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Bu tişörtle Tetris oynamak mümkün hale geliyor

4 yıl
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1
21
Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Bu tişörtle Tetris oynamak mümkün hale geliyor

Geçtiğimiz aylarda 30. yaşgününü kutlayan Tetris, el konsollarıyla başladığı hayatına PC ve mobil cihaz gibi pek çok platformda devam etmişti. Şimdi ise bir tişört üzerinde oynanabilen Tetris oyunu ortaya çıktı.

Lüksemburglu Mark Kreger tarafından geliştirilen interaktif tişört, üzerindeki LED’ler ile standart bir Tetris oyunu tecrübesi sunmayı amaçlıyor. 

Tişört üzerinde 128 adet LED, gelişmiş kontroller sunan Arduino Uno mikrokontrolcü ve 4 adet AA pil yer alıyor ve tüm sistem bundan ibaret. Oyun sonunda elde edilen skor da gösterilebiliyor. Ancak efsane Tetris müzikleri kendisine yer bulamamış.

Eğlence amaçlı olarak geliştirilen tişörtün herhangi bir satışı bulunmuyor. Ancak belirtilen malzemeler kullanarak benzer örneklerin geliştirilebileceği belirtiliyor.  



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samsung95 4 yıl en beğenilen
sevgilime alayım bundan bi tane
3 Yanıt Yanıtla +23
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Mugetsuga 4 yıl
Başlık öyle bir yazılmış ki sanki tişört olmadan tetris oynamak mümkün değil
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carter 4 yıl
Artık aynanın karşına geçip oynarız.
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teknoforum-bs 4 yıl
Yook Artık ya teknoloji çok ilerledi
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Technotronic 4 yıl
Gereksiz teknoloji olmuş
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navolta 4 yıl
Kirlenirse
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Aykutikula 4 yıl
Acayip gerekli bir tişört bende ne zamandır düşünüyordum şöyle bi tişörtüm olsada göbeğimde tetris oynasam diye
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The Times 4 yıl
Çok lazım bana hemen bi kasa sipariş ettim.
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jinjin 4 yıl
Satın alınabilir konuma gelirse güzel bir hediye olacaktır
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keremec 4 yıl
Mağara
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ForestSorcerer 4 yıl
Gereksiz bence.
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XtremeTechLover 4 yıl
Top comment süper :)
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Biggest Star 4 yıl
bayan versiyonu varsa oynarım karımla
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gigaerman 4 yıl
her rekor kırdığında tişört te renk değiştirse daha iyi olurmuş
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