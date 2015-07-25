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Bu hafta vizyona giren filmler

3 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Erhan Tan
Haber Editörü
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Bu hafta vizyona giren filmler

 Sinemaseverler tarafından merakla beklenen birçok büyük bütçeli filmin çıkışına sahne olan yaz ayları bu yıl da dolu dolu geçmiş olsa da, vizyona giren heyecan verici filmlerin sayısı bundan sonra her geçen hafta biraz daha azalacak gibi görünüyor. Mad Max: Fury Road, Jurassic World, Terminator: Yaradılış ve Karınca-Adam gibi ilgi çekici filmlerin art arda vizyona girdiği haftalardan sonra bu hafta vizyona giren filmler oldukça sönük görünüyor.
Korkudan komediye farklı türlerde sekiz film vizyona giriyor olsa da, bu filmlerden hemen hemen hiçbiri sinemaseverleri heyecanlandıracak kalitede görünmüyor. Bu hafta vizyona giren filmler arasında en ilgi çekici olanı ise Kağıttan Kentler olarak görünüyor. En çok satanlar listelerinde uzun süre kalmayı başaran aynı adlı romandan beyaz perdeye uyarlanan Kağıttan Kentler'in yazarı, son yılların en başarılı genç yetişkin kitapları arasında yer alan Aynı Yıldızın Altında'nın da yazarı olan John Green.
 Kağıttan Kentler dışında bu hafta vizyona giren filmler; Türk korku filmi Deccal, romantik komediler İki Aşk Arasında ve Acemi Çapkın, düşük bütçeli korku filmi Darağacı, Norveç yapımı aksiyon filmi Kutupta Macera, Polonya yapımı Beden ve bol müzikli bir komedi olan Son Beş Yıl'dan oluşuyor. Bu hafta vizyona giren filmler hakkında detayları galeride bulabilirsiniz.


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wolfhowl 3 yıl en beğenilen
Güzel bölüm. Ama haber siteleri gibi galeri yapmayın lütfen, haftanın fotoğraf gelişmeleri vs. gibi olsun.
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Smokines 3 yıl
Bu aralar hiç gidilecek adam gibi film yok malesef. En azından tahminim şu 2-3 hafta sinemaya gitmeyeceğim.
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CAVQ 3 yıl
Eylul ekimde felan cikar guzel filmler
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Mr xXx 3 yıl
Aslında bununla ilgili güzel bir video deyim yerindeyse muhteşem olur
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gurkanse 3 yıl
haber yapacak konu bulamayınca alakasız habermi yapmaya karar verdiniz :)
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acbold 3 yıl
Zaten haftalık haber. ofisdeki 4k tv arkaya koyup sunum ile yapılabilir :)
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wolfhowl 3 yıl en beğenilen
Güzel bölüm. Ama haber siteleri gibi galeri yapmayın lütfen, haftanın fotoğraf gelişmeleri vs. gibi olsun.
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alemburda34 3 yıl
Ant-man imax le izlerim o kadar başka benlik film yok .
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