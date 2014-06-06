Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonu Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Broadcom'dan bütün standartları destekleyen yeni kablosuz şarj çipi: BCM59350

4 yıl
790
1
10
Cep Telefonu Diğer
Caner Köksel
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Broadcom'dan bütün standartları destekleyen yeni kablosuz şarj çipi: BCM59350
Kablosuz şarj teknolojisinin yaygınlaşarak hayatımızı kolaylaştırmaya başladığı bugünlerde, teknolojinin pek çok alanında olduğu gibi bu alanda da maalesef ortak bir standart bulunmuyor.
PMA, Rezence ve Qi gibi farklı standartların yer alması kullanıcı tarafında bazen sıkıntılar doğurabiliyor. Her ne kadar günümüzde en yaygın olanı Qi standardı olsa da Lenovo ve Dell gibi bazı firmaların Rezence standardı üzerinde çalışmalar yaptığı biliniyor. Ancak Broadcom tarafından gelen yeni kablosuz şarj çipiyle beraber bu karışıklık ortadan kalkacak gibi görünüyor. 
Broadcom'un BCM59350 kod adını taşıyan yeni kablosuz şarj çipi sayesinde tek cihaz üzerinden bütün kablosuz şarj standartları desteklenebiliyor, diğer kablosuz şarj çiplerindeki alışıldık 5W'ın aksine, 7.5W'a kadar güç kapasitesine sahip olan yeni çip sayesinde cihazlar normal kablolu şarjlardan bile hızlı şarj edilebiliyor. 
Bazı üretici ortaklarına çipin ilk test örneklerini yolladığını belirten Broadcom, çipi taşıyan ilk cihazların piyasaya çıkış tarihiyle ilgili bir bilgi vermemiş.

http://www.broadcom.com/press/release.php?id=s850858 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
itachi237 4 yıl en beğenilen
bunun gibi gelişmeler artarsa anca kablosuz şarj günlük hayatımızın bir parçası olabilir.
Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mehmedaltair 4 yıl
elin insanı ufacık çipe neler sığdırıyor bizim forumdakiler mum sayıyor
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
emmrree1990 4 yıl
Broadcom noktayı koymuş beyler dağılın.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
semih4444 4 yıl
1 Mumdur :):)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BluetoothGuy 4 yıl
Galaxy Y'den sonra Broadcom'a olan güvenim sarsıldı. Bi şirkettir ki telefon işlemci kaynaklarını inatla yayınlamıyorlar ve kullanıcıyı umursamıyorlar. Ve gelişen işlemcilerde yine hata vermeye devam etti Android'te...
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-5B59C177F 4 yıl BluetoothGuy
Android Operating System

Galaxy Y'den sonra Broadcom'a olan güvenim sarsıldı. Bi şirkettir ki telefon işlemci kaynaklarını inatla yayınlamıyorlar ve kullanıcıyı umursamıyorlar. Ve gelişen işlemcilerde yine hata vermeye devam etti Android'te...

hazır seni görmüşken sorıyım :D knk cm11 için çalışmalara başlanmış sanırsam ? forum.xda-developers.com/...


Hatta bieltv3 paylaştıgı şu şeyin en sonuncu cümlesine çikolata için hazır olun yazmış

bieltv3.blogspot.com.tr/...

Çikolata=kitkat :))

cm9.1 i beceremediler belki imkansız olsada 11 i yaparlar
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mehmedaltair 4 yıl
elin insanı ufacık çipe neler sığdırıyor bizim forumdakiler mum sayıyor
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
M-A-K 4 yıl
Bu teknolojide enerji kaybının oranı çok önemli bence. Şarj standı kaynaktan aldığı enerjinin ne kadarını aktarabiliyor , bu çok önemli . İsraf edecek kadar enerjiye sahip değiliz.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
itachi237 4 yıl en beğenilen
bunun gibi gelişmeler artarsa anca kablosuz şarj günlük hayatımızın bir parçası olabilir.
Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +287 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +99 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +82 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
790 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonu Diğer, wireless charging ve kablosuz şarj
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl Computex 2014: ASUS Strix ve ROG ARES III Ekran Kartı 4 yıl 2si1 "Fışkiyesi kırık" Teknoloji ve Oyun Programı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Google Huawei'nin Android lisansını
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
(PROGRAM ERKEN BİTİRİLDİ)Ekrem İmamoğlu
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim