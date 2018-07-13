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Bu gezegen sadece 11 ışık yılı uzaklıkta ve tıpkı Dünya'ya benziyor

Dünya'dan sadece 11 ışık yılı uzaklıkta bulunan Ross 128b, Avrupalı astronomlar tarafından 'kozmik komşumuz' olarak değerlendiriliyor. İşte "bugüne kadar keşfedilen en ılıman gezegen" Ross 128b:
10 ay (Son Güncelleme: 10 ay)
11,7b
1
47
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Dünya'dan sadece 11 ışık yılı uzaklıkta bulunan Ross 128b isimli gezegeni birçok uzay meraklısı geçtiğimiz yıl çıkan haberlerden  hatırlayacaktır. Avrupa Güney Gözlemevi'nden (ESO) bir grup bilim insanı tarafından keşfedilen Ross 128b, Yeryüzü'ne yakınlığı nedeniyle "kozmik komşumuz" olarak nitelendiriliyor ve gezegenin yaşam barındırabilme olasılığının çok yüksek olduğu söyleniyordu.

Aradan geçen yaklaşık yedi aylık zamanın ardından şimdi de Brezilya Ulusal Gözlemevi'nden Ross 128b ilgili yine çok enteresan bir makale yayınlandı. Diogo Souto 'nun liderlik ettiği bir grup astronomun ifadelerine göre Ross 128b'nin yaşama elverişli koşullara sahip olma olasılığı sanılandan çok daha fazla.

Ayrıca Bkz. "Dört gezegenli bu Güneş Sisteminde çok garip şeyler oluyor"
Ross 128b, adını yörügesinde bulunduğu kırmızı cüce yıldız Ross 128'den alıyor. Güneş'ten tam 2800 kat daha sönük olan Ross 128 yıldızı, yine Güneş'in %15'i oranında bir kütleye ve inanılmaz düşük bir sıcaklığa sahip.

Dünya'dan 10.89 ışık yılı uzaklıkta bulunan Ross 128'i diğer yıldızlardan farklı kılan özelliği ise pasif bir kırmızı cüce olması. "Güneş Sistemi çevresindeki en sessiz yıldızlardan birisi" olarak nitelendirilen Ross 128; güçlü Güneş patlamalarının pek rastlanmadığı, çok düşük radyasyon yayan oldukça stabil bir yıldız. Astronomlar, Ross 128'in bu özellikleri nedeniyle Ross 128b gezegeni için çok ideal bir ortama sahip olduğunu düşünüyor.

Ross 128b'yi daha iyi anlayabilmek için gezegenin yıldızını detaylı bir şekilde araştırmaya devam eden Brezilyalı astronomlar, Sloan Dijital Gökyüzü Araştırması'nın APOGEE isimli spektrografını kullanarak Ross 128'den Dünya'ya ulaşan yakın kızılötesi ışınları inceledi ve yıldızın kimyasal yapısını ortaya çıkarmayı başardı.

Souto ve ekibinin yayınladığı makalede yer alan ifadelere göre Ross 128, Güneş'le çok benzer bir oranda oksijen, karbon, demir ve magnezyum içeriyor. Bir sistemdeki yıldız ve gezegenlerinin çok büyük oranda aynı hammaddelerden oluşuyor olması nedeniyle Ross 128'in yapısındaki bu element oranları Ross 128b'nin yapısıyla ilgili de çok önemli bir gösterge anlamına geliyor.

Örneğin yıldızın yapısındaki demir ve magnezyum oranından yola çıkan astronomlar, Ross 128b'nin çap uzunluğunu büyük bir oranda tespit etmeyi başarmış. Buna göre gezegenin çapı Dünya'nın çapının en fazla 1.7 katı kadar bir büyüklüğe sahip. Yani Ross 128b'nin kayalık bir gezegen olma olasılığı çok ama çok yüksek.

Gezegenin büyüklüğünden yola çıkarak hangi düzeylerde ısı ve ışık aldığını da tespit eden astronomlar, Ross 128b'nin kesinlikle yıldızının yaşanılabilir bölge sınırlarında yer aldığını ve yüzey sıcaklığının ise ortalama olarak tahmini 21 derece olduğunu söylüyor. Ancak elbette yüzey sıcaklığının tam olarak belirlenebilmesi için atmosfer yapısı ve kalınlığını da bilmemiz gerekiyor. Tabi bu konu hakkında şu an için herhangi bir bilgiye sahip değiliz.

Diogo Souto'nun liderlik ettiği ekip tarafından yayınlanan makaleye buradan ulaşabilirsiniz. ESO'nun Ross 128b ile ilgili hazırladığı video:

Ross 128b hakkında bilinenler

  • Ross 128b, Temmuz 2017'de Şili'deki La Silla Rasathanesi'nden HARPS isimli gezegen araştırma ekipmanı kullanılarak keşfedilmişti. 
  • ESO'lu araştırmacılar, geçtiğimiz Kasım ayında yayınlanan araştırmada Ross 128b'nin kütlesinin Yeryüzü'nden yaklaşık 1.35 kat fazla olduğunu tahmin ediyorlardı. 
  • Yıldızına çok yakın bir konumda bulunan Ross 128b'nin, Ross 128'e olan uzaklığı Dünya ve Güneş arasındaki uzaklıktan tam 20 kat daha az. Ayrıca gezegenin yıldızı etrafındaki bir tam turu da sadece 10 Dünya günü sürüyor. 
  • Çok küçük, soğuk ve sönük bir yıldızın etrafında bulunan Ross 128b, her şeye rağmen yıldızına çok yakın bir konumda bulunduğu için yeterli düzeyde ısı ve ışık alabiliyor. Öyle ki Ross 128, Güneş'ten 2800 kat daha sönük bir yıldız olmasına karşın Ross 128b, Dünya'dan yaklaşık %40 daha fazla ışık alıyor. 
  • ESO'lu araştırmacılar tüm bu etmenler nedeniyle Ross 128b'nin "bugüne kadar keşfedilen en ılıman gezegen" olduğunu söylüyor. 

https://www.space.com/41127-alien-planet-ross-128b-rocky-temperate.html Yorum Yaz
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Spider_hip 10 ay en beğenilen
Çok uzakta sayılmaz :) Bir ara kesin ziyaret etmeli. Hemen zaman genişlemesi hesabına girersek ışık hızının yarısı kadar hızla uzay gemisi gönderebilirsek 22 senede dünyadan izleyenler için varış gerçekleşir. Varanlar, hemen bize bilgi gönderse orayla ilgili. Bu bilgide ışık hızıyla bize ulaşacağına göre +11 seneden toplam 33 sene sonra ilk bilgimize ulaşabiliriz. Bu ışık hızının yarısı hızıyla seyahat edenler için ise yolculuk 22 sene yerine 19 senede tamamlanırdı. Hızlarından dolayı yaklaşık 3 sene kazanmış olurlardı. Yani direk git gel yapsalar 19*2= 38 sene yaşlanırlar. Ama dünyada 22*2=44 sene geçmiş olur. 38 seneyi uzayda geçirme karşılığında 6 sene geleceğe gelmiş gibi olurlardı. Maalesef time dilation ışık hızına epey bir yaklaştıktan sonra asıl yavaşlamasını gösteriyor, %90 lardan sonra.
Çok uzakta sayılmaz :) Bir ara kesin ziyaret etmeli. Hemen zaman genişlemesi hesabına girersek ışık hızının yarısı kadar hızla uzay gemisi gönderebilirsek 22 se...
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1 Yanıt Yanıtla +31
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tayguncifci 10 ay
Haber başlığına bakarmısın yaa. Sadece 11 ışık yılı uzaklıkta. Sanki ilerden sağa dön caminin yanı. Olum 11 ışık yılı ne demek senin aklın alıyomu.
2 Yanıt Yanıtla +21
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Scene 10 ay StaatSanWalt

Genel kanının aksine bilim insanlarının somut olarak gerçekleştirdikleri planlamalarda yakın ve uzak vadelerde bu gezegenlere ulaşmak gibi bir amaçları yok. Çok daha belirgin amaçlar için araştırmalarını sürdürüyorlar. Toplum düzeyinde ise bu amaçların çok dışında fikirler ile kendine yer ediyor.
Örneğin kendi barınak yıldızlarına oldukça yakın çok miktarda büyük gaz devleri keşfedildi. Bu gaz devleri bizim kendi güneş sistemimiz için oluşturduğumuz teoriyi bir miktar sarstı. Şimdi bu gezegen oluşum teorimiz üzerinde değişimler gerçekleştiriyoruz. Fakat toplum ve kültür genellikle bu ana amaçlar ile ilgilenmiyor.
Uzun vadede astronomi ile ilgili bilimsel gelişmeler incelendiğinde şöyle bir proses ortaya çıkıyor:
1- Bilgi edinmek (%95) (Uzun ve önemli süreç)
2- Edinilen bilgiler yönünde aktiviteler gerçekleştirmek (%5) (Gelecek nesillere bırakılan süreç)
Bilim insanları bilgi edinmek olan aşamayı her zaman diğerinden daha önemli bir noktada görüyorlar ve asıl amaç olarak belirliyorlar.
Bir bilim insanına "Dünya benzeri bir adet gezegen keşfedip oraya ulaşmayı mı tercih edersiniz yoksa gezegen sistemleri hakkında kapsamlı bilgileri mi tercih edersiniz" diye sorulsa muhtemelen kapsamlı bilgileri tercih edecektir.
Fakat toplum bir şekilde bu araştırmaların "dünya benzeri bir gezegen bulup oraya yerleşme" amacıyla yapıldığını düşünüyor.
Genel kanının aksine bilim insanlarının somut olarak gerçekleştirdikleri planlamalarda yakın ve uzak vadelerde bu gezegenlere ulaşmak gibi bir amaçları yok....
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1 Yanıt Yanıtla +7
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1 Avatar
DnzIrmk 10 ay
Şöyle bizden hafif daha gelişmiş, ama benzer kültürde uzaydan canlılar gelse, yanlarında kürekler getirseler, sonra o küreklerle ağzımıza ağzımıza vursalar, belki o zaman akıllanır, herşeyin merkezine kendimizi koymaktan vazgeçeriz.
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bilgehankalkan 10 ay
Haberde kullanılan 2. görsel Kepler 452b'ye ait. Lütfen düzeltin.
Kaynak olarak gene DH'yi veriyim. donanimhaber.com/...
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Özger 10 ay
"Sadece 11 ışık yılı uzaklığında" diye tanımlamanın neresi yanlış? On milyarlarca ışık yılı genişliğindeki evrende 11 ışık yılı, sadece 11 ışık yılı uzaklıkta diye belirtilebilir ancak.
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The Ace of Spades 10 ay Özger
Doğru diyorsun da bunlara anlatılmaz ..
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blizzard3 10 ay
bediuzzaman hz. dunyaya benzer 6 tane daha dunya oldugunu soluyor tabi bunu kendi bilgisiyle deyil kuranda gectiğini sölüyor..
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CoreXXX 10 ay
önce ışık hızını geçicez. sonra 11 yıl yolculuk.yakınmış be:)
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suti0 10 ay
Şu an insan yapımı en hızlı araç juno ve hızı saatte 257 bin km. Bu hızda devam etse bile 11 ışık yılı mesafedeki yolu alması 4200 yıl sürüyor.
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The Ace of Spades 10 ay suti0
Helios 2 de var çok eskilerden .. Zaten iki araç da Jupiter araçları .. Devasa kütleçekim etkisi ve manyetik alanı aşırı hızlandırıyor araçları ..
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muammer816 10 ay
11 ışık yılı çok yakınmış gibi bahsediliyor fakat o kadar yakın olduğunu hiç sanmıyorum :D
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DH Misafiri 10 ay
Hayat olma ihtimalini çok düşük buluyorum. Yıldızı şuan sönük falan ama ilk oluştuğunda gezegeni kavurduğu aşikar. Gezegenin soğuması için kaç milyar yıl ve basit organizma hayatının başlaması kaç milyon yıl lazım ise artık. İhtimal çok düşük. İnsanoğlu gidip yaşar mı? oraya gidecek teknolojimiz olsa Daha ne gezegenler buluruz. Sönük bir yıldızın etrafında olmayı tercih etmeyiz diye düşünüyorum.
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TinyAngel 10 ay
Orada hayat var mı bilinmez ama Marsta hayat var bizim gibi yaşayan canlılar var. Kıymetin hemen arefesinde oradaki canlılar tüm dünya orada yaşam olduğunu görecek ve bir bakacaklar oradaki çoğu canlı Müslüman. Biz görür müyüz bilmem ama 1 asır içinde bu gerçekleşecek tahminim bu yönde.
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Leto Atreides II 10 ay
Merak edip bir de yerçekimi ivmesine baktım, 10.945 m/s^2 imiş, yani hemen hemen Dünya ile aynı. Heyecanlandım. Keşke oraya gidebilsem
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astronomi, uzay araştırmaları ve
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