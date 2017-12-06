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Bu yıl Spotify'da neler dinlediniz? Özeti burada...

2017 yılı içerisinde Spotify üzerinde müzik dinlediğiniz süre, en çok dinlediğiniz sanatçı, şarkı gibi pek çok istatistiki bilgiye Wrapped portalı üzerinden erişebilirsiniz.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
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sosyal medya
Ekrem71
Haber Editörü
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Geçen yıl itibariyle kullanıcının bir yıllık müzik dinleme alışkanlığını özetlemeye başlayan Wrapped özelliği 2017 sonuna geldiğimizde yine kapılarını açıyor. Kullanıcılar 2017 yılı içerisinde nelere ilgi gösterdiğini ve dinlediğini görebilecek.

2017 Wrapped

Ayrı bir sayfa olarak hizmet veren Wrapped, Spotify hesabınıza bağlanarak gerekli bilgileri alıyor ve kullanıcıya sunuyor. Sayfanın tasarımı klasik Spotify tasarımından oldukça uzak ve daha eğlenceli olarak hazırlanmış. 2017 yılı içerisinde ne kadar süre müzik dinlediniz, en çok hangi sanatçıyı ve hangi şarkıyı dinlediniz gibi bilgilerin yanında en çok dinlediğiniz 100 şarkı da sıralanıyor.

Ayrıca Bkz. "Broadcom şimdi de Qualcomm’un yönetim kuruluna göz dikti"

2017 yılındaki ilgilerinize göre mini bir test de hazırlayan sayfa ayrıca gözden kaçırdığınız 30 şarkıyı da yeniden beğeninize sunuyor.

Spotify ayrıca global olarak 2017 yılının en çok dinlenenlerini de sıraladı. Toplamda 47 milyon takipçisi olan Ed Sheeran en çok dinlenen sanatçı oldu. Son albümü toplamda 3.1 milyar kez dinlendi. Despacito ise birinci sıraya yükselen ilk Latin şarkısı oldu. Platformun en çok dinlenen bayan sanatçısı ise Rihanna.

Wrapped 2017


 

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anormal.insan 1 yıl
Pop - Rap paylaşılmışsa karşlığında bir metalhead olarak paylaşmamak olmaz


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nForcer 1 yıl
Spotify kullanmadığıma göre Spotify'da hiçbir şey dinlememiş oluyorum.
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Evil Deeds 1 yıl
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Piêr Dé Sans 1 yıl
bir saçmalık var.
20.544 farklı sanatçıdan 625 farklı şarkı yı 382 dakika dinlemişim.
bu çok mantıksız. şarkıların hepsi bir dakika olsa 625 dakika yapar zaten.
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Informed 1 yıl Piêr Dé Sans
Piêr Dé Sans
bir saçmalık var.
20.544 farklı sanatçıdan 625 farklı şarkı yı 382 dakika dinlemişim.
bu çok mantıksız. şarkıların hepsi bir dakika olsa 625 dakika yapar zaten.

Türkçe versiyonunda hata olmuş. Sağ alttan ingilizceye çevirince mantıklı oluyor
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bkaakco 1 yıl
Benim en çok dinlenen ilk 100'deki ilk 2 sıra trance müzik. Şaşırmadım.
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Spleace 1 yıl
Su top listeler benim icin her zaman cok kullanissiz olmustur. Birbirlerinin aynisi pop muzikleri oluyor sadece.
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