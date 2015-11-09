Bu oyunu bitirene 10 bin dolar ödül var





Zero Reflex'de bir yörüngenin etrafında sürekli dolaşan bir uzay gemisini canlandırıyorsunuz. Ekrana sağa veya sola tıklayarak geminin rotasını değiştirirken, ortadaki yaratığın yolladığı cisimlerden kaçmaya çalışıyorsunuz.





Her bölüm 30 saniye sürüyor ve bu süre içerisinde ölmeden süreyi tamamlamanız gerekiyor. 20 bölümde üç farklı zorluk seviyesi var ve toplamda 60 bölüm ediyor. Oyuncuların 60 bölümün tamamını bitirmesi gerekiyor. Bölümlerde ölürseniz önceki bölümlere geri gitme cezası var.





Başarılı grafikleri ve tamamlayıcı müzikleri olan oyunda zaman zaman ortaya çıkan güçlendirmeler zor anlarınızda yardımınıza koşuyor. Zor seviyede birden fazla yörünge arasında geçiş yapmak zorundasınız ve ölünce 3 bölüm geriye gidiyorsunuz. Bununla birlikte henüz tüm bölümleri tamamlayan çıkmadı ve oyun uzun sürelere mal oluyor. Oyun Android için ücretsiz. Diğer platformlar için 8TL.



























