Bu da yüzen akıllı telefon

Son dönemde üst seviye akıllı telefonlarda su geçirmezlik, aranan bir özellik haline geldi. Su sıçramalarından tutun, su içerisine düşme gibi durumlarda belirli bir süre koruma sağlayan bu özellik her zaman işe yaramayabiliyor. Derin bir gölet veya havuzun içerisine düştüğünde, telefon bazen bulunamayabiliyor.

Bu dezavantajı ortadan kaldırmak isteyen Comet, yüzen bir akıllı telefon geliştirdi. Evet yanlış duymadınız, su geçirmezlik özelliğinin yanında, yüzme özelliği de olan bir akıllı telefondan bahsediyoruz. Milyonlarca telefonun, derin sularda kaybolduğunu belirten firma, böyle bir çözüm bulmuş.

Malzeme kalitesi hakkında bilgi yok ancak suda batmayacak çözümlerden seçilmiş. Videoda, su içerisine giren telefonun hızlı bir şekilde yüzeye çıktığı görülebiliyor. Böylece iki önemli tehlikeden de kurtulmuş oluyor.

IPx7 sertifikası ile su altında 1 metreye kadar 30 dakikadan az çalışabilen cihazda 4.7 inçlik HD AMOLED ekran kullanılmış. Geçen yılın Snapdragon 810 yonga setinden gücünü alan cihazda 4GB RAM, 32GB/64GB depolama kapasitesi, 16MP çözünürlüğünde ön ve arka kamera, 2800mAh kapasiteli batarya gibi özellikler yer alıyor.

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Suda yüzme haricinde bir iki tane dikkat çekici özellik daha mevcut. Örneğin kullanıcının vücut sıcaklığını algılayarak, moral durumunu tespit edebilen ve buna göre uyarılar verebilen bir sistem geliştirilmiş. Yine görüşmelerin uçtan uca şifrelendiği Q-Lock adında askeri standartlarda bir güvenlik çözümü bulunuyor.

Comet, geçen yıl sonlarında Indiegogo kampanyasını tamamlamış ve Nisan ayında dağıtıma başlama sözü vermişti. Bununla birlikte henüz cihaz piyasada değil ve son rötuşlar yapılıyor. Cihazın 32GB versiyonu 249$, 64GB versiyonu 289$, 128GB versiyonu 645$ olarak ön siparişler devam ediyor. Final sürümde Android 6.0 ve Full HD ekran takviyesinin olabileceği ifade ediliyor.