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Breaking Bad filminin ilk fragmanı paylaşıldı! İşte yayın tarihi

Netflix, Breaking Bad filminin ilk fragmanını nihayet paylaştı. Resmi ismi 'El Camino: A Breaking Bad Movie' olan film önümüzdeki ekim ayında seyircilerle buluşacak.
1 sa. (Son Güncelleme: 1 sa.)
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Sinema ve Dizi
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Merakla beklenen Breaking Bad filminin ilk fragmanı nihayet yayınlandı. Netflix'in bu gece saatlerinde ortaya çıkardığı fragman filmin ismini ve yayın tarihini de doğrulamış oldu. Resmi ismi El Camino: A Breaking Bad Movie olan film önümüzdeki ekim ayında seyircilerle buluşacak. Filmin ismindeki El Camino kısmı, Jesse'nin serinin son sahnelerinde kaçarken kullandığı arabadan geliyor.

İşte Türkçe altyazılı fragman:


El Camino: A Breaking Bad Movie, serinin sevilen karakteri Jesse Pinkman'a odaklanacak. Filmde, dizinin finalinden sonra yaşananları göreceğiz. Polisler tarafından aranan bir suçlu durumundaki Jesse Pinkman, Albuquerque'den kaçıp yeni bir hayat kurmak için mücadele edecek.

El Camino filminin yönetmenliğini serinin yaratıcısı olan Vince Gilligan üstleniyor. Gilligan ayrıca filmin senaryosunu da kaleme alan isim olacak. Aaron Paul'un başrolünde yer aldığı film 11 Ekim'de Netflix ve AMC kanalı üzerinden izlenebilecek. 


https://www.nytimes.com/2019/08/24/arts/television/breaking-bad-movie-starring-aaron-paul-coming-to-netflix-in-october.html Yorum Yaz
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Halim5525 23 sn.
Mekanın sahibi geri geldi
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selman1435 48 dk.
Ben beklentimi düşük tutuyorum. Genelde efsane olup, bunun filmini de çekelim dedikleri dizilerin içine ettikleri için beklentimi bu seviyede tutuyorum.
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kıymetli_vatandaş 1 sa.
youtu.be/...
Sıska pete göründü.
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