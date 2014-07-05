Bu tişörtle Tetris oynamak mümkün hale geliyor





Geçtiğimiz aylarda 30. yaşgününü kutlayan Tetris, el konsollarıyla başladığı hayatına PC ve mobil cihaz gibi pek çok platformda devam etmişti. Şimdi ise bir tişört üzerinde oynanabilen Tetris oyunu ortaya çıktı.





Lüksemburglu Mark Kreger tarafından geliştirilen interaktif tişört, üzerindeki LED’ler ile standart bir Tetris oyunu tecrübesi sunmayı amaçlıyor.





Tişört üzerinde 128 adet LED, gelişmiş kontroller sunan Arduino Uno mikrokontrolcü ve 4 adet AA pil yer alıyor ve tüm sistem bundan ibaret. Oyun sonunda elde edilen skor da gösterilebiliyor. Ancak efsane Tetris müzikleri kendisine yer bulamamış.





Eğlence amaçlı olarak geliştirilen tişörtün herhangi bir satışı bulunmuyor. Ancak belirtilen malzemeler kullanarak benzer örneklerin geliştirilebileceği belirtiliyor.





