Breaking Bad filminin ilk fragmanı paylaşıldı! İşte yayın tarihi

Merakla beklenenfilminin ilk fragmanı nihayet yayınlandı. Netflix'in bu gece saatlerinde ortaya çıkardığı fragman filmin ismini ve yayın tarihini de doğrulamış oldu. Resmi ismiolan film önümüzdekiseyircilerle buluşacak. Filmin ismindeki El Camino kısmı, Jesse'nin serinin son sahnelerinde kaçarken kullandığı arabadan geliyor.İşte Türkçe altyazılı fragman:El Camino: A Breaking Bad Movie, serinin sevilen karakteri Jesse Pinkman'a odaklanacak. Filmde,. Polisler tarafından aranan bir suçlu durumundaki Jesse Pinkman, Albuquerque'den kaçıpmücadele edecek.El Camino filminin yönetmenliğini serinin yaratıcısı olanüstleniyor. Gilligan ayrıca filmin senaryosunu da kaleme alan isim olacak. Aaron Paul'un başrolünde yer aldığı filmNetflix ve AMC kanalı üzerinden izlenebilecek.