Broadcom'dan bütün standartları destekleyen yeni kablosuz şarj çipi: BCM59350

Kablosuz şarj teknolojisinin yaygınlaşarak hayatımızı kolaylaştırmaya başladığı bugünlerde, teknolojinin pek çok alanında olduğu gibi bu alanda da maalesef ortak bir standart bulunmuyor.

PMA, Rezence ve Qi gibi farklı standartların yer alması kullanıcı tarafında bazen sıkıntılar doğurabiliyor. Her ne kadar günümüzde en yaygın olanı Qi standardı olsa da Lenovo ve Dell gibi bazı firmaların Rezence standardı üzerinde çalışmalar yaptığı biliniyor. Ancak Broadcom tarafından gelen yeni kablosuz şarj çipiyle beraber bu karışıklık ortadan kalkacak gibi görünüyor.

Broadcom'un BCM59350 kod adını taşıyan yeni kablosuz şarj çipi sayesinde tek cihaz üzerinden bütün kablosuz şarj standartları desteklenebiliyor, diğer kablosuz şarj çiplerindeki alışıldık 5W'ın aksine, 7.5W'a kadar güç kapasitesine sahip olan yeni çip sayesinde cihazlar normal kablolu şarjlardan bile hızlı şarj edilebiliyor.

Bazı üretici ortaklarına çipin ilk test örneklerini yolladığını belirten Broadcom, çipi taşıyan ilk cihazların piyasaya çıkış tarihiyle ilgili bir bilgi vermemiş.

http://www.broadcom.com/press/release.php?id=s850858