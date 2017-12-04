Broadcom şimdi de Qualcomm’un yönetim kuruluna göz dikti

Teknoloji sektöründe tarihi bir teklife imza atan ve 100 milyar dolara kadar çıkan Broadcom, bir türlü Qulacomm’un aklını çelmeyi başaramadı. Şimdi sırada ikinci adım var. O da yönetim kurulunu ele geçirmek.

Masada kazanacak

Aslında yönetim kurulunu ele geçirmek çok etik bir yöntem olarak görülmüyor ancak elinde imkan olan teknoloji devleri bundan geri kalmıyor. Broadcom’a destek veren belirli sayıda Qualcomm hissedarı var. Bu bakımdan sıkıntı yok.

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Qualcomm önümüzdeki yıl Mart ayında yönetim kurulunu yeniden belirleyecek. Bu toplantıda hissedarların seçimi etkili oluyor. Yatırımcısı Silver Lake ile birlikte sektörde söz sahibi 9 erkek ve 2 kadın aday belirleyen Broadcom, olabildiğince çok adamını kurula sokmaya çalışacak.

Eğer oy çoğunluğunu ele geçirirse yeni kurul üyeleri Broadcom’un 120 milyar dolar civarında teklifi üzerinden satışa onay verecek. Zaten hissedarlar da bu civarda bir teklife sıcak bakıyordu. Böylece Broadcom sahada kazanamadığını masada kazanmış olacak. Gelecek yıl bahar ayları teknoloji dünyası açısından oldukça hareketli geçecek gibi.