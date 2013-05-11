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Brinno, TLC200 Pro isimli yeni "Time Lapse" kamerasını duyurdu

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Video Kameralar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Brinno, TLC200 Pro isimli yeni

Zaman atlamalı çekim ya da birçok fotoğraftan elde edilen video anlamlarına gelebilecek Time Lapse, profesyonel ya da amatör birçok kullanıcı tarafından özellikle son yıllarda çok fazla tercih ediliyor. Brinno firması tarafından geliştirilen TLC200 Pro ise, bu çekim tarzı için özel olarak hazırlanmış durumda.
Firmanın Time Lapse çekimleri için piyasaya çıkarttığı son modellerden TLC200 Pro, teknik olarak 1/3" HDR (High Dynamic Range) sensöre, 115db dinamik aralığa, 1.3MP çözünürlüğe, 4.2um piksel boyutuna ve düşük ışıklarda çok iyi kalite sağlayan 3650mV/lux ışık hassaslığına sahip. Oldukça şık tasarlanmış olan kamera, lensleri değiştirilebilir yapısı ile kullanıcıların farklı isteklerine cevap verebiliyor ve hafızası SD kartlar sayesinde 32GB'a kadar arttırılabiliyor.
Üzerinde yer alan 1.44-inç TFT ekran sayesinde farklı ayarların yapılmasına ya da çekilen görüntülerin izlenmesine imkan verebilen ve Time Lapse videoları AVI formatında 1280x720p çözünürlüğünde otomatik olarak hazırlayabilen TLC200 Pro, 4 adet AA pil ile 2 saniyeye ayarlı 240,000 çekim yapabiliyor. 1 saniye ile 24 saat arasında çekim aralıkları ve saniyede 3 ile 5 kare arasında çekim sayısı sunabilen kamera, ayrıca beraberinde hazır sahne modları ile geliyor.
 
Siyah renk seçeneğine, 64x46x106mm boyutlara ve 120gram ağırlığa sahip olarak hazırlanan Time Lapse kamerası Brinno TLC200 Pro'nun, satış fiyatı ya da piyasaya çıkış tarihi hakkında bir bilgi bulunmuyor. Ürün ile çekilmiş örnek Time Lapse videolarını aşağıdan izleyebilirsiniz.

http://www.brinno.com/html/TLC200pro.html Yorum Yaz
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DH Misafiri 6 yıl
Merhabalar,
Bende uzun süreli bir proje için bu ürünü almak istiyordum.Araştırdım Time Laps cameraların içinde en iyisi ve en yenisi Brinno TLC200 pro ymuş.Yukarıdaki arkadaşın verdiği linke tıkladım tam alacaktım ki aklıma geldi biraz daha araştırıyım dedim.Brinno'nun kendi sitesine girdim,Buy(satın almak) butonuna tıkladım.Ve iyiki bakmışım Türkiye de distrübütör firması varmış,linkine tıkladım ve irtibata geçtim.Ürünü faturalı ve garantili olarak aldım.
Time Lapse kamera arayan arkadaşlara ürünü kesinlikle tavsiye ediyorum.Müthiş bi ürün.
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cemre16 6 yıl
bu kameradan bulamadık elimizdekiyle de olur aslında yapmayı bilsek
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Divinity 6 yıl cemre16
cemre16

bu kameradan bulamadık elimizdekiyle de olur aslında yapmayı bilsek

amazon.com/...
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