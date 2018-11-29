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Bu haftanın kazandıranı açık ara Octoin Coin

Dijital para piyasası son birkaç gündür büyüme gösteriyor. Neredeyse tüm kripto para birimleri, yaşadıkları büyük düşüşün ardından yükselişe geçti. Bu haftanın en fazla yükseleniyse Octoin Coin.
5 ay
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10
kripto para
Ali Bertay Solak
Haber Editörü
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Bu haftanın kazandıranı açık ara Octoin Coin
Dijital para piyasası geçtiğimiz haftalarda büyük bir düşüş yaşamıştı. Yaşanan bu büyük düşüşün ardından geçtiğimiz günlerde neredeyse tüm kripto para birimleri yükselişe geçti.
Geçtiğimiz haftadan bu yana en fazla yükseliş gösteren ve yatırımcılarına en fazla kazandıran kripto para birimiyse Octoin Coin oldu. Söz konusu kripto para birimi bir haftada en yakın rakibinden yaklaşık 3 kat daha fazla büyüdü.
CoinMarketCap'ten alınan verilere göre Octoin Coin, son bir haftada %307 büyüdü. Octoin Coin'in ardından en fazla büyüyen kripto para birimi olan Crowd Machine ise %117'lik büyüme göstererek haftanın en çok kazandıran 2. kripto para birimi oldu.  
CoinMarketCap'in haftanın kazananlarını sıraladığı listede, piyasa hacmi bakımından ilk 10 dijital para birimi içerisinde olan yalnızca Bitcoin SV var. Bitcoin SV, piyasa hacmi bakımından 9. sırada bulunuyor. Söz konusu kripto para birimi, bir hafta içerisinde %101'lik bir artış göstererek bu haftanın en çok kazandıran 4. dijital para birimi oldu.
CoinMarketCap'ten alınan verilere göre bu hafta en çok kaybettiren kripto para birimi de %64'lük düşüşle RusGas oldu. Söz konusu listede, piyasa hacmi bakımından ilk 10 kripto para birimi içerisinde olan Tezos, %6.85'lik düşüşle listenin son sırasında bulunuyor.

https://coinmarketcap.com/gainers-losers/ Yorum Yaz
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Rajeesh 5 ay

en çok kazandıran diye sunulan coin, sadece bugün içinde 12 kere 60 centten 20 cent e dumplamış. gerçekten bu coinin kazandırdığına mı inanıyorsunuz?
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TITAN 5 ay en beğenilen
kripto para birimi yatırım için bulunan bir şey degildir umarım elinizde patlar hepsi
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darkface5h 5 ay
Gpu ların fiyatlarının yüksekliğini madencilere bağlamakta bi çeşit içsel sıkıntı durumu herhalde... arkadaş RTX 2080 TI FİYATI 1400 dolar yani senin paran dolara eşit olsa bu kartın fiyatı sana 1400 tl olacak 1400 tl sana fazlaysa diyecek bişey yok zira dünyadaki fiyatı bu, o zaman sen ayağını yorgonanı göre mi uzatırsın yorgana ek mi yaparsın o senin kararın. Sonuçta beyninle düşünüyorsan dolara bakmadan devletin gümrükte aldığı vergiye bakmadan GPU ların fiyatını madenciler yükseltiyor demek safsatadır, madencilerin etkisi olmuştur ama diğer etkenlerin ( doların yükselmesi, gümrük vergilerin artması vs ) yanında devede kulaktır. Sitem edilecek yer Saray dır aynı sitemi araba fiyatları ve bir çok şey içinde yapabilirsin kolay gelsin.
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TITAN 5 ay en beğenilen
kripto para birimi yatırım için bulunan bir şey degildir umarım elinizde patlar hepsi
1 Yanıt Yanıtla +4
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sniper23 5 ay TITAN
Kripto para sahipleri seni linç mi etti? Nedir bu öfke?
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Rajeesh 5 ay

en çok kazandıran diye sunulan coin, sadece bugün içinde 12 kere 60 centten 20 cent e dumplamış. gerçekten bu coinin kazandırdığına mı inanıyorsunuz?
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.PanxeR. 5 ay
Herkesin coin üretmesi yasaklansın artık
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WmGMD 5 ay
Az da bunların üstünden keriz silkelesinler. Sisteme blockchain e vb lafım yok sadece bilgisi araştırması olmadan oradan buradan duyduklarına göre yatırım yapan zengin olma hayali kuran insanlara bu lafım.
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ticaret, kripto ve
8 etiket daha teknoloji ekonomi finans para octoin coin kripto para Bilim ve Teknoloji Ali Bertay Solak
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