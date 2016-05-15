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Bu da yüzen akıllı telefon

Telefonunuz derin bir gölete düştüğü zaman yapacak hiç bir şey yok demektir. Comet, bu durumları düşünerek su yüzeyine çıkabilen bir akıllı telefon geliştirdi.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Bu da yüzen akıllı telefon

Son dönemde üst seviye akıllı telefonlarda su geçirmezlik, aranan bir özellik haline geldi. Su sıçramalarından tutun, su içerisine düşme gibi durumlarda belirli bir süre koruma sağlayan bu özellik her zaman işe yaramayabiliyor. Derin bir gölet veya havuzun içerisine düştüğünde, telefon bazen bulunamayabiliyor.

Bu dezavantajı ortadan kaldırmak isteyen Comet, yüzen bir akıllı telefon geliştirdi. Evet yanlış duymadınız, su geçirmezlik özelliğinin yanında, yüzme özelliği de olan bir akıllı telefondan bahsediyoruz. Milyonlarca telefonun, derin sularda kaybolduğunu belirten firma, böyle bir çözüm bulmuş.

Malzeme kalitesi hakkında bilgi yok ancak suda batmayacak çözümlerden seçilmiş. Videoda, su içerisine giren telefonun hızlı bir şekilde yüzeye çıktığı görülebiliyor. Böylece iki önemli tehlikeden de kurtulmuş oluyor.

IPx7 sertifikası ile su altında 1 metreye kadar 30 dakikadan az çalışabilen cihazda 4.7 inçlik HD AMOLED ekran kullanılmış. Geçen yılın Snapdragon 810 yonga setinden gücünü alan cihazda 4GB RAM, 32GB/64GB depolama kapasitesi, 16MP çözünürlüğünde ön ve arka kamera, 2800mAh kapasiteli batarya gibi özellikler yer alıyor.

Ayrıca Bkz. "Samsung ile parlak ışık altında ekranlar daha iyi görüntü kalitesi sunacak"

Suda yüzme haricinde bir iki tane dikkat çekici özellik daha mevcut. Örneğin kullanıcının vücut sıcaklığını algılayarak, moral durumunu tespit edebilen ve buna göre uyarılar verebilen bir sistem geliştirilmiş. Yine görüşmelerin uçtan uca şifrelendiği Q-Lock adında askeri standartlarda bir güvenlik çözümü bulunuyor.

Comet, geçen yıl sonlarında Indiegogo kampanyasını tamamlamış ve Nisan ayında dağıtıma başlama sözü vermişti. Bununla birlikte henüz cihaz piyasada değil ve son rötuşlar yapılıyor. Cihazın 32GB versiyonu 249$, 64GB versiyonu 289$, 128GB versiyonu 645$ olarak ön siparişler devam ediyor. Final sürümde Android 6.0 ve Full HD ekran takviyesinin olabileceği ifade ediliyor. 

 

https://www.indiegogo.com/projects/comet-world-s-first-floating-smartphone#/story Yorum Yaz
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stalker(1979) 3 yıl en beğenilen
Tamam güzel fikir suda batmıyor ancak işlemciyi neden çok ısınan Snapdragon 810 seçmişler? Nasıl olsa suda yüzecek bir şekilde su soğutur diye mi? :D Snapdragon 810 okyanusu bile ısıtır buzullar bile erir demedi demeyin :D
Tamam güzel fikir suda batmıyor ancak işlemciyi neden çok ısınan Snapdragon 810 seçmişler? Nasıl olsa suda yüzecek bir şekilde su soğutur diye mi? :D Snapdrago...
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1 Yanıt Yanıtla +33
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Silent Guardian 3 yıl
Hoparlörü alta koyup ultrasonic sesle motor olarak kullanabilirlermiş.
Hatta suya düştüğünü anlayıp GPS ve Hoparlör yardımıyla kıyıya dönebilir.
Not: Ciddiyim şakam yok.
Not 2: Teknoloji ile şaka olmaz!
Hoparlörü alta koyup ultrasonic sesle motor olarak kullanabilirlermiş.Hatta suya düştüğünü anlayıp GPS ve Hoparlör yardımıyla kıyıya dönebilir.Not: Ci...
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alemburda34 3 yıl
O islemciyle suyu kaynama noktasina getirirler artik
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burakb23 3 yıl
İşin suyu çıktı iyice
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Barni Moloztaş 3 yıl
Yürüyen telefon yapsınlar.
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Mr xXx 3 yıl
Helal be telefonlar bile benden önce yüzmeyi öğrendi
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aycibin 3 yıl
o kadar suyda çekim yapıyorsan bir aksiyon kamerası al rahat et.denize girçık muslukta yıka devam.telefonu neden riske atasın
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abrenax 3 yıl
Sırf bunun için de alınmaz heralde. Kılıf olayı daha mantıklı.
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kadirirdem 3 yıl
İşlemci s820 olsaymis iyiymis
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Tensi 3 yıl
Tensi
Youtubeda telefonu icin tahtadan kilif yapan marangoz videosu var. O geldi aklima. Bunlarda telefona tahta kapak filan yaptilar galiba. :D

Aerojel diye bir madde var. Simdi aklima geldi. Kati ama hava kadar hafif. Onu kullandilar herhalde. Gerci cinli bunlar, ucuza gelsin diye tahtadan da yapmis olabilirler diyorum ben hala.
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Tensi 3 yıl
Youtube'da telefonu icin tahtadan kilif yapan marangoz videosu var. O geldi aklima. Bunlarda telefona tahta kapak filan yaptilar galiba. :D
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halitozbasli 3 yıl
Malzemeden öyle çalmışlar ki telefon yüzüyor :)
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kraix 3 yıl
OverClocK1ng
Videoyu izledim de. Öyle kalın ki, yüzen takoz yapmışlar.Snapdragon 810 kullanmışlar ki, kampa falan gidildiği zaman kahve kupanı üzerine koyduğun zaman soğumasın...

Kalın olmasa suyun üzerinde nasıl durmayı durabilecek?
Adamlar ona göre birşeyler düşünüp kim bilir içerisine neler koydular.
bence harika birşey donanım olarak güçlü bir cihaz. Bu kalınlıkta telefonun sıcaklıgını hissetmezsin
Yazlık telefon olmuş çokta iyi bir şekilde.
Yazın korkusuzca havuz keyfi deniz keyfi yapabilirsin tel shortun cebinde mi kaldı korkusu olmaz. Koy havuza bırak çalarsa duyup açarsın havuzdan cıkmanada gerek yok.
Suya batmadıgı için öyle dertlerinde yok. Yazlık olmuş güzel bir teknoloji.
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OverClocK1ng 3 yıl
Videoyu izledim de. Öyle kalın ki, yüzen takoz yapmışlar.
Snapdragon 810 kullanmışlar ki, kampa falan gidildiği zaman kahve kupanı üzerine koyduğun zaman soğumasın...
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