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Bu kez beyaz renkli Lumia 928 modeli internete sızdırıldı

6 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Bu kez beyaz renkli Lumia 928 modeli internete sızdırıldı

Nokia'nın muhtemelen Mayıs ayında tanıtacağı ağırlık kazanan yeni Lumia 928 modeline ait dün bir görsel internete sızdırılmıştı. Bugün ise modelin beyaz renkli versiyonu gün yüzüne çıktı.

ABD'li Verizon operatörü tarafından ilk olarak pazara sunulacağı belirtilen model, hali hazırdaki amiral gemi modeli Lumia 920'nin üzerine bazı değişiklikler eklenmiş hali olarak görülüyor.

Modelin eskisine göre biraz daha inceldiği belirtilirken, hoparlör ise arka alt kısımda yerini almış. Arka kapak ise kenarlara doğru yuvarlatılmış. Kamera konusunda ise biraz iyileştirme yapan Nokia, LED flaşın yanına bir de Xenon flaş ekleyerek, fotoğraf çekim tecrübesini en üst düzeye çıkarmayı amaçlamış.

Bunun haricinde 4.5 inçlik 1280 x 768 piksel çözünürlükte ekran, 1.5GHz saat hızında çalışan Snapdragon S4 işlemci, 8.7MP çözünürlükte optik görüntü sabitleyici destekli kamera, 32GB depolama kapasitesi şeklinde özelliklerinde bir değişim yok.

Operatöre özel bir versiyon olduğu düşünülen Lumia 928'in uluslararası pazarda boy gösterip göstermeyeceği bilinmiyor. Tahminler 15 Mayıs tarihinde soru işaretlerinin cevabını bulacağı yönünde.


http://www.phonearena.com/news/White-Nokia-Lumia-928-spotted_id41652 Yorum Yaz
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The Tenth Doctor 6 yıl en beğenilen
Bu Lumia Tasarımları bi bana mı hoş geliyor yoksa sürü psikolojisinden dolayı mı Kötü yorumlar geliyor ?
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-Sniper- 6 yıl
Bence tasarımı çok hoş, keşke android platformunu es geçmeseydi Nokia...
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| OMG! | 6 yıl
KemalAY
Bu Lumia Tasarımları bi bana mı hoş geliyor yoksa sürü psikolojisinden dolayı mı Kötü yorumlar geliyor ?

Bence de çok hoş tasarımları var.
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TECHTRONİC 6 yıl
Yazdıklarımı kötülemek için yazmıyorumda ben bu telefonunda en az " 0,8 mm " ama Lumia 920 den daha hafif olduğunu tahmin ediyorum.Kalınlık olayına gelince Lumia 920 nin kalınlığının iki sebebi var biri ekranında kullandığı piksel hızlandırma teknolojisi diğeri hareketli parçalar taşıyan özel kamerası.
Bundan dolayı eğer istihbarat doğruysa ki doğru olduğuna inanıyorum Evleaks'ten ötürü Nokia Oled Ekran kullanmıştır.
Gelelim Lumia 920 den sonra gelcek olan amiral gemisine bence bu o değil Nokia nın başka sürprizi var ve yine bence Iphone un yeni telefonunun lansmanından sonra ilan edecek yeni telefonunu yeni Windows Phone la birlikte.
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The Tenth Doctor 6 yıl en beğenilen
Bu Lumia Tasarımları bi bana mı hoş geliyor yoksa sürü psikolojisinden dolayı mı Kötü yorumlar geliyor ?
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depeche35 6 yıl
Lumia 950 yi bekliyoruz mayıs ayında
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MrRain 6 yıl
Windows Phone işletim sistemi yüksek donanıma ihtiyaç duymadan çalışabiliyor. Lumia 620 gibi giriş seviyesi sayılabilecek telefonda dahi modern arayüz, canlı kutucuklar akıcı bir şekilde çalışmakta. Fazla ram tüketmeyen sistemin bence tek ihtiyacı Adreno 320 gpu. Tasarım olarak ise alüminyum kasa söylentileri mevcut. Umarım global sürüme de güzel bir amiral gemisi çıkarırlar. Zira piyasa yılda 1 çıkacak üst model telefonları kaldırmayacak kadar canlı. Daha çabuk olmaları lazım :)
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haymatloshan 6 yıl
ABD için özel olarak çıkartılan model,biz 15 Mayıs'ı bekliyoruz,yeni bir atak yapacak Nokia.
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free4200 6 yıl
Telefon da güzel işletim sistemi de .. Ancak biraz daha hafif ve ince olmalıydı.
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kucuker34 6 yıl
Aynı özellikler pek Bi,fark göremedim özel,çıkıyor galiba bu model. Ama artık yazılımcılar wp8e önem versin istiyoruz
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MIKROP DOGAN 6 yıl
Gelmez buralara, aslında 920 bu olmalıydı
özellikle kalınlık ve hafiflik
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