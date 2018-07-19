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Bu uzay aracı Güneş'e 'dokunmaya' gidiyor: İşte detaylar

NASA'nın Güneş'in atmosferine göndereceği Parker Solar Probe, önümüzdeki ay fırlatılıyor. NASA, uzay aracı üzerindeki son hazırlıkların da tamamlandığını ve artık kalkış günü beklediklerini açıkladı.
10 ay (Son Güncelleme: 10 ay)
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Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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NASA'nın Güneş'in atmosferine düzenleyeceği merakla beklenen tarihi görevine artık yalnızda birkaç hafta kaldı. Uzay ajansı, artık son hazırlıklarını da tamamladığı Parker Solar Probe'u 4 Ağustos'ta uzaya fırlatmayı planlıyor. Parker Solar Probe, Güneş'e en çok yaklaşan uzay aracı olarak tarihe geçecek.

Geçtiğimiz günlerde bir açıklama yayınlayan NASA, Parker Solar Probe görevinde her şeyin yolunda gittiğini ve son olarak uzay aracının en önemli parçalarından olan ısı kalkanının da başarıyla monte edildiğini açıkladı. 72 kilogram ağırlığındaki dev kalkan, uzay aracının Güneş'e en çok yaklaştığı zamanlarda bile 85 santigrad derecelik görece rahat bir sıcaklıkta görev yapmasını sağlayacak.

NASA'nın yaklaşık 10 yıldır üzerinde çalıştığı Parker Solar Probe, daha önce hiçbir uzay aracının yapamadığı bir şeyi yapmaya hazırlanıyor. Güneş atmosferine dalış yapan ilk insan yapımı nesne olarak tarihe geçecek olan uzay sondası, Güneş'in bilinmeyenleri ortaya çıkarmak adına devrimsel gözlemlere imza atacak.


Güneş'e ne kadar yaklaşacak?


Parker Solar Probe, Güneş'in atmosferine giriş yapacak ilk uzay aracı olacağı için NASA bu görevi "Güneş'e dokunmak" olarak tanımlıyor; Ancak tabi ki uzay aracının Güneş yüzeyine yaklaşması mümkün olmayacak. Güneş'in taç küre olarak bilinen atmosferinin en dış katmanına giriş yapacak olan Parker Solar Probe, yüzeyden yaklaşık 6.2 milyon kilometre uzaklıkta bulunacak.

Hemen bir karşılaştırma yapmak gerekirse bugün itibariyle Güneş'e en çok yaklaşan insan yapımı nesne rekoru NASA'nın 1976'da uzaya fırlattığı Helios 2'ye ait. Güneş yüzeyine yaklaşık 43 milyon kilometre kadar yaklaşan Helios 2 o zamanın şartlarıyla çok büyük bir iş başarmış hatta Güneş'e Merkür'den(~57 milyon km) bile daha çok yaklaşmıştı; Ancak haberimizin konusu olan Parker Solar Probe'un yanında Helios 2'nin yaklaşık 40 sene önce kırdığı bu rekorun adeta esamesi bile okunmayacak. Zira Parker Solar Probe Güneş'e tam 7 kat daha fazla yaklaşacak.
Tabi söz konusu Güneş, yani milyonlarca derece sıcaklıktaki devasa bir nesne olunca 6.2 milyon kilometrelik uzaklık bile çok tehlikeli bir hal alıyor. Uzay araştırmaları tarihindeki en zorlu göreve çıkacak olan Parker Solar Probe, Güneş etrafındaki yörüngesinde yaklaşık 1400 derecelik inanılmaz bir sıcaklıkta ekstrem koşullarda gözlem yapmaya çalışacak.

En hızlı insan yapımı araç olacak


Önümüzdeki yılın Ağustos ayında uzaya fırlatılacak olan Parker Solar Probe'un 2025 yılına kadar tam 24 kez yakın geçiş gerçekleştirmesi planlanıyor. Güneş etrafındaki bir tam yörüngesini 88 günde tamamlayacak olan uzay aracı, Güneş'e en çok yaklaştığı sırada saatte tam 692 bin kilometrelik inanılmaz bir hıza ulaşarak tarihin en hızlı insan yapımı nesnesi olacak. Rekorun şu anki sahibiyse 2016'da Jüpiter'e ulaşan Juno. Juno ilk yakın geçişi sırasında saatte yaklaşık 265.000 kilometre hıza ulaşmıştı.

https://www.space.com/41137-parker-solar-probe-gets-heat-shield.html Yorum Yaz
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Scene 10 ay en beğenilen editörün seçimi

Gönderilme amacını da biz ekleyelim.
Güneşin, Güneş tacı (Güneş'in Taç Küresi, Solar Corona) adı verilen bir tabakası var. Bu tabaka büyük ölçüde Güneş atmosferini, daha çok Güneş'in atmosferinin dış kısımlarını oluşturuyor. Bu katmanın bir bölümünü tam güneş tutulması esnasında görüntüleyebiliyoruz.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

İşte bu katman yaklaşık 55 - 60 yıldır anlaşılamayan bir gizem taşıyor. Bu katmanın anlamsız derecede sıcak olduğunu ölçüyoruz ve sebebini tam olarak bulamıyoruz. Parker bize bu konuda yardım edecek. Bunun dışında Güneş yüzeyinden itibaren bu Güneş Tacı'na kadar uzanan manyetik alanları tam olarak anlayabilmiş değiliz. Parker'ın bir diğer önemli görevi de bu.
Parker bize aynı zamanda güneş rüzgarlarının ve yüklü parçacıkların neden bu kadar ısındığını ve bu kadar büyük bir değerde ivmelendiğini de çözme fırsatı sağlayacak. Güneş rüzgarının plazmatik yapısı ve barındırdıkları mekanikleri anlamaya çalışacak.
Aklınıza şu soru gelebilir, Güneş'in iç yapısına bakmayacak mı? Hayır bakmayacak.
Parker'ın taşıdığı FIELDS; SWEAP, ISOIS, WISPR cihazlarını içerisinde barındırıyor. Hepsi daha önce başka görevlerde kullanılmış cihazların benzeri yapıda fakat daha geliştirilmiş ve isimleri değişmiş hali. İnsan bari Güneş'in çekirdeğini dinleyecek bir cihaz gönderir diye düşünüyor, ISOIS bu yeteneğe sahip fakat nedense Parker'ın böyle bir misyonu yok.
Şöyle sallama ama iyi bir tahminim de var, belirteyim. Parker görevi tamamlandıktan bir kaç yıl sonra güneş panellerinin verimliliğinde %50 - %80 arası artış sağlanacak. Yani maximum panel verimlilikleri %35'lerden %56-58'lere çıkacak. Ahan da buraya yazıyom.
Gönderilme amacını da biz ekleyelim.Güneşin, Güneş tacı (Güneş'in Taç Küresi, Solar Corona) adı verilen bir tabakası var. Bu tabaka büyük ölçüde Güneş a...
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ssbrutality 10 ay
Helal Olsun USA ve Nasada ki bilim insanlarına... Gök bilimlerini getirdikleri noktaya bak.. Güneşe araç göndermek..!
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OverClocK1ng 10 ay
Ama gönlünüzü rahat tutun. Biz de yerli arabamızı yapmak üzereyiz.
Hem de Dünyada. Güneş de neymiş...
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terimer 10 ay
"72 kilogram ağırlığındaki dev kalkan, uzay aracının Güneş'e en çok yaklaştığı zamanlarda bile 85 santigrad derecelik görece rahat bir sıcaklıkta görev yapmasını sağlayacak."
Gunes sanildigi gibi anormal sicak degil. Cunku soguk fuzyon. Muhtemelen gunese yine gunesin icinde oldugu dusunulen portala erismek, hatta belki de portaldan gecirmeye calismak icin gonderiyorlar. Ayni zamanda bu gorev sonrasinda da "Aaaaa ... Gunes aslinda o kadar sicak degilmis. Yanilmisiz..." da diyecekler muhtemelen. :-)
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MonitörKertenkelesi 10 ay
Mahsun yıllar önce bu fantaziyi yapmış çocuunu bayağı yaklaştırmıştı güneşe. Belki ondan ilham almışlardır.

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hopeyoung 10 ay
Desenize "Güneşin zaptı yakın."
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barsahin 10 ay
Hep dış güçlerin oyunu bunlar, Güneş'e yakın olmak istiyorlarsa o kadar uzağa gitmeye ne gerek var gelsinler Adana'ya.
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arel.gr 10 ay
kadir nerde ?
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fallofahero 10 ay
Kesin NASA'ya giren bir Adana'lının projesi. Baktılar ateş etmek çözüm değil :)
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tayguncifci 10 ay
Güneşe o mesafede olması gerçekten dokunması demek. Çünkü güneş patlaması olduğunda çok yakında olacağı için dokunmuş olacak. Bir nevi doğru aslında dokunmak.
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nebulabado 10 ay
Sabah serinliğinde gitselerdi ya.


Hiç kafaları çalışmıyor bunların.[>:]

Temel
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gcb1903 10 ay
Başlığı öyle bir atmışsınız ki heyecan yaptım birden. Elbette bu büyük bir adım ama 6.2 milyon km uzaktan nasıl dokunacak? Aldatıcı başlık olayın güzelliğini perdeliyor resmen.
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