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Brezilya'da Sega sistemleri Nintendo'dan daha iyi satıyor

3 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Brezilya'da Sega sistemleri Nintendo'dan daha iyi satıyor

Bir dönemin efsane isimlerinden Sega'nın konsolları çoktan tarihin tozlu raflarında yerini aldı. Sony PlayStation 2 ile birlikte yeni bir döneme giren konsol pazarında artık 3 önemli oyuncu bilek güreşi yapıyor. Ancak ilginç bir şekilde halen Sega konsollarının satıldığı bir ülke var. 

Vergiler konusunda ülkemizi de geride bırakmış olan Brezilya'da çok pahalı konsol fiyatları nedeniyle tüketiciler nostaljik setlerle eğlencelerine devam etmeyi tercih ediyor. Sony PlayStation 4 konsolu ülkede satışa çıktığında fiyatı neredeyse 1850$ civarındaydı. Microsoft ülkede üretim yapmasına rağmen Xbox One fiyatı ise 1700$ civarına inebilmişti. 

El değmeyen fiyatlar nedeniyle tüketiciler önceki nesillere yöneldiği için ülkede Xbox 360 konsolu yüzde 42.9 pazar payı ile lider durumda. PlayStation 2 ise yüzde 38.9 ile ikinci sırada yer alıyor. Kalan yüzde 20'lik dilimde Xbox One, PlayStation 4 ve diğer konsollar yer alıyor. 

Ülkede üzerinden 30 yıl geçmesine rağmen halen satılmaya devam eden bir konsol mevcut. Bu Sega'nın Master System adındaki seti. 132 oyun ile birlikte 50$ civarında bir fiyata satılan Sega Master System konsolu yıllık 150 bin satış ile ilgi görmeye devam ediyor. 

Yıllar önce Sega'nın konsollarını ülkede pazarlayabilmek adına işbirliği yaptığı Tectoy, tüketicilerin konsola olan ilgisini farkedince lisanları elinde tutmaya karar verdi ve bu sayede Sega Master System yaşamına devam etti. 2012 yılında yapılan bir araştırmada piyasada 5 milyon civarında Sega Master System konsolu olduğu tespit edildi. Sega Genesis ömrü boyunca sadece ABD'de 3 milyon adet satabilmişti. 

Ülkede oyun sektörüne büyük bir ilgi varken, Nintendo'nun aynı dönemlerde bunu görmezden gelerek başka pazarlara yönelmesi Sega'nın ekmeğine yağ sürdü ve uzun yıllar konsolları ile pazarın ekmeğini yedi. Tectoy, Street Fighter 2 ve Mortal Kombat 3 gibi oyunları Master System için port ederek pek çok boşluğu da böylece gidermiş oldu. Bu sayede Sega pazar payını sürekli artırdı. 

Tectoy Sega konsollarının yanında DVD oynatıcı, Android tablet ve bebek monitörleri de üretiyor ve satıyor. Bu bakımdan sadece Sega konsoluna bağımlı bir şirket stratejisi mevcut değil.  

http://www.atlasobscura.com/articles/brazil-is-a-video-game-alternate-universe-where-sega-beat-nintendo Yorum Yaz
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uguralcepp 3 yıl en beğenilen OverClocK1ng
OverClocK1ng
"Vergiler konusunda ülkemizi de geride bırakmış olan Brezilya'da çok pahalı konsol fiyatları nedeniyle tüketiciler nostaljik setlerle eğlencelerine devam etmeyi tercih ediyor. Sony PlayStation 4 konsolu ülkede satışa çıktığında fiyatı neredeyse 1850$ civarındaydı. Microsoft ülkede üretim yapmasına rağmen Xbox One fiyatı ise 1700$ civarına inebilmişti."
Valla ben vergiler konusunda bizi geçebilecek ülke tanımıyorum.
Şöyle ki: Bizde PS4 ün fiyatı 1400 liraysa ve asgari ücret de 950 liraysa.
Brezilya'da PS4 ün fiyatı 1850 $ bile olsa, asgari ücret 1500 $ ise bizden ucuzdur.
Bugün Amerika'da bile asgari ücretin saati, ortalama 8-8.5 Dolar falan.
Yani ayda 26 gün, günde 10 saat çalışan birisi ortalama 2200 Dolar kazanır.
Brezilya'da 6 Dolara çalışsalar, ayda 1560 Dolar eder ki, yine PS4 1850 $ olsa bile yine bizden ucuza alıyorlar demektir.
O 1850 $ PS4 fiyatı bize göre pahalıdır. Brezilyaya göre değil...

Yani güzel kardeşim Brezilyadaki asgari ücreti öyle bir attın ki. Brezilyalılar görse seni devlet başkanı yapacak
OverClocK1ng"Vergiler konusunda ülkemizi de geride bırakmış olan Brezilya'da çok pahalı konsol fiyatları nedeniyle tüketiciler nostaljik setle...
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1 Yanıt Yanıtla +7
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exent4246o 3 yıl
Nasıl bir vergiyse 400 $ lık aleti 1850 $ yapmış.
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kozmoslu 3 yıl
İyiymiş aslında be. Hangimiz snes bulsa almaz 0 100 tl ye
yolum düşse kesin alırdım bir tane.
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er1710 3 yıl
bu 132 oyunlu master systemden ben de almak isterdim
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senki 3 yıl
300 liralık pc ile, emulatorler sayesinde binlerce retro oyunu oynayabilirsin. İlginçmiş...
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mbald 3 yıl
Umarım bazıları bunu okur da dünyanın en fakir ülkesi olduğumuz düşüncesine kapılmaktan vazgeçer.

Burada hiçbir siyasi oluşumu savunmuyorum fakat biz karşılaştırken kendimizi hep amerikayla karşılaştırıyoruz.

Amerika ise 200 ülke arasında 1. yani herşey de fiyatlar çok bu ülkeden nefret ediyorum demek doğru yol değil vergi politikaları tartışılabilir orası ayrı..
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i_lenker 3 yıl
Brezilya'da da bizdeki gibi konsollar lüks işi, konsol oyun fiyatları sanırım 250-300 real civarında, yani 90 dolar falan, kaldı ki onların para birimi de TL gibi çok fena değer kaybetti, yani 300 real büyük para aslında. O yüzden PS4'ün ilk kırılma haberi de oradan geldi, kırılma değil de açıktan faydalanıp istedikleri oyunları yüklüyorlarmış.
Bu 60 dolara çıkan PC oyun fiyatları ise 99 real falan, yani üçte biri.
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theasus 3 yıl
Abi 30 yıl once oyun mu vardı
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aniceman 3 yıl
merak edenler için, brezilyada asgari ücret bizdekinin hemen hemen yarısı. ancak bu ücrete çalışan yok gibi, genelde asgari ücretin 2-3 katına çalışılıyor. (muş) kaynak: bir ara okuduğum ali tezel yazılarından biri...
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1BilimAdamı 3 yıl
Beterin beteri vardır derler ya orası brezilya
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cos37 3 yıl
Genesis olsa hadi neyse, kütüphanesi daha geniş ve daha iyi halbuki, power base converter da aldın mı tadından yenmez :)
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tugares 3 yıl
Efsanevi konsol :) yıllarca sıkılmadan oynadım :)
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doctor_bey 3 yıl
Koskoca ülkede ps3 yok mu? Haberde hiç verilerine rastlayamadım da.
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