Sinemaseverler tarafından merakla beklenen birçok büyük bütçeli filmin çıkışına sahne olan yaz ayları bu yıl da dolu dolu geçmiş olsa da, vizyona giren heyecan verici filmlerin sayısı bundan sonra her geçen hafta biraz daha azalacak gibi görünüyor. Mad Max: Fury Road, Jurassic World, Terminator: Yaradılış ve Karınca-Adam gibi ilgi çekici filmlerin art arda vizyona girdiği haftalardan sonra bu hafta vizyona giren filmler oldukça sönük görünüyor.

Korkudan komediye farklı türlerde sekiz film vizyona giriyor olsa da, bu filmlerden hemen hemen hiçbiri sinemaseverleri heyecanlandıracak kalitede görünmüyor. Bu hafta vizyona giren filmler arasında en ilgi çekici olanı ise Kağıttan Kentler olarak görünüyor. En çok satanlar listelerinde uzun süre kalmayı başaran aynı adlı romandan beyaz perdeye uyarlanan Kağıttan Kentler'in yazarı, son yılların en başarılı genç yetişkin kitapları arasında yer alan Aynı Yıldızın Altında'nın da yazarı olan John Green.



Kağıttan Kentler dışında bu hafta vizyona giren filmler; Türk korku filmi Deccal, romantik komediler İki Aşk Arasında ve Acemi Çapkın, düşük bütçeli korku filmi Darağacı, Norveç yapımı aksiyon filmi Kutupta Macera, Polonya yapımı Beden ve bol müzikli bir komedi olan Son Beş Yıl'dan oluşuyor. Bu hafta vizyona giren filmler hakkında detayları galeride bulabilirsiniz.

