Bu gezegen sadece 11 ışık yılı uzaklıkta ve tıpkı Dünya'ya benziyor

Aradan geçen yaklaşık yedi aylık zamanın ardından şimdi de Brezilya Ulusal Gözlemevi'nden Ross 128b ilgili yine çok enteresan bir makale yayınlandı. Diogo Souto 'nun liderlik ettiği bir grup astronomun ifadelerine göre Ross 128b'nin yaşama elverişli koşullara sahip olma olasılığı sanılandan çok daha fazla.

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Ross 128b hakkında bilinenler

Ross 128b, Temmuz 2017'de Şili'deki La Silla Rasathanesi'nden HARPS isimli gezegen araştırma ekipmanı kullanılarak keşfedilmişti.