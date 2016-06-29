Braun’dan DonanımHaber kullanıcılarına hediye traş makinesi: son 3 gün

Haber Müdürü
Tüm ürünlerinde kullanıcıların beklentilerine kulak veren Braun, yeni nesil traş makinelerini 10 şanslı DonanımHaber kullanıcısına hediye ediyor. Son üç günün kaldığı kampanya kapsamında 5 adet Beard Trimmer BT5090, 5 adet de HairClipper HC 5090 model traş makinesi hediye edilecek.
Çekiliş ile belirlenecek sonuçlara göre şanslı DonanımHaber üyeleri http://anket.donanimhaber.com/hediyelianket/braun/ adresindeki anketi doldurarak çekilişte hak sahibi olabiliyor. Çekiliş sonucunda kazanan isimler 1 Temmuz 2016 Cuma günü DonanımHaber ana sayfası üzerinden ilan edilecek ve kazanan kullanıcılara hediyeleri Braun tarafından adreslerine gönderilecek.
Braun, BT5090 modelinden bize de bir adet gönderdi ve ürünün incelemesini yaptık. Dilerseniz siz de burada yer alan bağlantıdan ya da aşağıdaki videodan incelemeye bir göz atabilirsiniz.
http://anket.donanimhaber.com/hediyelianket/braun/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Forumu az çok takip eden birisi bilir ki, DH sayesinde halkımız ciddi anlamda hakkını aramaya, yanlışları sorgulamaya, özellikle maddi konularda yardımlaşmaya özen gösterir hale gelmiştir. Forumun bu artısı yadsınamaz bir gerçek.
Bununla birlikte;
- Forumda açılan (özellikle "sıcak fırsatlar" başlığında) bir konuya ve anket doldurulmak şartı ile çekiliş yapılacağı söylenen bir konuya fazla RAĞBET edilmesi DH adminlerinin de sevinmesi gereken bir husus
- Sorunlar anket aşamasında başlamış olup, çok fazla üye anketin hata verdiğini beyan etmekte
- Tarih sürekli "Son üç gün", ama bitmeyen üç gün
- Açıklama tarihi farklı mazeretlerle ötelenmiş...
- Nihayetinde de bu kadar sorun üst üste binince üyeler de haklı olarak kazananları sorgulamıştır.
Bu süreci, "Bu kadar basit bir çekiliş için amma çene yaptınız ha" tarzı ifadeler ile karalamak, DH forumdaşlarının savundukları prensiplere aykırıdır diye düşünmekteyim. Ve özellikle belirtmek isterim ki "çingenelik yapma" gibi ifadeler, kıymetli üyelere hiç de yakışmamaktadır.
Son söz olarak derim ki; (maalesef)
Sürecin asıl kaybedeni, kampanyaya büyük bir iştahla başlayan, reklam için kullanacağı mecrayı iyi seçip yönetimi iyi yapamayan BRAUN olmuştur...
İkinci kaybeden ise (yine maalesef) ara ara yapılabilecek minik izahlarla ortamı yumuşatabilme seçeneği var iken geride kalan konu sorumlusu yönetimdir.
Yapılacak olan,
"Tecrübe, hatalardan ders çıkarabilme becerisidir" düsturunu benimseyerek bundan sonra yoğurdu üfleyerek yemektir.
Kalın sağlıcakla...
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Birde sorun şu,bu çekilişi kazananlar bu başlığa gelip de,bana çıkmış falan demiyorlar.bu başlığı takip edenler sadece çekilişte kazanamayanlar mı.
Yoksa bu kadar insan,sazan avına mı geldi.
Bir daha böyle ufak şeylerde gözleri kalmasın. Gözleri doysun.
Benim ihtiyacım yok ama bir sürü adamın hem vaktini aldılar, hem de aklıyla oynadılar.
Benden 5 lira çalışır.
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