Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Bu uygulama, gizlemek isteyebileceğiniz fotoğraflara sizin yerinize karar veriyor

Akıllı telefonlarında özel fotoğraflarını saklayan kullanıcılar için geliştirilen Nude isimli uyguama, bu görüntüleri yapay zeka ile tespit ederek meraklı gözlerden gizleyebiliyor.
1 yıl
1,9b
1
10
Mobil Uygulamalar
Onur Seven
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Telefonunuzda sakladığınız "hassas içerikli" fotoğrafların her zaman için başkaları tarafından görülebilme riski vardır. Ama artık kullanıcıları bu tür olaylardan korumayı amaçlayan Nude isimli yeni bir uygulama var. Yapay zeka teknolojisine sahip uygulama kamera rulosundaki "özel" resimleri otomatik olarak tespit edip gizleyebiliyor.
Ayrıca Bkz. "ARM işlemcili Windows 10 dizüstü bilgisayarlar pil ömrü konusunda çağ atlatacak"
Şu an için sadece iOS platformunda yer alan Nude uygulaması, hangi görüntülerin kamera rulosundan gizleneceğini tespit etmek için yapay zeka kullanıyor. Fotoğrafları analiz eden bu sistemin dosyaları herhangi bir sunucuya yüklemediği özellikle vurgulanmış durumda. Hassas içerikli fotoğraflar yedeklenip şifreli bir kasaya taşındıktan sonra iCloud'dan siliniyor.

Apple'ın CoreML teknolojisini kullanıyor

Uygulamanın sunduğu özellik videolar için geçerli değil. Bu nedenle kullanıcıların özel videolarını kendi çabalarıyla saklamaları gerekecek. Nude, Kaliforniya Üniversitesi'de okuyan genç girişimciler tarafından geliştirildi. Uygulama, Apple'ın kendi platformunda yapay zeka uygulamaları geliştirilmesi için kullanıma sunduğu CoreML teknolojisini kullanıyor.
iOS cihazlara ücretsiz olarak indirilebilen uygulama, aylık 0.99 dolarlık ödeme talep ediyor. Kullanmak isterseniz buraya tıklayarak App Store üzerinden iPhone veya iPad'inize kurabilirsiniz. Öte yandan uygulamanın Android sürümünün de yolda olduğunu belirtelim. Kullanıma sunulduğunda haberdar olmak için buradan e-posta adresinizi kaydedebilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/nude-the-sexiest-app-ever/id1281405417 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
sniper23 1 yıl en beğenilen
En iyi çözüm: Kendi çıplak fotoğraflarını çekme (uygulamanın ismi bununla alakalı)
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
System32Deleted 1 yıl
100%100 Aktarmıyordur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
coreytoddgray2 1 yıl


aktarmiyordur
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Raveka 1 yıl shadowtr
Dostum zaten apple tüm fotoğraf verini tarıyor ona göre kaç çeşit kişinin fotoğraflarda yer aldığını ayrı bir klasörde gösteriyor. Çokta hayalgucu ile düşünmene gerek yok
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
shadowtr 1 yıl
Bu bahaneyle tüm fotoğraflarınızı tarıyor, sülalenizin yüz haritasını çıkarıyor. Bu verileri de Face ID için apple a satmıyor sakın öye düşünmeyin.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kilincarslan91 1 yıl
Aktarıyor diyemi yazsalardı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mianfei 1 yıl
Kesin bir yere aktarmıyordur x)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
myhotyro 1 yıl
Bir gün de faydali bir yazılımın reklamını yapsanız.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
denizbay1 1 yıl
Sonra da programın arkakapısından program sahibine gönderiveriyor ;))
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sniper23 1 yıl en beğenilen
En iyi çözüm: Kendi çıplak fotoğraflarını çekme (uygulamanın ismi bununla alakalı)
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +273 12 Angry Men +161 Informed +149 serdar_k +120 madmahmutd +113 csh +90 flowerhorn +84 aca-n +82 Chronotide +75 CoreXXX +62
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
1900 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
uygulama haber, fotoğraf ve
9 etiket daha ios içerik akıllı telefon cep telefonu icloud nude Mobil Uygulamalar Mobil Teknolojiler Onur Seven
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Samsung, Linux PC deneyimini mobil cihazlara getiriyor 1 yıl Samsung Project Ambience ile eviniz akıllanıyor 1 yıl Samsung ve Qualcomm, 8nm üretim teknolojisi üzerinde çalışıyor 1 yıl Samsung, Galaxy telefonlara ARCore platformunu getiriyor 1 yıl HTC U11 Plus'ın render görüntüleri ortaya çıktı 1 yıl LED arka kapaklı Alcatel A5 LED Türkiye’de 1 yıl Nokia 7 tanıtıldı: 5.2 inç ekran, 3000 mAh batarya, Dual-Sight kamera 1 yıl Kaspersky, Adobe Flash temelli kötü amaçlı bir yazılım keşfetti 1 yıl Nokia 8 doğrudan Android 8 güncellemesi alacak 1 yıl Denuvo, oyunları bir gün dahi koruyamıyor 1 yıl Samsung Bixby 2.0 geliyor 1 yıl Dell’den ofislere yönelik 34 inçlik kavisli monitör 1 yıl AMD Raven Ridge APU’ları iddialı geliyor 1 yıl Yeni nesil HP Spectre 13 ve Spectre x360’ın Türkiye fiyatı belli oldu 1 yıl Thor: Ragnarok hakkında ilk yorumlar paylaşıldı 1 yıl Samsung’dan içerik üreticilere 360 Round kamera 1 yıl Facebook Live'e ekran paylaşımı özelliği geldi 1 yıl Samsung ''nesnelerin internetine'' yoğunlaşıyor 1 yıl Oreo güncellemesinden sonra bazı Pixel telefonlar kısa mesaj almayı durdurdu 1 yıl Polestar 1 hibrit 600 beygir güç ile artık resmi 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Bu uygulama, gizlemek isteyebileceğiniz fotoğraflara sizin yerinize karar veriyor Sonraki Huawei Mate 10 Pro mercek altında: Yapay zeka işlemcili telefon 1 yıl Hakkında onarım programı başlatılan telefonlardan para iadesi alabilirsiniz 1 yıl Google ilk mobil yongasını geliştirdi 1 yıl İçişleri Bakanlığı’ndan çakarlı araçlar için beklenen önlem geldi 1 yıl ARM işlemcili Windows 10 dizüstü bilgisayarlar pil ömrü konusunda çağ atlatacak 1 yıl Ne umduk? Ne bulduk? Xbox One X lansman notlarım 1 yıl Intel sinir ağı işlemcisi Nervana'yı duyurdu 1 yıl Robotların nesneleri hissetmesini sağlayan yapay cilt geliştirildi 1 yıl Google Maps ile Güneş Sistemini keşfedin 1 yıl Apple, Face ID hakkındaki endişelere yanıt verdi 1 yıl Foxconn'dan yenilikçi otomotiv teknolojilerine 1.5 milyar dolarlık destek 1 yıl WhatsApp’a canlı konum paylaşma özelliği geliyor 1 yıl Huawei Mate 10 Lite, Avrupa’ya geliyor 1 yıl Qualcomm dünyanın ilk mobil 5G veri bağlantısını gerçekleştirdi 1 yıl MediaTek’den düşük maliyetli Helio P40 yonga seti 1 yıl Windows 10 Fall Creators Update indirmeye sunuldu 1 yıl Toyota otomotiv dışında da hayatımızda yer almak istiyor 1 yıl Xbox'a Türkçe oyunlar gelecek mi? | Microsoft'a sorduk 1 yıl iPhone 7, iPhone 8'den daha fazla satıyor 1 yıl Android cihazlar için harici kamera geliyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
BTK’dan DJI Phantom 3'e para cezası!
DonanımHaber
SAMSUNG A8 PLUS 2018 ANA KONU
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim