.
Bu firma aynı zamanda konya tramvaylarının danışmanlığını yapmıştır (Skoda Firmasının) burada sağladığı tecrübe ile kayseriye tramvay üretmiştir. ve en son aldığım bilgi Bangkok metrosuna araç üretmeye başlamış olmalarıdır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
shifisitert 2 yıl
zaten ureılmemısmıydı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ahnksqualt 2 yıl
Saçma saçma yorum yapanlardan değil de elektrik bölümü okuyan, bu konuda uzmanlığı olan, konu hakkında ilgisi olan insanların yorum yapmasını daha faydalı buluyorum.
Gerçi bu adamlar bilgisini sunsa böyle olmalı vs dese altına sen ocusun sen bucusun derler adamı soğuturlar bilgi görmezleri
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
flyer_mig 2 yıl
Ozel sektor para icin imanini,serefini herseyini satar. Isin ucunda para olmazsa ortaklik yoluna gitmezler. Koc ve sabanci grubunda sikca gorduk. Maliyetten sundan bundan kisar cok para kasalim derdindeler..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 2 yıl
Hadi bakalım inşallah güzel bir birlik çıkar...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Şıh Hazretleri 2 yıl
Helal olsun, otomobil treni kaçıyor, bir halt yapacak gibi durmuyoruz belli, bari otobüsün ucundan tutalım da bir şeyler yapalım.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
9600_G_T 2 yıl
baba akü yok xd
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sys3434 2 yıl
Bozankaya'nın gümrükçüsü olarak zaten hali hazırda elektrikli otobüs aksamlarının ithalatına yılbaşından önce başlanmıştık firma olarak.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Boomcu 2 yıl
bu elektrikli araçların uretimindeki olay icindeki elektrik motoru ve uretilen gucun aktarilmasini saglayan duzeneklerin uretilmesi ve icindeki bataryanin teknolojisinin uretilmesi degil mi bunlarin yuzde kaci gelistiriliyor turkiyese paylasin da biz de bilgi sahibi olalim eger asil muhendislik gerektiren seyleri disaridan aliyolarsa hic yapmasalar da olur
2 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-F2673E0F4 2 yıl Boomcu
Orijinalden alıntı: Boomcu
bu elektrikli araçların uretimindeki olay icindeki elektrik motoru ve uretilen gucun aktarilmasini saglayan duzeneklerin uretilmesi ve icindeki bataryanin teknolojisinin uretilmesi degil mi bunlarin yuzde kaci gelistiriliyor turkiyese paylasin da biz de bilgi sahibi olalim eger asil muhendislik gerektiren seyleri disaridan aliyolarsa hic yapmasalar da olur

Hocam pil üreten epi topu 4 şirket var şimdilik 0 dan başlamak yerine pili başka firmalardan alıp ARGE yapılıp yerli piller üretebiliriz ama size şöyle söyleyeyim şu elektrik araba işinden G.Kore Japonya Çin iyi kar elde edecek. Habere geri dönersem tabanın tamamına tavana full pil koyup uzun menzilli şehir içi elektrikli otobüs yapsınlar ve belediyeler bunları almaya başlasın trafikte simsiyah duman atan otobüsler var gelecek neslimizi bile bile kanser yapıyoruz emisyon sınırlandırması olmadığı için avrupanın en kirli havasına sahip olan ülkelerden biriyiz çocuklarımıza yazık değil mi ?
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sniper23 2 yıl Boomcu
Orijinalden alıntı: Boomcu
bu elektrikli araçların uretimindeki olay icindeki elektrik motoru ve uretilen gucun aktarilmasini saglayan duzeneklerin uretilmesi ve icindeki bataryanin teknolojisinin uretilmesi degil mi bunlarin yuzde kaci gelistiriliyor turkiyese paylasin da biz de bilgi sahibi olalim eger asil muhendislik gerektiren seyleri disaridan aliyolarsa hic yapmasalar da olur
aselsan.com.tr/...
"ASELSAN proje kapsamında yerli elektrikli çekiş sistemi geliştirdi
ASELSAN Genel Müdür Yardımcısı ve Ulaşım Güvenlik Enerji Trafik Otomasyon ve Sağlık Sistemleri (UGES) Sektör Başkanı Y. Suat Bengür, lansmana katılan davetlilere ASELSAN tarafından geliştirilen yerli elektrikli çekiş sistemini oluşturan çok fazlı motor ve motor sürücü, araç kontrol bilgisayarı, Yüksek Güç Dağıtım Birimi ve DC/DC çevirici birimlerini tanıttı. Bengür, TEMSA ile birlikte yürütülen projede yakalanan uyumdan duyduğu memnuniyeti dile getirerek ASELSAN çekiş sistemlerinin kullanılacağı başka projelerde de birlikte çalışmayı planladıklarını belirtti."
Bu cevap belki işe yarayabilir.
@shifisitert
Senin dediğin bu dostum: aselsan.com.tr/...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kaiser75 2 yıl
eletrik yani temiz hava. tebrikler. şehirlerimizde görmek isteriz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 BlackLead +164 madmahmutd +142 Mugetsuga +132 Domatore +115 Galatas4ray +110 theozy +105 sistemli adam +89 Tugrul_512bit +86 Fenomenon +84
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3600 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Türkiye Gündemi, yatırım ve
8 etiket daha elektrikli anlaşma elektrikli otobüs karsan bozankaya Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Cihan Pehlivan
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Çinli Tencent, Tesla’nın yüzde 5’ini satın aldı 2 yıl Türkiye'nin tamamen elektrikli ilk otobüs filosu İzmir'de hizmete giriyor 2 yıl Sıfır otomobillere kur zammı geliyor: Fiyatlarda ciddi artış yaşanacak 2 yıl Samsung Galaxy S8 canlı yayını | Simultane tercüman eşliğinde 2 yıl Hyundai IONIQ ön inceleme: Türkiye'ye de geliyor! 2 yıl 31 Mart’tan itibaren THY’de ücretsiz Wi-Fi dönemi 2 yıl Jet kiralama uygulaması JetSmarter, bebekler için bağış programı başlatıyor 2 yıl Saf Android deneyimi neler vadediyor? 2 yıl LG G6 günlük 50 bin adet üretiliyor, güvenlik ilk sırada 2 yıl Android 8.0 ile gelen 20 yenilik - Bölüm 2 2 yıl 60 Metre boyundaki dev dronelar havayolu taşımacılığını ucuz hale getirebilir 2 yıl Tomb Raider filminden ilk görüntüler yayınlandı 2 yıl Yeni Hyundai i30’u en yetkili ağızdan dinledik, aracı kısa bir rotada kullandık 2 yıl Call of Duty’nin yeni oyunu İkinci Dünya Savaşı’nı konu alacak 2 yıl FBI’dan kontrol dışı gözetleme: 117 Milyon Amerikalının yüzü FBI’da kayıtlı 2 yıl Bilim insanları ıspanak yaprağını atan bir kalbe çevirdi 2 yıl Yerli baz istasyonu ULAK üzerinden ilk arama gerçekleştirildi 2 yıl Samsung, akıllı saatlere ikinci bir ekran ekliyor 2 yıl ABD’de kayıtlı drone sayısı uçakları ikiye katladı 2 yıl Spider Man Homecoming’in yeni fragmanı paylaşıldı 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Bozankaya ve Karsan, yerli elektrikli otobüs için güçlerini birleştirdi Sonraki Windows 10 Creators Update'i şimdi bilgisayarınıza yükleyebilirsiniz! [Güncellendi] 2 yıl Lexar’dan dayanıklılık odaklı flash bellekler 2 yıl Razer, oyuncuları oynadıkça ödüllendirecek 2 yıl iOS 10.3 güncellemesi dağıtıma başladı 2 yıl Türk savunma sanayiinden ihracata 6 milyar dolarlık dev katkı beklentisi 2 yıl Android 8.0 ile gelen 20 yenilik - Bölüm 1 2 yıl Elon Musk, şirketlerine bir yenisini daha ekledi: Neuralink, insan beynini bilgisayarla destekleyecek 2 yıl Beynimiz, düşündüğümüzden 100 kat daha güçlü olabilir 2 yıl 16 çekirdekli AMD Ryzen geliyor: Özel video 2 yıl Spider Man Homecoming’in yeni tanıtım videosu paylaşıldı 2 yıl Apple’ın Night Shift özelliği Mac’e geldi 2 yıl Android'in babası Andy Rubin'in çerçevesiz telefonu heyecan yarattı 2 yıl Yüksek miktarlarda yapay kan üretimi artık mümkün! 2 yıl Samsung'un üst düzey telefon satışları %29'a düştü 2 yıl Güneş panellerinde verimlilik rekoru kırıldı 2 yıl Samsung Galaxy Note 7 yeniden geliyor 2 yıl Qualcomm’dan Samsung’a soğuk duş (Güncellendi) 2 yıl MNG Holding'den rekor: Türkiye tarihinin en büyük alan adı satışı 2 yıl Bilim insanları DNA'yı keşfetmenin ucuz bir yolunu buldu 2 yıl Akbank'ın sistemleri çöktü: Hiçbir bankacılık işlemi yapılamıyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim