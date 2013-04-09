Bu kez beyaz renkli Lumia 928 modeli internete sızdırıldı

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Nokia'nın muhtemelen Mayıs ayında tanıtacağı ağırlık kazanan yeni Lumia 928 modeline ait dün bir görsel internete sızdırılmıştı. Bugün ise modelin beyaz renkli versiyonu gün yüzüne çıktı.
ABD'li Verizon operatörü tarafından ilk olarak pazara sunulacağı belirtilen model, hali hazırdaki amiral gemi modeli Lumia 920'nin üzerine bazı değişiklikler eklenmiş hali olarak görülüyor.
Modelin eskisine göre biraz daha inceldiği belirtilirken, hoparlör ise arka alt kısımda yerini almış. Arka kapak ise kenarlara doğru yuvarlatılmış. Kamera konusunda ise biraz iyileştirme yapan Nokia, LED flaşın yanına bir de Xenon flaş ekleyerek, fotoğraf çekim tecrübesini en üst düzeye çıkarmayı amaçlamış.
Bunun haricinde 4.5 inçlik 1280 x 768 piksel çözünürlükte ekran, 1.5GHz saat hızında çalışan Snapdragon S4 işlemci, 8.7MP çözünürlükte optik görüntü sabitleyici destekli kamera, 32GB depolama kapasitesi şeklinde özelliklerinde bir değişim yok.
Operatöre özel bir versiyon olduğu düşünülen Lumia 928'in uluslararası pazarda boy gösterip göstermeyeceği bilinmiyor. Tahminler 15 Mayıs tarihinde soru işaretlerinin cevabını bulacağı yönünde.
http://www.phonearena.com/news/White-Nokia-Lumia-928-spotted_id41652 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bence de çok hoş tasarımları var.
Bundan dolayı eğer istihbarat doğruysa ki doğru olduğuna inanıyorum Evleaks'ten ötürü Nokia Oled Ekran kullanmıştır.
Gelelim Lumia 920 den sonra gelcek olan amiral gemisine bence bu o değil Nokia nın başka sürprizi var ve yine bence Iphone un yeni telefonunun lansmanından sonra ilan edecek yeni telefonunu yeni Windows Phone la birlikte.
özellikle kalınlık ve hafiflik
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Cep Telefonları, nokia