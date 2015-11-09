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Bu oyunu bitirene 10 bin dolar ödül var

Exordium Games imzasını taşıyan sonsuz koşu oyunu Zero Reflex, ne kadar zor olduğunu kanıtlamak açısından tüm bölümleri tamamlayan ilk oyuncuya 10 000$ ödül vadediyor.
3 yıl
3,8b
1
5
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Bu oyunu bitirene 10 bin dolar ödül var


Zero Reflex'de bir yörüngenin etrafında sürekli dolaşan bir uzay gemisini canlandırıyorsunuz. Ekrana sağa veya sola tıklayarak geminin rotasını değiştirirken, ortadaki yaratığın yolladığı cisimlerden kaçmaya çalışıyorsunuz. 

Her bölüm 30 saniye sürüyor ve bu süre içerisinde ölmeden süreyi tamamlamanız gerekiyor. 20 bölümde üç farklı zorluk seviyesi var ve toplamda 60 bölüm ediyor. Oyuncuların 60 bölümün tamamını bitirmesi gerekiyor. Bölümlerde ölürseniz önceki bölümlere geri gitme cezası var.

Başarılı grafikleri ve tamamlayıcı müzikleri olan oyunda zaman zaman ortaya çıkan güçlendirmeler zor anlarınızda yardımınıza koşuyor. Zor seviyede birden fazla yörünge arasında geçiş yapmak zorundasınız ve ölünce 3 bölüm geriye gidiyorsunuz. Bununla birlikte henüz tüm bölümleri tamamlayan çıkmadı ve oyun uzun sürelere mal oluyor. Oyun Android için ücretsiz. Diğer platformlar için 8TL.








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mehmet4428 3 yıl
Oyun zaten 7$ 100.000 kişi indirse iyi para.
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Gurney5 3 yıl
Güzel reklam
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a_y_k_u_t 3 yıl
38. levelde takıldım ama 10 bin dolar benim olacakkkk :)
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GenkaNuank 3 yıl
Koreliler geçer
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IceRulez 3 yıl
daha 5.bölümü geçemedim (:
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