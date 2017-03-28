Bozankaya ve Karsan, yerli elektrikli otobüs için güçlerini birleştirdi

Haber Editörü
Geleceğin en önemli teknolojileri arasında yer alan elektrikli araçlara yönelik ilgi her geçen gün katlanarak artıyor. Çevreci olması sebebiyle markaların gündem maddeleri arasında yer alan yeni nesil teknoloji, toplu taşıma sektöründeki üreticilerin de dikkatini çekiyor. Bu kapsamda ortaklığa gitme kararı alan Bozankaya ve Karsan, elektrikli otobüs için güçlerini birleştirdiklerini duyurdu.Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy S8′in aksesuar fiyatları belli oldu"
İmzalanan anlaşma ile Bozankaya’nın "E-Karat" isimli elektrikli otobüsünün üretimi Karsan’ın Bursa tesislerinde gerçekleştirilecek. 3 yılı aşkın bir Ar-Ge sürecine sahip olan ve batarya yönetim sisteminin tescillendiği otobüsün 2017'nin sonundan itibaren 3 yıl içerisinde 900 adet üretilmesi hedefleniyor. Geçtiğimiz yıl Eskişehir ve Konya’da hizmete giren "E-Karat"ın bu senenin ilk yarısında ise İzmir’de faaliyete geçeceği belirtiliyor.
Yüzde 100 yerli tasarım ve milli üretim yaptıklarını ifade eden Bozankaya Yönetim Kurulu Başkanı Aytunç Günay, yurt dışından gelecek taleplerin de takip edileceğini fakat önceliğin ilk etapta yurt içi olduğunu söyledi. Türkiye’nin ilk yerli Trambüs, elektrikli otobüs ve yerli tramvay üreticisi ünvanına sahip Bozankaya, 2015'te "Avrupa’da Yılın Şirketi" seçilmişti.
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Trambüs'ün ne olduğunu herkes bilmiyor sevgili kardeşim.
Ya bir günde şu yorumu yazmasanız.