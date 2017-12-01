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Diğer Ev Elektroniği ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Braun'un yeni 7 serisi tıraş makinesinde akıllı özellikler ve dikkat çekici tasarım

Braun, ülkemizde satış noktalarında çok yakında yaygın olarak satışta olacak olan yeni 7 serisi tıraş makinesi ile 9 serisindeki akıllı özellikleri daha hesaplı bir fiyata sunmaya hazırlanıyor.
1 yıl
3,5b
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8
Diğer Ev Elektroniği
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Braun'un yeni 7 serisi tıraş makinesinde akıllı özellikler ve dikkat çekici tasarım
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Bir dönemin endüstriyel tasarım liderlerinden biri olan, ürettiği ürünlerde mimarlar ile çalışan, çözümlerin evde nerelere nasıl konumlanacağı üzerine kafa yoran Braun, P&G tarafından satın alındıktan sonra daha satış odaklı bir şirket olmuş, ticari kaygılar daha fazla ön plana çıkmıştı.


Braun’u bir tasarım devi yapan isimden bahsedelim biraz. Dieter Rams ismini muhtemelen bazı okurlarımız bilecektir. 1961 yılında Braun’un ürün tasarım bölümünün başına geçen Dieter Rams, tüm dünya için tasarım ile işlevsellik düğmesini ilikleyen isim olarak lanse etsek pek de abartmış olmayız. Steve Jobs’tan bu yana tasarım çizgileri ile öne çıkan Apple’ın baş tasarımcısı Jonathan Ive’ın Rams’ın tasarımlarından ilham aldığı konuşulur hep. Hatta iOS’taki hesap makinesi uygulaması da Rams tarafından Braun için tasarlanan fiziksel hesap makinesine çok benzer. Benzerliklerden bazıları da şöyle:

Braun'un yeni 7 serisi tıraş makinesinde akıllı özellikler ve dikkat çekici tasarım

Son zamanlarda ise işte tasarım konusundaki bu Braun ruhu yeniden yakalamışa benziyor. SyncroSonic teknolojisine sahip Braun 9 serisi tam olarak bu şekilde odaklanmış bir ürün. Tüyleri yakalamak için dakikada 10 bin mikro titreşim ve 40 bin çapraz kesme hareketi gerçekleştiren teknoloji, daha etkili ve hassas bir tıraş sağlıyor. Tüm bu özelliklerin yanında etkileyici tasarım, işi taçlandırıyor.


Braun’un geçtiğimiz yıl ülkemizde satışa sunduğu 9 serisinin yanı sıra bu yıl yenilenen 7 serisi de 9 serisine benzer akıllı teknolojileri kullanıcılara sunuyor. Sakalı algılayan ve kendini buna ayarlayan makine, tüm cilt tiplerine göre kendini ayarlıyor. Sakal yoğunluğuna ve basınç seviyesine göre uygulanan kesme şiddeti değişmeyen makine, tüm tıraş alışkanlıklarında özelleştirilebilen 5 modda aynı performansı sunuyor.


5 serisinde de cilt tipine uygun bir tıraş deneyimini otomatik olarak ayarlayabilen makine, ne kadar baskı uygularsanız uygulayın motor gücünü otomatik olarak ayarlayabiliyor. Comfort FlexHead adı verilen tıraş başlığı, her noktada en küçük kılları bile alarak, konfordan ödün vermiyor.


Braun’un yeni seri makinelerinin ülkemizdeki satış fiyatları şöyle belirlenmiş:

  • Braun 9 Serisi (9290) - 1449TL

  • Braun 7 Serisi (7899) - 1199TL

  • Braun 5 Serisi (5140) - 749TL


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faniseyler 1 yıl en beğenilen
Fiyata bak ya 1449 tl
Her hafta berberde traş olsan bu kadar para vermezsin
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MS4343 1 yıl
Birden aklıma DH, Braun çekilişi geldi

Ne olmuştu en son? Cihaz falan verilmemişti galiba?
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DH Misafiri 1 yıl
Zengin bile olsam bir traş makinesine bu parayı vermem.
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FiratYapiciTR 1 yıl
Traş makinası konusunda Philips daha iyi ve daha uygun fiyatlara bulunabiliyor.
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_CeKoCu_ 1 yıl
Reklamlar.
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MS4343 1 yıl
Birden aklıma DH, Braun çekilişi geldi

Ne olmuştu en son? Cihaz falan verilmemişti galiba?
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dr20mouse 1 yıl
Braun 3 serisi kullanıyorum işimi görüyor. Tek kötü yanı tıraş bıçağını değiştirmek istesem neredeyse bir makine parası vermem gerekiyor.
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Kerim5100 1 yıl
İlham almak? Bu düpedüz hırsızlık :D
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esmerbuyucu 1 yıl
Fiyat konusunda da Apple ile yarışıyorlar anlaşılan.
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faniseyler 1 yıl en beğenilen
Fiyata bak ya 1449 tl
Her hafta berberde traş olsan bu kadar para vermezsin
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