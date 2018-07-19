Bu uzay aracı Güneş'e 'dokunmaya' gidiyor: İşte detaylar

NASA'nın Güneş'in atmosferine düzenleyeceği merakla beklenen tarihi görevine artık yalnızda birkaç hafta kaldı. Uzay ajansı, artık son hazırlıklarını da tamamladığı Parker Solar Probe'u 4 Ağustos'ta uzaya fırlatmayı planlıyor. Parker Solar Probe, Güneş'e en çok yaklaşan uzay aracı olarak tarihe geçecek.

Güneş'e ne kadar yaklaşacak?

En hızlı insan yapımı araç olacak

Önümüzdeki yılın Ağustos ayında uzaya fırlatılacak olan Parker Solar Probe'un 2025 yılına kadar tam 24 kez yakın geçiş gerçekleştirmesi planlanıyor. Güneş etrafındaki bir tam yörüngesini 88 günde tamamlayacak olan uzay aracı, Güneş'e en çok yaklaştığı sırada saatte tam 692 bin kilometrelik inanılmaz bir hıza ulaşarak tarihin en hızlı insan yapımı nesnesi olacak. Rekorun şu anki sahibiyse 2016'da Jüpiter'e ulaşan Juno. Juno ilk yakın geçişi sırasında saatte yaklaşık 265.000 kilometre hıza ulaşmıştı.

https://www.space.com/41137-parker-solar-probe-gets-heat-shield.html

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Geçtiğimiz günlerde bir açıklama yayınlayan NASA, Parker Solar Probe görevinde her şeyin yolunda gittiğini ve son olarak uzay aracının en önemli parçalarından olan ısı kalkanının da başarıyla monte edildiğini açıkladı. 72 kilogram ağırlığındaki dev kalkan, uzay aracının Güneş'e en çok yaklaştığı zamanlarda bilegörece rahat bir sıcaklıkta görev yapmasını sağlayacak.NASA'nın yaklaşık 10 yıldır üzerinde çalıştığı Parker Solar Probe, daha önce hiçbir uzay aracının yapamadığı bir şeyi yapmaya hazırlanıyor. Güneş atmosferine dalış yapan ilk insan yapımı nesne olarak tarihe geçecek olan uzay sondası, Güneş'in bilinmeyenleri ortaya çıkarmak adına devrimsel gözlemlere imza atacak.Parker Solar Probe, Güneş'in atmosferine giriş yapacak ilk uzay aracı olacağı için NASA bu görevi "Güneş'e dokunmak" olarak tanımlıyor; Ancak tabi ki uzay aracının Güneş yüzeyine yaklaşması mümkün olmayacak. Güneş'ingiriş yapacak olan Parker Solar Probe, yüzeyden yaklaşıkbulunacak.Hemen bir karşılaştırma yapmak gerekirse bugün itibariyle Güneş'e en çok yaklaşan insan yapımı nesne rekoru NASA'nın 1976'da uzaya fırlattığıait. Güneş yüzeyine yaklaşıkHelios 2 o zamanın şartlarıyla çok büyük bir iş başarmış hatta Güneş'e Merkür'den(~57 milyon km) bile daha çok yaklaşmıştı; Ancak haberimizin konusu olan Parker Solar Probe'un yanında Helios 2'nin yaklaşık 40 sene önce kırdığı bu rekorun adeta esamesi bile okunmayacak. Zira Parker Solar Probe Güneş'eyaklaşacak.Tabi söz konusu Güneş, yani milyonlarca derece sıcaklıktaki devasa bir nesne olunca 6.2 milyon kilometrelik uzaklık bile çok tehlikeli bir hal alıyor. Uzay araştırmaları tarihindeki en zorlu göreve çıkacak olan Parker Solar Probe, Güneş etrafındaki yörüngesinde yaklaşık 1400 derecelik inanılmaz bir sıcaklıkta ekstrem koşullarda gözlem yapmaya çalışacak.