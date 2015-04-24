Bu kez LG G4'ün çift sim kartlı modeli çalışırken görüntülendi

LG 29 Nisan'da Türkiye'de de özel bir etkinlik düzenleyerek G4 modelini tanıtmaya hazırlanıyor. Ancak bir çok lansman öncesinde olduğu gibi bu kez de cihazlar daha tanıtılmadan bir çok bilgisi sızdırılmış durumda. Daha önce G4 için hazırlanan bir tanıtım sayfasının keşfedilmesiyle cihazın tüm özellikleri gün ışığına çıkmıştı.

Bu kez yeni sızdırılan görsellerde cihaz çalışır vaziyette görülürken alt kısımda bulunan ekstra bir sanal buton göze çarpıyor. Dikkatli bakıldığında iki sim kart arasında geçişi simgelediği anlaşılan buton G4 modelinin çift sim kart destekleyen bir varyasyonunun da geleceğini doğrular nitelikte.

Ayrıca Qi kablosuz şarj aksesuarının da görüntüleri ortaya çıkmış durumda. Beyaz renge sahip şarj istasyonu cihazı hafif dik konumda tutarak şarj edebiliyor. Aksesuarın kutu içerinde bulunması beklenmez iken fiyat hakkında da henüz bir bilgi bulunmuyor.

LG G4 modelinin bilinen özelliklerini hatırlamak isteyen kullanıcılarımız aşağıdaki linke tıklayarak özelliklere ulaşabilirler.