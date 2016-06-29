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Diğer Ev Elektroniği ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Braun’dan DonanımHaber kullanıcılarına hediye traş makinesi: son 3 gün

Kişisel bakım ürünleri ile dünyanın lider markalarından olan Braun, 10 adet yeni nesil traş makinesini DonanımHaber takipçilerine hediye ediyor. Katılım için son 3 gün!
2 yıl
9,1b
1
395
Diğer Ev Elektroniği
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Braun’dan DonanımHaber kullanıcılarına hediye traş makinesi: son 3 gün
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Tüm ürünlerinde kullanıcıların beklentilerine kulak veren Braun, yeni nesil traş makinelerini 10 şanslı DonanımHaber kullanıcısına hediye ediyor. Son üç günün kaldığı kampanya kapsamında 5 adet Beard Trimmer BT5090, 5 adet de HairClipper HC 5090 model traş makinesi hediye edilecek.

Çekiliş ile belirlenecek sonuçlara göre şanslı DonanımHaber üyeleri http://anket.donanimhaber.com/hediyelianket/braun/ adresindeki anketi doldurarak çekilişte hak sahibi olabiliyor. Çekiliş sonucunda kazanan isimler 1 Temmuz 2016 Cuma günü DonanımHaber ana sayfası üzerinden ilan edilecek ve kazanan kullanıcılara hediyeleri Braun tarafından adreslerine gönderilecek.

Braun, BT5090 modelinden bize de bir adet gönderdi ve ürünün incelemesini yaptık. Dilerseniz siz de burada yer alan bağlantıdan ya da aşağıdaki videodan incelemeye bir göz atabilirsiniz.


http://anket.donanimhaber.com/hediyelianket/braun/ Yorum Yaz
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ardaalisahin 2 yıl en beğenilen
Bolum kurallarinda cekilis paylasmak yasak degil mi?
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socialworker 2 yıl
Mağdur olanlar var, bayrama tıraşsız girip büyüklerinden azar işitecekler var.Telafi için ankete katılan herkese gönderilebilir.
1 Yanıt Yanıtla +44
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glory34 2 yıl
Çekilişi kimlerin kazandığını en son mesajı 6 yıl önce olan, muhtemelen yönetimin geri plandaki hesaplarından olan "bydahicihan" adlı "kullanıcı"nın profilindeki şu alıntıyla artık kesinkes anladım. Bugün hediye kazanan bu kişi, tesadüfe bak (!) 6 yıl önce de çekilişe katılmış;

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Çekilişi kimlerin kazandığını en son mesajı 6 yıl önce olan, muhtemelen yönetimin geri plandaki hesaplarından olan "bydahicihan" adlı "kullanıcı"nın profilinde...
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2 Yanıt Yanıtla +39
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GOXIN 2 yıl
Bir şey dikkatimi çekti ve sormak istiyorum. Forum halkından kimler foruma her girdiğinde sürekli nick ve şifre giriyor? Bir kere girip kayıt etmiyor musunuz nick ve şifreyi? Üye girişi yapmamış olabilir deniyor da. Üyeliği olmasına rağmen giriş yapmadan forumu mu takip etmiş bazı arkadaşlar?
1 Yanıt Yanıtla +1
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tutankenshta 2 yıl GOXIN
yok öyle üye her üye giriş yapınca şifreyi kaydettirir... gizli sekme yada pencere ilede trollerler konuda örnekleri vardır... hepte çekilişi savunmuşlar ne tesadüf değil mi?
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drvimu 2 yıl
Çirkeflik
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wrisked 2 yıl
Oo rezalet, alırım bir dal.
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tek-tek 2 yıl
Kıymetli dostlar tekrar selamlar,

Forumu az çok takip eden birisi bilir ki, DH sayesinde halkımız ciddi anlamda hakkını aramaya, yanlışları sorgulamaya, özellikle maddi konularda yardımlaşmaya özen gösterir hale gelmiştir. Forumun bu artısı yadsınamaz bir gerçek.

Bununla birlikte;
- Forumda açılan (özellikle "sıcak fırsatlar" başlığında) bir konuya ve anket doldurulmak şartı ile çekiliş yapılacağı söylenen bir konuya fazla RAĞBET edilmesi DH adminlerinin de sevinmesi gereken bir husus
- Sorunlar anket aşamasında başlamış olup, çok fazla üye anketin hata verdiğini beyan etmekte
- Tarih sürekli "Son üç gün", ama bitmeyen üç gün
- Açıklama tarihi farklı mazeretlerle ötelenmiş...
- Nihayetinde de bu kadar sorun üst üste binince üyeler de haklı olarak kazananları sorgulamıştır.

Bu süreci, "Bu kadar basit bir çekiliş için amma çene yaptınız ha" tarzı ifadeler ile karalamak, DH forumdaşlarının savundukları prensiplere aykırıdır diye düşünmekteyim. Ve özellikle belirtmek isterim ki "çingenelik yapma" gibi ifadeler, kıymetli üyelere hiç de yakışmamaktadır.

Son söz olarak derim ki; (maalesef)
Sürecin asıl kaybedeni, kampanyaya büyük bir iştahla başlayan, reklam için kullanacağı mecrayı iyi seçip yönetimi iyi yapamayan BRAUN olmuştur...
İkinci kaybeden ise (yine maalesef) ara ara yapılabilecek minik izahlarla ortamı yumuşatabilme seçeneği var iken geride kalan konu sorumlusu yönetimdir.

Yapılacak olan,
"Tecrübe, hatalardan ders çıkarabilme becerisidir" düsturunu benimseyerek bundan sonra yoğurdu üfleyerek yemektir.

Kalın sağlıcakla...
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universty3 2 yıl
Ölücülüğün bu kadarı da pes yani.çekiliş dediğin delilli ispatlı olur.sistem yaptı nedir?çocuk musunuz?
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farfar63 2 yıl
Çekiliş ne zaman beyler
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Kabus87 2 yıl
Off ulan off kimi Sevdiysek Bizi Kandırdı...

[separator]
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hercul3367 2 yıl
Açık oy,gizli tasnif.bu numaraların milli şef döneminde kaldığını sanıyorduk yanılmışız.

Birde sorun şu,bu çekilişi kazananlar bu başlığa gelip de,bana çıkmış falan demiyorlar.bu başlığı takip edenler sadece çekilişte kazanamayanlar mı.
Yoksa bu kadar insan,sazan avına mı geldi.
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felhack 2 yıl
DH yönetimi acilen bir açıklama yapmalıdır. Çekilişin videosunu muhakkak yayınlamalıdır.
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glory34 2 yıl
Hala hak aranacak mesele yok diyor. Türkiye'nin en büyük forumu, en çok hit alan sitelerinden biri yaptığı çekilişte şaibe yapıyor iddiamız var, çok da mantıklı iddialar bunlar ama önemi yok diyorsun. Sen nasıl bir kişiliksin? Sana çok laflar hazırladım ama ban yemek istemiyorum yine.
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tesbihcekenhoroz 2 yıl
olay olmuş buralar haberimiz yok arkadşlar yanlış anlaşılan bi konu var ortada. adı üstünde çekiliş katılan herkese verilicek diye bişey yok zaten ortada insanların isyan sebebi sanırsam çekiliş sırasında karambol durum olması. oda biraz garip çekiliş nasıl yapıldı neye göre yapıldı ben sayfalarda göremedim kaçırdıysamda bilgilendirin. kimsenin traş makinesi bize çıkmadı diye çirkeflik yapıcağını sanmıyorum. ortada hak yenmelik bi durum varsada millet laf etmede haklı bence. haydi hayırlı traşlar
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th3_majestik 2 yıl
Hakkaniyet mi Istanbulda öyle bir semt var mı beyler?
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ABCdiküçgeni 2 yıl
Beyler aramızda para toplayalım da şu DH yönetimine çakmak, kalem, malbuş...vs eşantiyon bir şeyler alalım.

Bir daha böyle ufak şeylerde gözleri kalmasın. Gözleri doysun.


Benim ihtiyacım yok ama bir sürü adamın hem vaktini aldılar, hem de aklıyla oynadılar.

Benden 5 lira çalışır.


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