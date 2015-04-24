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Bu kez LG G4'ün çift sim kartlı modeli çalışırken görüntülendi

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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Bu kez LG G4'ün çift sim kartlı modeli çalışırken görüntülendi
LG 29 Nisan'da Türkiye'de de özel bir etkinlik düzenleyerek G4 modelini tanıtmaya hazırlanıyor. Ancak bir çok lansman öncesinde olduğu gibi bu kez de cihazlar daha tanıtılmadan bir çok bilgisi sızdırılmış durumda. Daha önce G4 için hazırlanan bir tanıtım sayfasının keşfedilmesiyle cihazın tüm özellikleri gün ışığına çıkmıştı.
Bu kez yeni sızdırılan görsellerde cihaz çalışır vaziyette görülürken alt kısımda bulunan ekstra bir sanal buton göze çarpıyor. Dikkatli bakıldığında iki sim kart arasında geçişi simgelediği anlaşılan buton G4 modelinin çift sim kart destekleyen bir varyasyonunun da geleceğini doğrular nitelikte.
Bu kez LG G4'ün çift sim kartlı modeli çalışırken görüntülendi
 
Ayrıca Qi kablosuz şarj aksesuarının da görüntüleri ortaya çıkmış durumda. Beyaz renge sahip şarj istasyonu cihazı hafif dik konumda tutarak şarj edebiliyor. Aksesuarın kutu içerinde bulunması beklenmez iken fiyat hakkında da henüz bir bilgi bulunmuyor.
LG G4 modelinin bilinen özelliklerini hatırlamak isteyen kullanıcılarımız aşağıdaki linke tıklayarak özelliklere ulaşabilirler.

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DH Misafiri 3 yıl
lg hakkında kötümser yazan arkadaşlar lg kullanmamış galiba önce bir lg g4 kullanında sonra yorum yapın. piyasada fiyat performans bakımında tartişmasız en iyi kalite. en buyuk problemı lg nın tasarım konusunda bir yol bulamamış olmaları. ve fazla modele yönelnmesi. 2 binliranın da 800 lıranında modeli aynı bu kullanıcıda olumlu etki birakmaz insanın doğasına aykırıbir durum. bunu bir firmanın gözardı etmemesi gerekli.
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ounomaus 4 yıl
lg bu sene işi çok zor piyasada ürün çok fark lazım ama rekabet için fiyat olayı çok önemli dünyada dolar kuru çok dengesiz fiyatlar çok yükseldi dahası htc m8s samsung zaten yağmur gibi model üretiyor tabi asus gibi üreticiler var dahası çinli üreticiler vs var bence ürün çıkmadan sakat zaten bence bu sene satış rakamları pek iyi gitmeyecek
eğer tasarım buysa artık insanlar sıkılmaya başladı ve çerçeveler sanki g3 ile kıyasla kalın duruyor tahminimce beat-lite vs seriside olabilir
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barissch 4 yıl
Televizyon sektöründe beyaz eşya sektöründe filan çok iyiler ama nedense telefon sektöründe bi türlü ısınamadım LG 'ye. Bi ön yargı var ama anlamak güç
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aktivist-X 4 yıl
Lg G4 ile ya şaşırtıcı bir hamle yapacak ya da tüm sızmaları kanıtlayan bir cihazla ve yüksek fiyatla hayal kırıklığı yaratacak.
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Chandler Bing 4 yıl
çerçeveler giderek kalınlaşıyor mu ne...

bir de lansman ciddi ciddi türkiye'de mi olacak? dünya lansmanı? lg nasıl yapıyor bilmiyorum ama samsung'un s serilerini tanıttığı gibi tanıtıyorsa şaşalı bir şey olacaktır.
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freudunpiposu 4 yıl
Lg Samsunglaşıyor
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talib kweli 4 yıl
Bencede Çok pahalı olmaz
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CyberDiamond 4 yıl
Az önce haber okudum S6 dan daha pahalıya satılacakmış. Uygun fiyata satılsa iyi diyorduk ama ölü doğacak yazık.
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Bonafide 4 yıl CyberDiamond
Kolpadır o haber. 2000 e bile satılsa pek şansı yok ki bence o fiyatlarda gelecek 1800-2000 arası. O aralıkta da note 4,z3,m8 varken kimse tercih eder mi göreceğiz.
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