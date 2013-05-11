Brinno, TLC200 Pro isimli yeni "Time Lapse" kamerasını duyurdu









Zaman atlamalı çekim ya da birçok fotoğraftan elde edilen video anlamlarına gelebilecek Time Lapse, profesyonel ya da amatör birçok kullanıcı tarafından özellikle son yıllarda çok fazla tercih ediliyor. Brinno firması tarafından geliştirilen TLC200 Pro ise, bu çekim tarzı için özel olarak hazırlanmış durumda.

Firmanın Time Lapse çekimleri için piyasaya çıkarttığı son modellerden TLC200 Pro, teknik olarak 1/3" HDR (High Dynamic Range) sensöre, 115db dinamik aralığa, 1.3MP çözünürlüğe, 4.2um piksel boyutuna ve düşük ışıklarda çok iyi kalite sağlayan 3650mV/lux ışık hassaslığına sahip. Oldukça şık tasarlanmış olan kamera, lensleri değiştirilebilir yapısı ile kullanıcıların farklı isteklerine cevap verebiliyor ve hafızası SD kartlar sayesinde 32GB'a kadar arttırılabiliyor.

Üzerinde yer alan 1.44-inç TFT ekran sayesinde farklı ayarların yapılmasına ya da çekilen görüntülerin izlenmesine imkan verebilen ve Time Lapse videoları AVI formatında 1280x720p çözünürlüğünde otomatik olarak hazırlayabilen TLC200 Pro, 4 adet AA pil ile 2 saniyeye ayarlı 240,000 çekim yapabiliyor. 1 saniye ile 24 saat arasında çekim aralıkları ve saniyede 3 ile 5 kare arasında çekim sayısı sunabilen kamera, ayrıca beraberinde hazır sahne modları ile geliyor.

Siyah renk seçeneğine, 64x46x106mm boyutlara ve 120gram ağırlığa sahip olarak hazırlanan Time Lapse kamerası Brinno TLC200 Pro'nun, satış fiyatı ya da piyasaya çıkış tarihi hakkında bir bilgi bulunmuyor. Ürün ile çekilmiş örnek Time Lapse videolarını aşağıdan izleyebilirsiniz.

http://www.brinno.com/html/TLC200pro.html