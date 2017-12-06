Bu yıl Spotify'da neler dinlediniz? Özeti burada...

Geçen yıl itibariyle kullanıcının bir yıllık müzik dinleme alışkanlığını özetlemeye başlayan Wrapped özelliği 2017 sonuna geldiğimizde yine kapılarını açıyor. Kullanıcılar 2017 yılı içerisinde nelere ilgi gösterdiğini ve dinlediğini görebilecek.

2017 Wrapped

Ayrı bir sayfa olarak hizmet veren Wrapped, Spotify hesabınıza bağlanarak gerekli bilgileri alıyor ve kullanıcıya sunuyor. Sayfanın tasarımı klasik Spotify tasarımından oldukça uzak ve daha eğlenceli olarak hazırlanmış. 2017 yılı içerisinde ne kadar süre müzik dinlediniz, en çok hangi sanatçıyı ve hangi şarkıyı dinlediniz gibi bilgilerin yanında en çok dinlediğiniz 100 şarkı da sıralanıyor.

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2017 yılındaki ilgilerinize göre mini bir test de hazırlayan sayfa ayrıca gözden kaçırdığınız 30 şarkıyı da yeniden beğeninize sunuyor.

Spotify ayrıca global olarak 2017 yılının en çok dinlenenlerini de sıraladı. Toplamda 47 milyon takipçisi olan Ed Sheeran en çok dinlenen sanatçı oldu. Son albümü toplamda 3.1 milyar kez dinlendi. Despacito ise birinci sıraya yükselen ilk Latin şarkısı oldu. Platformun en çok dinlenen bayan sanatçısı ise Rihanna.

Wrapped 2017



