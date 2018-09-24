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Braun İnovasyon Merkezi'nde tasarım ve teknoloji vurgusu

Kronberg’de teknoloji ve tasarımın kalbi olan dünyaca ünlü Braun İnovasyon Merkezi’nde gerçekleşen Braun Prize 2018’de genç yetenekler ödüllendirildi. İşte detaylar:
8 ay
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Diğer Ev Elektroniği
Yusuf Akbaş
Yazar
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Teknoloji ve tasarımın önemini her fırsatta vurgulayan firmalardan Braun, geçtiğimiz hafta Almanya Kronberg’deki İnovasyon Merkezi’nin kapılarını ziyaretçilere açtı. Bütün dünyadan tasarımcıların, stil ve teknoloji editörlerinin, yazarların ve bloggerların katılım sağladığı etkinlikte ziyaretçiler geçmişten bugüne Braun tasarım serüvenini yakından inceleme fırsatı bulurken, Braun Prize 2018 tasarım yarışmasında jüri koltuğuna da sahip oldu.
Tasarım geçmişi, teknolojik ilerleme, ürün geliştirme yöntemleri, üretim hızı gibi temel noktaları katılımcılarına aktarmak isteyen Braun kapsamlı bir program hazırladı.Tüketici araştırmalarının yapıldığı özel araştırma tesisi başta olmak üzere, Ar-Ge uzmanlarının çalıştığı alanları inceleyen katılımcılar önemli isimlerin yer aldığı etkinliklere de katıldı. Braun Tasarım Başkanı Oliver Grabes, tasarım temellerini ve tecrübelerini aktaran bir panel gerçekleştirdi. Braun küresel elçisi Dan Gregory de katılımcılara özel bir workshop düzenledi. Bu etkinliklerde Braun’un tasarım ve yaratıcılık vizyonu katılımcılarla paylaşıldı.

20. Braun Prize ödülleri genç yetenekler ile buluştu

Braun'un Kronberg'deki İnovasyon Merkezinde düzenlenen Braun Prize 2018 tasarım yarışmasının ödülleri sahiplerini buldu. Bu yıl başlangıcından 50 yıl sonra 11-12 Eylül tarihlerinde 20'incisi gerçekleştirilen yarışmada “Önemli Olan Anlar için Tasarım” hedefiyle yeteneklerini ortaya koyan tasarımcı adaylarından 10 finalist aralarında Efsanevi endüstriyel tasarımcı ve eski Braun Tasarım Direktörü Dieter Rams’in da bulunduğu jüriye tasarım konseptlerinin sunumunu yaptı. Bu yıl rekor katılım sağlanan BraunPrize 2018 de iki kategoride toplam 75.000 dolar değerinde 10 ödül verildi.

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