Breaking Bad filminin ilk fragmanı paylaşıldı! İşte yayın tarihi

Merakla beklenen Breaking Bad filminin ilk fragmanı nihayet yayınlandı. Netflix'in bu gece saatlerinde ortaya çıkardığı fragman filmin ismini ve yayın tarihini de doğrulamış oldu. Resmi ismi El Camino: A Breaking Bad Movie olan film önümüzdeki ekim ayında seyircilerle buluşacak. Filmin ismindeki El Camino kısmı, Jesse'nin serinin son sahnelerinde kaçarken kullandığı arabadan geliyor.
İşte Türkçe altyazılı fragman:
El Camino: A Breaking Bad Movie, serinin sevilen karakteri Jesse Pinkman'a odaklanacak. Filmde, dizinin finalinden sonra yaşananları göreceğiz. Polisler tarafından aranan bir suçlu durumundaki Jesse Pinkman, Albuquerque'den kaçıp yeni bir hayat kurmak için mücadele edecek.
El Camino filminin yönetmenliğini serinin yaratıcısı olan Vince Gilligan üstleniyor. Gilligan ayrıca filmin senaryosunu da kaleme alan isim olacak. Aaron Paul'un başrolünde yer aldığı film 11 Ekim'de Netflix ve AMC kanalı üzerinden izlenebilecek.
İşte Türkçe altyazılı fragman:
El Camino: A Breaking Bad Movie, serinin sevilen karakteri Jesse Pinkman'a odaklanacak. Filmde, dizinin finalinden sonra yaşananları göreceğiz. Polisler tarafından aranan bir suçlu durumundaki Jesse Pinkman, Albuquerque'den kaçıp yeni bir hayat kurmak için mücadele edecek.
El Camino filminin yönetmenliğini serinin yaratıcısı olan Vince Gilligan üstleniyor. Gilligan ayrıca filmin senaryosunu da kaleme alan isim olacak. Aaron Paul'un başrolünde yer aldığı film 11 Ekim'de Netflix ve AMC kanalı üzerinden izlenebilecek.
https://www.nytimes.com/2019/08/24/arts/television/breaking-bad-movie-starring-aaron-paul-coming-to-netflix-in-october.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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