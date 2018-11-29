Bu haftanın kazandıranı açık ara Octoin Coin

Dijital para piyasası geçtiğimiz haftalarda büyük bir düşüş yaşamıştı. Yaşanan bu büyük düşüşün ardından geçtiğimiz günlerde neredeyse tüm kripto para birimleri yükselişe geçti.

Geçtiğimiz haftadan bu yana en fazla yükseliş gösteren ve yatırımcılarına en fazla kazandıran kripto para birimiyse Octoin Coin oldu. Söz konusu kripto para birimi bir haftada en yakın rakibinden yaklaşık 3 kat daha fazla büyüdü.

CoinMarketCap'ten alınan verilere göre Octoin Coin, son bir haftada %307 büyüdü. Octoin Coin'in ardından en fazla büyüyen kripto para birimi olan Crowd Machine ise %117'lik büyüme göstererek haftanın en çok kazandıran 2. kripto para birimi oldu.

CoinMarketCap'in haftanın kazananlarını sıraladığı listede, piyasa hacmi bakımından ilk 10 dijital para birimi içerisinde olan yalnızca Bitcoin SV var. Bitcoin SV, piyasa hacmi bakımından 9. sırada bulunuyor. Söz konusu kripto para birimi, bir hafta içerisinde %101'lik bir artış göstererek bu haftanın en çok kazandıran 4. dijital para birimi oldu.

CoinMarketCap'ten alınan verilere göre bu hafta en çok kaybettiren kripto para birimi de %64'lük düşüşle RusGas oldu. Söz konusu listede, piyasa hacmi bakımından ilk 10 kripto para birimi içerisinde olan Tezos, %6.85'lik düşüşle listenin son sırasında bulunuyor.

https://coinmarketcap.com/gainers-losers/