Braun’dan DonanımHaber kullanıcılarına hediye traş makinesi: son 3 gün

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Tüm ürünlerinde kullanıcıların beklentilerine kulak veren Braun, yeni nesil traş makinelerini 10 şanslı DonanımHaber kullanıcısına hediye ediyor. Son üç günün kaldığı kampanya kapsamında 5 adet Beard Trimmer BT5090, 5 adet de HairClipper HC 5090 model traş makinesi hediye edilecek.

Çekiliş ile belirlenecek sonuçlara göre şanslı DonanımHaber üyeleri http://anket.donanimhaber.com/hediyelianket/braun/ adresindeki anketi doldurarak çekilişte hak sahibi olabiliyor. Çekiliş sonucunda kazanan isimler 1 Temmuz 2016 Cuma günü DonanımHaber ana sayfası üzerinden ilan edilecek ve kazanan kullanıcılara hediyeleri Braun tarafından adreslerine gönderilecek.

Braun, BT5090 modelinden bize de bir adet gönderdi ve ürünün incelemesini yaptık. Dilerseniz siz de burada yer alan bağlantıdan ya da aşağıdaki videodan incelemeye bir göz atabilirsiniz.

http://anket.donanimhaber.com/hediyelianket/braun/