Brezilya'da Sega sistemleri Nintendo'dan daha iyi satıyor

Bir dönemin efsane isimlerinden Sega'nın konsolları çoktan tarihin tozlu raflarında yerini aldı. Sony PlayStation 2 ile birlikte yeni bir döneme giren konsol pazarında artık 3 önemli oyuncu bilek güreşi yapıyor. Ancak ilginç bir şekilde halen Sega konsollarının satıldığı bir ülke var.





Vergiler konusunda ülkemizi de geride bırakmış olan Brezilya'da çok pahalı konsol fiyatları nedeniyle tüketiciler nostaljik setlerle eğlencelerine devam etmeyi tercih ediyor. Sony PlayStation 4 konsolu ülkede satışa çıktığında fiyatı neredeyse 1850$ civarındaydı. Microsoft ülkede üretim yapmasına rağmen Xbox One fiyatı ise 1700$ civarına inebilmişti.





El değmeyen fiyatlar nedeniyle tüketiciler önceki nesillere yöneldiği için ülkede Xbox 360 konsolu yüzde 42.9 pazar payı ile lider durumda. PlayStation 2 ise yüzde 38.9 ile ikinci sırada yer alıyor. Kalan yüzde 20'lik dilimde Xbox One, PlayStation 4 ve diğer konsollar yer alıyor.





Ülkede üzerinden 30 yıl geçmesine rağmen halen satılmaya devam eden bir konsol mevcut. Bu Sega'nın Master System adındaki seti. 132 oyun ile birlikte 50$ civarında bir fiyata satılan Sega Master System konsolu yıllık 150 bin satış ile ilgi görmeye devam ediyor.





Yıllar önce Sega'nın konsollarını ülkede pazarlayabilmek adına işbirliği yaptığı Tectoy, tüketicilerin konsola olan ilgisini farkedince lisanları elinde tutmaya karar verdi ve bu sayede Sega Master System yaşamına devam etti. 2012 yılında yapılan bir araştırmada piyasada 5 milyon civarında Sega Master System konsolu olduğu tespit edildi. Sega Genesis ömrü boyunca sadece ABD'de 3 milyon adet satabilmişti.





Ülkede oyun sektörüne büyük bir ilgi varken, Nintendo'nun aynı dönemlerde bunu görmezden gelerek başka pazarlara yönelmesi Sega'nın ekmeğine yağ sürdü ve uzun yıllar konsolları ile pazarın ekmeğini yedi. Tectoy, Street Fighter 2 ve Mortal Kombat 3 gibi oyunları Master System için port ederek pek çok boşluğu da böylece gidermiş oldu. Bu sayede Sega pazar payını sürekli artırdı.





Tectoy Sega konsollarının yanında DVD oynatıcı, Android tablet ve bebek monitörleri de üretiyor ve satıyor. Bu bakımdan sadece Sega konsoluna bağımlı bir şirket stratejisi mevcut değil.

http://www.atlasobscura.com/articles/brazil-is-a-video-game-alternate-universe-where-sega-beat-nintendo