Bu kez beyaz renkli Lumia 928 modeli internete sızdırıldı





Nokia'nın muhtemelen Mayıs ayında tanıtacağı ağırlık kazanan yeni Lumia 928 modeline ait dün bir görsel internete sızdırılmıştı. Bugün ise modelin beyaz renkli versiyonu gün yüzüne çıktı.





ABD'li Verizon operatörü tarafından ilk olarak pazara sunulacağı belirtilen model, hali hazırdaki amiral gemi modeli Lumia 920'nin üzerine bazı değişiklikler eklenmiş hali olarak görülüyor.





Modelin eskisine göre biraz daha inceldiği belirtilirken, hoparlör ise arka alt kısımda yerini almış. Arka kapak ise kenarlara doğru yuvarlatılmış. Kamera konusunda ise biraz iyileştirme yapan Nokia, LED flaşın yanına bir de Xenon flaş ekleyerek, fotoğraf çekim tecrübesini en üst düzeye çıkarmayı amaçlamış.





Bunun haricinde 4.5 inçlik 1280 x 768 piksel çözünürlükte ekran, 1.5GHz saat hızında çalışan Snapdragon S4 işlemci, 8.7MP çözünürlükte optik görüntü sabitleyici destekli kamera, 32GB depolama kapasitesi şeklinde özelliklerinde bir değişim yok.





Operatöre özel bir versiyon olduğu düşünülen Lumia 928'in uluslararası pazarda boy gösterip göstermeyeceği bilinmiyor. Tahminler 15 Mayıs tarihinde soru işaretlerinin cevabını bulacağı yönünde.





http://www.phonearena.com/news/White-Nokia-Lumia-928-spotted_id41652