Bu uygulama, gizlemek isteyebileceğiniz fotoğraflara sizin yerinize karar veriyor

Telefonunuzda sakladığınız "hassas içerikli" fotoğrafların her zaman için başkaları tarafından görülebilme riski vardır. Ama artık kullanıcıları bu tür olaylardan korumayı amaçlayan Nude isimli yeni bir uygulama var. Yapay zeka teknolojisine sahip uygulama kamera rulosundaki "özel" resimleri otomatik olarak tespit edip gizleyebiliyor.

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Şu an için sadece iOS platformunda yer alan Nude uygulaması, hangi görüntülerin kamera rulosundan gizleneceğini tespit etmek için yapay zeka kullanıyor. Fotoğrafları analiz eden bu sistemin dosyaları herhangi bir sunucuya yüklemediği özellikle vurgulanmış durumda. Hassas içerikli fotoğraflar yedeklenip şifreli bir kasaya taşındıktan sonra iCloud'dan siliniyor.

Apple'ın CoreML teknolojisini kullanıyor

Uygulamanın sunduğu özellik videolar için geçerli değil. Bu nedenle kullanıcıların özel videolarını kendi çabalarıyla saklamaları gerekecek. Nude, Kaliforniya Üniversitesi'de okuyan genç girişimciler tarafından geliştirildi. Uygulama, Apple'ın kendi platformunda yapay zeka uygulamaları geliştirilmesi için kullanıma sunduğu CoreML teknolojisini kullanıyor.

0.99 dolarlık ödeme talep ediyor. Kullanmak isterseniz Android sürümünün de yolda olduğunu belirtelim. Kullanıma sunulduğunda haberdar olmak için iOS cihazlara ücretsiz olarak indirilebilen uygulama, aylıködeme talep ediyor. Kullanmak isterseniz buraya tıklayarak App Store üzerinden iPhone veya iPad'inize kurabilirsiniz. Öte yandan uygulamanınde yolda olduğunu belirtelim. Kullanıma sunulduğunda haberdar olmak için buradan e-posta adresinizi kaydedebilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/nude-the-sexiest-app-ever/id1281405417